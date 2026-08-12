L'atmosfera inizia a cambiare e, con Ferragosto ormai alle porte, cresce la voglia di concedersi una pausa, organizzare un viaggio o semplicemente ritagliarsi qualche momento da vivere con le persone più care. L'oroscopo di giovedì 13 agosto invita però a non perdere di vista gli impegni ancora da chiudere prima del weekend: chi riuscirà a trovare il giusto equilibrio tra dovere e svago arriverà ai prossimi giorni con molta più serenità.

Dal punto di vista astrologico, la Luna entra nel segno della Vergine, riportando ordine, concretezza e una maggiore attenzione ai dettagli, ottima per definire programmi, sistemare ciò che è rimasto in sospeso e prepararsi a vivere il lungo fine settimana senza pensieri.

Venere in Bilancia continua a rendere più armoniosi i rapporti affettivi e le amicizie, mentre Sole, Mercurio e Giove in Leone mantengono alta la fiducia nelle proprie capacità, premiando chi ha il coraggio di mettersi in gioco. Sullo sfondo, Marte in Cancro invita a proteggere ciò che conta davvero, soprattutto in famiglia.

Il Leone continua a beneficiare di un cielo brillante, mentre la Vergine ritrova lucidità e concretezza grazie all'arrivo della Luna. Buone prospettive anche per Toro e Capricorno, mentre Gemelli e Pesci potrebbero avvertire qualche piccolo rallentamento prima di ritrovare il giusto ritmo.

Previsioni oroscopo giovedì 13 agosto segno per segno

Ariete: Prima di staccare davvero la spina sarà necessario chiudere alcune questioni lasciate in sospeso.

Qualcuno potrebbe chiedervi una risposta definitiva oppure un aiuto che non avevate previsto. Sul lavoro la determinazione non vi manca, ma sarà importante evitare inutili forzature. In amore, invece, Venere in Bilancia suggerisce di mettere da parte l'orgoglio e dare più spazio al dialogo. Voto 7️⃣

Toro: La sensazione è quella di essere finalmente sulla strada giusta. La Luna in Vergine sostiene le vostre iniziative e rende questa giornata particolarmente favorevole per definire programmi, organizzare una partenza o sistemare gli ultimi dettagli prima del weekend. Anche i sentimenti regalano soddisfazioni: chi è in coppia ritroverà complicità, mentre i single potrebbero vivere un incontro destinato a lasciare il segno.

Voto 8️⃣

Gemelli: Non tutto seguirà il programma che avevate immaginato, ma non sarà necessariamente un male. Un imprevisto potrebbe cambiare i vostri piani e offrirvi un'occasione diversa dal solito. Nel lavoro servirà maggiore concentrazione, soprattutto se ci sono scadenze da rispettare prima della pausa estiva. In amore cercate di ascoltare di più e parlare un po' meno. Voto 7️⃣

Cancro: Le responsabilità non riusciranno a togliervi il sorriso. Marte continua a rendervi combattivi e il desiderio di proteggere chi amate sarà ancora più forte. Una buona notizia potrebbe arrivare nel corso della giornata, magari proprio da una persona lontana. Sul fronte professionale sarà utile mettere ordine tra le priorità, senza disperdere energie.

Voto 8️⃣

Leone: L'entusiasmo non vi abbandona e questo sarà uno dei vostri punti di forza. Sole, Mercurio e Giove continuano a sostenere iniziative personali, colloqui e nuovi progetti, mentre Venere in Bilancia rende più piacevoli i rapporti con amici e partner. Se state organizzando qualcosa di speciale per Ferragosto, il cielo promette emozioni e momenti da ricordare. Voto 9️⃣

Vergine: Finalmente il cielo vi offre quella lucidità che stavate cercando. L'ingresso della Luna nel segno vi aiuta a fare chiarezza, prendere decisioni con maggiore sicurezza e affrontare gli impegni senza affanno. Una questione lavorativa potrebbe trovare la soluzione che aspettavate, mentre nei sentimenti sarà un gesto semplice a rafforzare un rapporto importante.

Voto 9️⃣

Bilancia: L'attesa del weekend si farà sentire anche per voi, ma prima sarà necessario dedicare qualche attenzione in più a una questione pratica. Venere nel segno continua a rendervi particolarmente affascinanti e favorisce i chiarimenti, le riconciliazioni e le nuove conoscenze. Una proposta ricevuta nel pomeriggio merita di essere valutata con interesse. Voto 8️⃣

Scorpione: Le risposte che cercate arriveranno, ma non tutte nello stesso momento. La giornata sarà utile soprattutto per osservare, riflettere e capire di chi potete fidarvi davvero. Nei sentimenti sarà meglio evitare inutili gelosie, mentre il lavoro offrirà l'occasione di recuperare un piccolo ritardo accumulato nei giorni scorsi.

Voto 7️⃣

Sagittario: La voglia di partire inizierà a farsi sentire con forza e mantenere la concentrazione non sarà semplicissimo. Prima di concedervi il meritato relax, però, sarà opportuno chiudere un impegno che continua a occupare i vostri pensieri. In amore non mancheranno occasioni per vivere momenti piacevoli, soprattutto in serata. Voto 7️⃣

Capricorno: C'è un clima decisamente più favorevole rispetto all'inizio della settimana. La Luna in Vergine vi permette di affrontare ogni situazione con ordine e concretezza, qualità che vi aiuteranno anche nel lavoro. Chi aspetta una risposta potrebbe ricevere finalmente notizie incoraggianti. Le relazioni familiari ritroveranno maggiore serenità.

Voto 7️⃣

Acquario: Le idee saranno tante, ma non tutte meriteranno di essere sviluppate subito. Prima di lanciarvi in un nuovo progetto sarà meglio completare ciò che avete già iniziato. Venere continua a favorire la vita sociale e renderà più semplice organizzare un incontro o una breve partenza con gli amici. In serata arriverà un momento di piacevole leggerezza. Voto 7️⃣

Pesci: Sarà una giornata da affrontare senza fretta. La Luna opposta dalla Vergine potrebbe rendere più delicati alcuni rapporti personali e aumentare la sensibilità davanti a parole dette con troppa superficialità. Meglio non alimentare discussioni inutili e concentrarsi su ciò che davvero vi fa stare bene. Il weekend porterà un clima decisamente più sereno e tante occasioni per recuperare il sorriso. Voto 6️⃣