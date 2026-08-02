L'oroscopo di lunedì 3 agosto si apre con un cielo che invita a lasciarsi alle spalle le incertezze degli ultimi giorni e a guardare con maggiore fiducia agli obiettivi della settimana.

Il passaggio della Luna in Ariete restituisce dinamismo e voglia di agire, mentre il Sole e Giove in Leone alimentano entusiasmo e desiderio di mettersi in gioco. Venere in Vergine continua a premiare i rapporti costruiti sulla concretezza, mentre Mercurio in Cancro suggerisce di riflettere prima di parlare, soprattutto nelle questioni familiari e sentimentali.

Previsioni oroscopo lunedì 3 agosto 2026 segno per segno

Ariete: La Luna torna a sostenervi e vi regala l'energia necessaria per affrontare la settimana con uno spirito completamente diverso. Se negli ultimi giorni avete avuto qualche dubbio, adesso sarà più semplice capire quale direzione prendere. In amore sarà importante lasciare spazio anche ai sentimenti dell'altra persona, evitando atteggiamenti troppo impulsivi. Sul lavoro potreste ricevere un'occasione da valutare con attenzione, senza pretendere risposte immediate. La fortuna accompagna chi ha il coraggio di rimettersi in gioco. Voto 8️⃣

Toro: Sarà una giornata utile per rallentare il ritmo e organizzare meglio gli impegni che vi attendono.

Non tutto dovrà essere risolto immediatamente e proprio la pazienza diventerà la vostra migliore alleata. In amore sarà il dialogo a fare la differenza, soprattutto se negli ultimi tempi sono nate piccole incomprensioni. Sul lavoro conviene concentrarsi sulle priorità, evitando di disperdere energie in questioni secondarie. Un piccolo colpo di fortuna potrebbe riguardare le finanze o una risposta attesa da tempo. Voto 7️⃣

Gemelli: Marte continua a rendervi intraprendenti e desiderosi di sperimentare nuove soluzioni. Le idee non mancheranno, ma sarà importante selezionare quelle davvero realizzabili. In amore torna il desiderio di vivere emozioni leggere e sincere, mentre chi è single potrebbe fare un incontro capace di rompere la routine.

Sul lavoro sarà premiata la vostra capacità di adattarvi ai cambiamenti. La giornata si chiude con una piacevole sensazione di fiducia. Voto 8️⃣

Cancro: Mercurio vi invita a riflettere prima di prendere posizione su una questione delicata. Non tutto deve essere affrontato con il cuore: in alcuni casi servirà maggiore razionalità. In amore cercate di chiarire ciò che vi ha lasciato perplessi negli ultimi giorni, senza alimentare inutili silenzi. Sul lavoro si apre una fase interessante per chi sta pianificando nuovi progetti o desidera ottenere maggiori responsabilità. La fortuna vi aiuterà soprattutto negli incontri. Voto 7️⃣

Leone: Il Sole e Giove nel segno continuano a regalarvi entusiasmo e una forte voglia di emergere.

È il momento giusto per dare valore alle vostre capacità senza lasciare che l'orgoglio condizioni alcune decisioni. In amore cresce il desiderio di condividere progetti importanti con la persona amata, mentre i single potranno vivere una conoscenza intrigante. Sul lavoro una proposta o una conferma potrebbero rafforzare la vostra posizione. La fortuna resta dalla vostra parte. Voto 8️⃣

Vergine: Venere continua a rendervi più sereni nei rapporti personali e vi aiuta a trovare il giusto equilibrio tra emozioni e ragione. Se una relazione ha attraversato un momento complicato, adesso sarà possibile recuperare il dialogo. Sul lavoro la precisione e la costanza saranno apprezzate da chi collabora con voi.

Evitate soltanto di pretendere troppo da voi stessi. Una buona notizia potrebbe arrivare nel corso della serata. Voto 8️⃣

Bilancia: La giornata richiederà un po' di pazienza, soprattutto nei rapporti con le persone più esigenti. Non lasciatevi trascinare da discussioni che potrebbero essere rimandate a un momento più favorevole. In amore servirà maggiore spontaneità, mentre sul lavoro sarà importante mantenere la concentrazione su un obiettivo ben preciso. Nel pomeriggio il clima diventerà decisamente più disteso e vi permetterà di recuperare fiducia. Voto 7️⃣

Scorpione: Determinazione e lucidità saranno le qualità che vi permetteranno di fare la differenza. Alcune questioni professionali inizieranno finalmente a sbloccarsi e questo vi darà maggiore sicurezza anche nelle decisioni future.

In amore sarà il momento giusto per lasciarvi alle spalle vecchie incomprensioni e guardare avanti con uno spirito più costruttivo. La fortuna favorisce chi saprà cogliere un'opportunità senza esitazioni. Voto 8️⃣

Sagittario: L'inizio della settimana porta entusiasmo e voglia di guardare oltre i soliti schemi grazie alla Luna in trigono. Chi ha un progetto nel cassetto dovrebbe iniziare a muovere i primi passi senza aspettare condizioni perfette. In amore cresce la complicità e anche chi vive una relazione da tempo potrà ritrovare leggerezza. Sul lavoro sarà utile ascoltare un consiglio proveniente da una persona esperta. La fortuna sostiene le iniziative più coraggiose. Voto 8️⃣

Capricorno: Alcuni impegni potrebbero sembrarvi più pesanti del previsto, ma non sarà il caso di affrontare tutto con eccessiva rigidità.

Concedervi una pausa vi aiuterà a recuperare lucidità. In amore evitate di chiudervi nel silenzio se qualcosa non vi convince: il confronto sarà molto più utile. Sul lavoro servirà diplomazia nei rapporti con colleghi e collaboratori. La prudenza vi permetterà di evitare errori evitabili. Voto 6️⃣

Acquario: La curiosità vi porterà a valutare nuove possibilità e a guardare con interesse a progetti differenti dal solito. Alcune idee nate quasi per caso potrebbero rivelarsi più importanti del previsto. In amore sarà il momento di esprimere con sincerità ciò che desiderate, senza lasciare spazio a dubbi o incomprensioni. Sul lavoro la collaborazione offrirà risultati migliori rispetto alla competizione.

La fortuna accompagna i cambiamenti ben ponderati. Voto 8️⃣

Pesci: La settimana inizia con un cielo che vi invita a mettere ordine nelle priorità. Dopo un periodo ricco di riflessioni sarà più semplice capire quali rapporti meritano davvero attenzione. In amore i piccoli gesti avranno un valore speciale e contribuiranno a rafforzare la fiducia reciproca. Sul lavoro la costanza continuerà a essere il vostro punto di forza e qualcuno potrebbe accorgersi finalmente del vostro impegno. Una giornata equilibrata, da vivere senza fretta. Voto 7️⃣