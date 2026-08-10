L'inizio della settimana continua a essere caratterizzato da un cielo che invita a dare maggiore spazio alle emozioni senza perdere di vista gli obiettivi più concreti. L'oroscopo di martedì 11 agosto suggerisce di affrontare ogni situazione con calma e lucidità, privilegiando il dialogo nei rapporti personali e la diplomazia negli ambienti di lavoro. Sarà una giornata in cui anche un piccolo chiarimento potrà fare la differenza, mentre alcune decisioni prese d'istinto potrebbero rivelarsi più efficaci del previsto.

Dal punto di vista astrologico, la Luna prosegue il suo transito nel Cancro, amplificando sensibilità, intuito e bisogno di certezze, mentre Marte nello stesso segno invita a difendere con maggiore convinzione ciò che si ritiene importante, pur evitando reazioni impulsive.

Venere in Bilancia continua a favorire l'armonia nei rapporti, i nuovi incontri e le riconciliazioni, mentre Mercurio, sostenuto dal Sole e da Giove in Leone, rende più incisive le idee e offre buone opportunità a chi desidera mettersi in evidenza o rilanciare un progetto.

Il Cancro potrà contare su un cielo particolarmente favorevole per affrontare questioni personali e sentimentali, mentre il Leone continuerà a distinguersi per intraprendenza e capacità di cogliere le occasioni migliori. Buoni riscontri anche per Scorpione e Bilancia, mentre Ariete e Capricorno dovranno gestire con maggiore equilibrio qualche tensione legata ai rapporti familiari o professionali.

Previsioni oroscopo martedì 11 agosto segno per segno

Ariete: La fretta rischierà di essere la vostra principale avversaria. Un confronto nato per chiarire una questione potrebbe trasformarsi in un braccio di ferro se non terrete a bada l'impulsività. La Luna e Marte dal Cancro vi chiedono di dare più spazio all'ascolto, soprattutto in famiglia. Sul lavoro, invece, Mercurio in trigono dal Leone favorisce una trattativa o una risposta che aspettavate da qualche giorno. In serata il clima tornerà decisamente più disteso. Voto 7️⃣

Toro: La giornata scorrerà con maggiore tranquillità rispetto all'inizio della settimana. Alcuni dubbi legati al lavoro inizieranno a sciogliersi e una telefonata potrebbe confermare che state percorrendo la strada giusta.

In amore sarà il momento di lasciar parlare i gesti più delle parole. Venere in Bilancia vi aiuta a ristabilire equilibrio nei rapporti quotidiani, mentre la Luna in Cancro rafforza intuito e capacità di mediazione. Voto 8️⃣

Gemelli: Non resterete a guardare. Una proposta, un invito oppure un cambiamento di programma renderanno la giornata più vivace del previsto. Urano continua a stimolare il desiderio di sperimentare, ma sarà importante non trascurare gli impegni già presi. Nei sentimenti il cielo invita a essere più presenti, evitando di dare tutto per scontato. Un'idea nata quasi per caso potrebbe rivelarsi utile già nelle prossime settimane. Voto 7️⃣

Cancro: Ci sono giornate in cui tutto sembra trovare il posto giusto, e questa potrebbe essere una di quelle.

La Luna e Marte nel segno rafforzano carattere e determinazione, permettendovi di affrontare con serenità anche un discorso rimasto in sospeso. Se aspettate una conferma sul lavoro, potrebbero arrivare segnali incoraggianti. In amore cresce il desiderio di costruire qualcosa di solido, senza più guardare al passato, ma attenzione a non dare nulla per scontato, considerato Venere in quadratura. Voto 8️⃣

Leone: La voglia di emergere continua a essere il vostro punto di forza. Sole, Mercurio e Giove vi permettono di affrontare con sicurezza una riunione, una trattativa o un colloquio importante. Chi lavora a contatto con il pubblico saprà conquistare facilmente la fiducia degli altri. Nei sentimenti sarà una conversazione sincera a rafforzare un rapporto che negli ultimi tempi aveva bisogno di nuove certezze.

Voto 9️⃣

Vergine: Ogni tassello inizierà lentamente ad andare al proprio posto. Non aspettatevi rivoluzioni improvvise, ma piccoli risultati che, sommati, vi faranno guardare con maggiore fiducia al futuro. Sul lavoro una persona potrebbe riconoscere il valore del vostro impegno. In amore cercate di non analizzare ogni dettaglio: lasciate che le emozioni seguano il loro corso. Voto 7️⃣

Bilancia: Il fascino non vi mancherà e qualcuno potrebbe accorgersene prima del previsto. Con Venere nel segno diventano più semplici i chiarimenti, le riconciliazioni e perfino gli incontri inattesi. Se una relazione ha attraversato un momento complicato, adesso sarà più facile recuperare il dialogo. Una proposta legata al lavoro merita di essere approfondita senza fretta.

Voto 8️⃣

Scorpione: Le emozioni smetteranno di essere un peso e diventeranno la vostra forza. Il buon aspetto della Luna dal Cancro vi aiuta a prendere una decisione che rimandavate da tempo. Anche il rapporto con il partner o con una persona di famiglia ritroverà equilibrio grazie a un confronto sincero. Sul lavoro sarà preferibile osservare prima di agire, senza lasciarsi trascinare dall'impazienza. Voto 8️⃣

Sagittario: Cambiare programma non sarà un problema, anzi potrebbe regalarvi un'opportunità inattesa. Qualcuno vi proporrà un'iniziativa diversa dal solito oppure un breve spostamento che contribuirà a spezzare la routine. Nel lavoro conviene mettere ordine tra le priorità, mentre in amore sarà apprezzata la vostra spontaneità.

Voto 7️⃣

Capricorno: Non tutte le risposte arriveranno oggi, ma questo non significa che stiate sbagliando strada. La Luna opposta invita a non irrigidirvi davanti alle richieste del partner o di un collaboratore. Cercate di distinguere ciò che è davvero urgente da ciò che può aspettare. Una questione economica tornerà d'attualità e richiederà una scelta ponderata. Voto 6️⃣

Acquario: Saranno le relazioni a regalarvi le soddisfazioni maggiori. Venere in Bilancia favorisce collaborazioni, amicizie e nuovi contatti, mentre Mercurio in opposizione dal Leone vi chiede soltanto di evitare parole dette con troppa leggerezza. Chi aspetta una risposta potrebbe ricevere una conferma nel pomeriggio. Voto 7️⃣

Pesci: L'intuito vi guiderà meglio di qualsiasi ragionamento.

La Luna in Cancro rafforza la vostra sensibilità e vi permette di capire subito di chi potete fidarvi. Una questione sentimentale tornerà finalmente a sbloccarsi, mentre sul lavoro sarà utile riprendere in mano un'idea accantonata troppo in fretta. La giornata si chiuderà con un clima decisamente più sereno. Voto 8️⃣