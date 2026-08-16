L'oroscopo di lunedì 17 agosto segna il passaggio da un Ferragosto ancora nell'aria a una giornata che invita a riprendere gradualmente il controllo dei propri progetti. L'oroscopo suggerisce di sfruttare l'energia di questo inizio settimana per sistemare ciò che è rimasto in sospeso, senza rinunciare però a un pizzico di spontaneità.

La Luna continua il suo percorso in Bilancia e rende più semplice trovare punti d'incontro, mentre Venere nello stesso segno favorisce il desiderio di condividere idee e momenti piacevoli. Il Sole, Mercurio e Giove in Leone mantengono viva l'iniziativa, e il buon dialogo tra Mercurio e Saturno aiuta a dare una direzione concreta ai pensieri che nelle ultime settimane erano rimasti soltanto intenzioni.

Marte in Cancro invita invece a non trascurare ciò che accade tra le mura di casa.

Leone e Vergine saranno tra i segni più convincenti della giornata, mentre Toro e Acquario potranno contare su sviluppi interessanti nei rapporti. Qualche cautela in più sarà utile a Capricorno e Cancro, chiamati a gestire con equilibrio alcune dinamiche personali.

Previsioni oroscopo lunedì 17 agosto segno per segno

Ariete: La giornata potrebbe offrirvi l'occasione di rimettere in moto un progetto che sembrava essersi fermato. Più che correre, questa volta sarà utile scegliere con attenzione il prossimo passo. Un confronto professionale potrà chiarire un dubbio importante, mentre in amore sarà apprezzata la vostra capacità di ascoltare senza interrompere.

Voto 8️⃣

Toro: Avrete l'impressione che alcuni piccoli dettagli stiano finalmente andando al loro posto. Una questione pratica potrà essere risolta con meno fatica del previsto e questo vi permetterà di affrontare il resto della giornata con maggiore serenità. Nei sentimenti sarà il momento giusto per sorprendere una persona cara con un'iniziativa semplice ma significativa. Voto 8️⃣

Gemelli: Più che cercare compagnia, oggi sentirete il bisogno di scoprire qualcosa che vi incuriosisca davvero. Una conversazione potrebbe trasformarsi in uno stimolo per imparare qualcosa di nuovo o per cambiare prospettiva su un argomento che davate per scontato. Sul lavoro un'intuizione merita di essere annotata: tornerà utile presto.

Voto 8️⃣

Cancro: La giornata vi chiede di non lasciarvi trascinare da ciò che succede intorno a voi. Alcune persone potrebbero riversare su di voi le proprie preoccupazioni, ma non tutto vi appartiene. Sul lavoro sarà meglio procedere con costanza piuttosto che cercare risultati immediati. In amore una dimostrazione concreta avrà più valore di tante spiegazioni. Voto 7️⃣

Leone: Avete il vento a favore e si vede dal modo in cui affrontate ogni situazione. Potreste ricevere un riscontro incoraggiante su una proposta recente oppure trovare finalmente il coraggio di presentarvi con maggiore sicurezza. Anche nei rapporti personali trasmetterete entusiasmo, e qualcuno potrebbe avvicinarsi proprio perché colpito dalla vostra determinazione.

Voto 9️⃣

Vergine: La sensazione di ritrovare il vostro ritmo diventerà sempre più evidente. Sarà una giornata ideale per organizzare i prossimi impegni senza viverli come un peso. Un piccolo risultato ottenuto grazie alla precisione vi darà conferma di essere sulla strada giusta. Nei sentimenti sarà il momento di dare spazio alla naturalezza. Voto 9️⃣

Bilancia: Oggi il vostro talento sarà quello di trovare soluzioni dove gli altri vedono soltanto complicazioni. Una situazione che coinvolge più persone potrebbe beneficiare del vostro modo equilibrato di ragionare. In campo sentimentale sarà una giornata piacevole, ma senza il bisogno di grandi gesti: sarà la qualità del tempo condiviso a fare la differenza.

Voto 8️⃣

Scorpione: Potreste accorgervi che una risposta arriva proprio quando smettete di rincorrerla. La giornata favorisce chi osserva prima di intervenire e vi permette di cogliere un dettaglio che altri non hanno notato. In amore sarà utile lasciarsi alle spalle un'inutile rigidità. Voto 7️⃣

Sagittario: L'inizio settimana potrebbe accendere il desiderio di guardare già ai progetti di settembre. Un'idea nata quasi per caso potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto se deciderete di dedicarle attenzione. Nei rapporti personali sarà il vostro ottimismo a rendere più piacevole ogni confronto. Voto 8️⃣

Capricorno: Oggi sarà importante non riempire ogni spazio con nuovi impegni. Una pausa ben gestita potrebbe rendervi molto più produttivi nel pomeriggio.

Una questione legata alla casa richiederà un po' di organizzazione, mentre in amore sarà utile mostrare ciò che provate senza aspettare sempre il momento perfetto. Voto 7️⃣

Acquario: Una proposta insolita potrebbe attirare la vostra attenzione e spingervi fuori dalle abitudini. La giornata favorisce chi è disposto a sperimentare un modo diverso di affrontare una situazione. Sul lavoro potreste ricevere un suggerimento prezioso, mentre in amore una complicità nata quasi senza accorgervene potrebbe diventare più evidente. Voto 8️⃣

Pesci: Avrete bisogno di dare più valore al vostro tempo. Invece di rincorrere tutto ciò che accade, sceglierete con maggiore attenzione dove concentrare le energie e questo vi farà sentire più sereni. Una persona fidata potrebbe offrirvi un punto di vista utile su una questione pratica. Nei sentimenti la dolcezza sarà il linguaggio più efficace della giornata. Voto 8️⃣