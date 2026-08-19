Nell'oroscopo del giorno di giovedì 20 agosto, le stelle spingono a cambiare prospettiva. La Luna lascia lo Scorpione e raggiunge il Sagittario, spostando l'attenzione da ciò che è rimasto nascosto o irrisolto verso nuove possibilità, spostamenti, idee e desiderio di libertà. Il passaggio non sarà però completamente lineare: durante la giornata la Luna si confronterà con Urano in Gemelli, suggerendo qualche imprevisto o un cambio di programma improvviso.

Il cielo mantiene inoltre una forte componente di Fuoco, con Sole, Mercurio e Giove ancora in Leone.

Mercurio è in buon rapporto con Saturno in Ariete, un aspetto che può aiutare a trasformare un'idea in qualcosa di più concreto, soprattutto quando servono organizzazione e senso della responsabilità. Anche Venere in Bilancia è in sestile a Giove, configurazione favorevole ai rapporti, alla vita sociale e alle occasioni piacevoli.

Marte in Cancro, invece, continua a rendere più istintive alcune reazioni. Sarà quindi importante distinguere la voglia di difendere le proprie posizioni dalla necessità di avere sempre l'ultima parola.

Previsioni oroscopo giovedì 20 agosto segno per segno

Ariete: Avete davanti una giornata nella quale sarà possibile recuperare entusiasmo per qualcosa che avevate momentaneamente accantonato.

La Luna in Sagittario vi restituisce voglia di movimento e rende più facile guardare oltre una difficoltà recente, nonostante Venere contraria. Sul lavoro potreste avere un'idea interessante, ma sarà la capacità di darle una forma precisa a fare la differenza. In amore non servono grandi dichiarazioni: un gesto spontaneo potrebbe parlare molto più chiaramente. Voto 7️⃣

Toro: Una questione materiale richiederà il vostro buon senso, soprattutto se siete alle prese con una spesa, un acquisto o una decisione che coinvolge altre persone. Non sarà una giornata da affrontare con fretta: prendervi il tempo necessario vi permetterà di evitare una scelta poco conveniente. In campo sentimentale Venere favorisce maggiore disponibilità e rende piacevole anche una semplice uscita.

Per i single, un ambiente familiare potrebbe rivelarsi meno scontato del previsto. Voto 7️⃣

Gemelli: Potreste essere proprio voi a introdurre una novità nella giornata. La presenza di Urano nel segno, stimolato dalla Luna, aumenta la voglia di cambiare programma e di sperimentare qualcosa di diverso. Attenzione soltanto a non prendere una decisione impulsiva per il semplice gusto della novità. Un incontro può rivelarsi utile anche professionalmente, mentre in amore una conversazione vivace potrebbe accendere l'interesse di chi vi sta vicino. Voto 8️⃣

Cancro: Marte continua a darvi una marcia in più, ma oggi potreste accorgervi che non tutte le battaglie meritano la vostra energia. Una persona potrebbe chiedervi qualcosa che inizialmente vi sembrerà eccessivo: prima di rispondere, valutate se dietro quella richiesta ci sia anche una vostra responsabilità.

Sul lavoro sarà possibile recuperare terreno grazie alla costanza. Nei sentimenti, invece, evitate di chiudervi quando avreste semplicemente bisogno di spiegare ciò che provate. Voto 7️⃣

Leone: Avete ancora un cielo particolarmente ricco di stimoli e questo può tradursi nella voglia di ottenere qualcosa di più. Mercurio e Giove nel segno amplificano capacità comunicative e fiducia, mentre il rapporto con Saturno aiuta a rendere meno astratte le vostre ambizioni. Una proposta potrebbe meritare attenzione, anche se richiederà impegno. In amore non cercate necessariamente conferme: lasciate che sia l'altra persona a mostrarvi spontaneamente quanto tiene a voi. Voto 9️⃣

Vergine: Potreste scoprire che una soluzione arriva proprio quando smettete di cercarla ossessivamente.

La giornata vi invita a prendere un po' di distanza da un problema e a concentrarvi su ciò che è realmente sotto il vostro controllo. Un'attività pratica o un impegno organizzativo vi permetterà di sentirvi nuovamente padroni della situazione. In amore non lasciate che un piccolo dettaglio rovini un momento che, nel complesso, può essere molto positivo. Voto 8️⃣

Bilancia: Venere nel vostro segno continua a rendere particolarmente vivace il settore delle relazioni. Una conoscenza potrebbe evolvere in maniera interessante oppure una persona già presente nella vostra vita potrebbe mostrarvi maggiore attenzione. Anche il lavoro beneficia di questo clima: convincere gli altri sarà più semplice quando riuscirete a valorizzare le esigenze di tutti.

La serata potrebbe riservare un invito piacevole o un incontro che non avevate programmato. Voto 9️⃣

Scorpione: La prima parte della giornata conserva ancora qualcosa della vostra energia, ma il passaggio della Luna in Sagittario vi spinge progressivamente verso questioni più concrete. Potreste rendervi conto che una preoccupazione recente ha occupato troppo spazio nei vostri pensieri. È il momento di recuperare leggerezza senza per questo ignorare ciò che conta. Sul lavoro una questione economica merita attenzione, mentre in amore sarà importante non mettere alla prova continuamente chi vi sta accanto. Voto 7️⃣

Sagittario: La Luna nel vostro segno riaccende il vostro spirito più autentico: avete bisogno di aria nuova, di persone stimolanti e magari anche di un piccolo cambiamento di programma.

Un'idea nata quasi per gioco potrebbe diventare interessante se deciderete di approfondirla. Attenzione però alle decisioni improvvise, soprattutto nel pomeriggio, quando la Luna entra in tensione con Urano. In amore la spontaneità sarà la vostra carta migliore. Voto 8️⃣

Capricorno: Una giornata utile per capire quanto sia importante non caricarsi di responsabilità che appartengono ad altri. Potreste essere tentati di intervenire per risolvere una situazione, ma questa volta sarà più conveniente lasciare che ciascuno faccia la propria parte. Nel lavoro potrete comunque contare su una buona capacità organizzativa. La sfera sentimentale vi chiede invece maggiore apertura: chi vi ama potrebbe avere bisogno di vedere anche il vostro lato più vulnerabile.

Voto 7️⃣

Acquario: Un cambiamento di programma potrebbe rivelarsi molto più interessante dell'impegno che avevate inizialmente previsto. La Luna in Sagittario favorisce amicizie, nuove esperienze e occasioni nelle quali conoscere persone con mentalità differenti dalla vostra. Non escludete a priori una proposta solo perché arriva all'improvviso. Sul lavoro potrebbe aprirsi una possibilità attraverso una conoscenza. In amore Venere facilita il confronto e rende più semplice superare una distanza degli ultimi giorni. Voto 8️⃣

Pesci: Avrete bisogno di proteggere meglio il vostro tempo. Qualcuno potrebbe chiedervi attenzione proprio quando avevate programmato di dedicarvi a qualcosa di personale, ma non siete obbligati a dire sempre sì.

Stabilire una priorità vi permetterà di arrivare alla sera con maggiore serenità. Nel lavoro una collaborazione può diventare più produttiva se vengono chiariti fin dall'inizio compiti e responsabilità. In amore, invece, una sorpresa potrebbe riportare entusiasmo in una relazione che aveva bisogno di un po' di leggerezza. Voto 7️⃣