L'oroscopo di lunedì 10 agosto inaugura una settimana che invita a trovare il giusto equilibrio tra impegni e vita privata. La Luna in Cancro, sostenuta dalla presenza di Marte, rende le emozioni più intense e favorisce le decisioni dettate dall'istinto, mentre Venere in Bilancia aiuta a recuperare dialogo e armonia nei rapporti personali.

Sullo sfondo restano il Sole, Mercurio e Giove in Leone, una configurazione che continua a premiare chi desidera mettersi in gioco e rilanciare un progetto. Sarà una giornata favorevole soprattutto per Cancro, Leone, Scorpione e Bilancia, mentre Ariete e Capricorno dovranno evitare di trasformare piccoli contrattempi in motivi di discussione.

Previsioni oroscopo lunedì 10 agosto segno per segno

Ariete: La settimana parte con qualche richiesta in più del previsto e qualcuno potrebbe mettere alla prova la vostra pazienza. Prima di reagire d'istinto sarà meglio valutare il contesto, perché la Luna e Marte in quadratura dal Cancro rischiano di alimentare tensioni soprattutto in famiglia. Sul lavoro, invece, il cielo resta interessante: Mercurio in Leone favorisce un confronto costruttivo e può aiutarvi a trovare la soluzione a un problema rimasto aperto. In amore sarà il dialogo a fare la differenza. Voto 7️⃣

Toro: Ripartite con maggiore serenità e con la sensazione che alcune situazioni stiano finalmente prendendo la direzione giusta.

Una telefonata o un incontro potrebbero rivelarsi più utili del previsto, soprattutto per chi aspetta una risposta legata al lavoro. Venere in Bilancia invita a prendervi cura dei rapporti quotidiani, mentre la Luna in Cancro rende più semplice esprimere ciò che provate senza timore di essere fraintesi. Voto 8️⃣

Gemelli: Non sarà una giornata da vivere con il piede sull'acceleratore. Dopo un fine settimana movimentato, conviene fermarsi un momento e capire quali sono le vere priorità. Urano continua a stimolare idee brillanti, ma servirà un po' di concretezza in più per trasformarle in risultati. In amore non mancheranno occasioni per recuperare intesa, soprattutto grazie al sostegno di Venere in Bilancia.

Voto 7️⃣

Cancro: Sarà una giornata piacevole da vivere secondo l'oroscopo. La Luna nel segno, unita a Marte, aumenta determinazione e capacità di affrontare con coraggio anche i discorsi più delicati. Se nelle ultime settimane avete evitato un chiarimento, adesso sarà il momento giusto per affrontarlo. Sul lavoro qualcuno potrebbe accorgersi finalmente del vostro impegno, mentre nei sentimenti torna la voglia di costruire qualcosa di stabile. Voto 8️⃣

Leone: C'è ancora spazio per raccogliere soddisfazioni, soprattutto se state portando avanti un progetto iniziato da poco. Sole, Mercurio e Giove nel segno continuano a rendervi convincenti e favoriscono colloqui, trattative e nuovi contatti. Cercate solo di limare alcuni aspetti del vostro carattere.

Venere in sestile dalla Bilancia migliora anche i rapporti personali, aiutandovi a recuperare sintonia con una persona che ultimamente sembrava distante. Voto 8️⃣

Vergine: La giornata vi chiederà soprattutto organizzazione. Alcuni impegni potrebbero accumularsi già dalle prime ore del mattino, ma affrontandoli con il vostro consueto metodo riuscirete a evitare inutili stress. Nei sentimenti sarà meglio mettere da parte lo spirito critico e lasciare più spazio alla spontaneità. Una buona notizia potrebbe arrivare nel pomeriggio. Voto 7️⃣

Bilancia: Ritrovare equilibrio sarà molto più semplice rispetto ai giorni scorsi. Venere nel segno continua a valorizzare fascino e capacità di mediazione, rendendo questa una giornata favorevole per chiarire un malinteso o riallacciare un rapporto.

Sul lavoro una proposta merita attenzione, anche se non sarà necessario decidere subito. La serata promette emozioni piacevoli. Voto 8️⃣

Scorpione: Le emozioni saranno intense, ma questa volta giocheranno a vostro favore. La Luna in Cancro forma un aspetto armonico con il segno e vi aiuta a vivere i rapporti con maggiore fiducia. Chi è in coppia potrà fare un passo avanti importante, mentre i single potrebbero lasciarsi sorprendere da una conoscenza nata quasi per caso. Anche nel lavoro crescerà la voglia di mettersi in discussione per migliorare. Voto 8️⃣

Sagittario: La ripartenza richiederà un po' di adattamento. Alcuni programmi potrebbero cambiare all'ultimo momento e sarà inutile irrigidirsi.

Meglio sfruttare la giornata per sistemare questioni pratiche e preparare il terreno ai prossimi impegni. In amore sarà apprezzata la vostra disponibilità ad ascoltare più che a parlare. Voto 7️⃣

Capricorno: Non tutto dipenderà dalla vostra volontà e accettarlo vi aiuterà a vivere meglio questa giornata. La Luna opposta dal Cancro potrebbe rendere più delicati i rapporti con partner e collaboratori, soprattutto se esistono questioni irrisolte. Sul lavoro conviene evitare prese di posizione troppo rigide. Entro sera il clima sarà decisamente più disteso. Voto 6️⃣

Acquario: Le relazioni torneranno al centro dell'attenzione, ma con un clima decisamente più sereno rispetto alla scorsa settimana. Venere in Bilancia favorisce amicizie, collaborazioni e nuovi contatti, mentre Mercurio in opposizione dal Leone vi invita a prestare maggiore attenzione alle parole.

Una risposta attesa potrebbe arrivare proprio quando avevate smesso di pensarci. Voto 7️⃣

Pesci: L'inizio della settimana porterà una ventata di fiducia. La Luna in Cancro rafforza intuito e sensibilità, aiutandovi a comprendere meglio anche le esigenze delle persone che amate. Se dovete prendere una decisione importante, ascoltate il vostro istinto senza lasciarvi condizionare dai timori. Sul lavoro sarà una giornata produttiva, mentre in amore potrete recuperare un'intesa che sembrava essersi affievolita. Voto 8️⃣