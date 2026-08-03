L'oroscopo di martedì 4 agosto si sviluppa sotto un cielo che invita a trasformare le idee in azioni concrete. Dopo la spinta iniziale dei giorni precedenti, sarà importante dare continuità ai progetti senza lasciarsi distrarre da questioni secondarie.

La Luna favorisce iniziativa e determinazione, mentre il Sole continua a sostenere chi ha il coraggio di esporsi in prima persona. Sarà una giornata in cui i risultati arriveranno soprattutto grazie alla costanza e alla capacità di fare scelte ponderate. Alcuni segni potranno recuperare terreno in amore, altri saranno chiamati a concentrarsi maggiormente sul lavoro o sulla gestione dei rapporti personali.

Previsioni oroscopo martedì 4 agosto 2026 segno per segno

Ariete: La giornata vi invita a mantenere il controllo della situazione senza lasciarvi prendere dalla fretta. Un confronto che sembrava complicato potrebbe finalmente trovare uno sbocco positivo, a patto di evitare toni troppo accesi. Nel lavoro avrete l'occasione di dimostrare quanto valete, soprattutto se state seguendo un progetto iniziato da poco. In amore sarà più facile recuperare serenità grazie a un dialogo sincero. Chi è single potrebbe ricevere un messaggio inatteso. La fortuna accompagna le iniziative personali. Voto 8️⃣

Toro: Ritrovate quella sicurezza che negli ultimi giorni era sembrata vacillare. Una questione economica o familiare inizierà a prendere una piega più favorevole e questo vi permetterà di guardare avanti con maggiore tranquillità.

In coppia sarà il momento giusto per chiarire un malinteso senza alimentare inutili polemiche. Sul lavoro una decisione presa con calma si rivelerà vincente. Non sottovalutate una proposta che arriverà nel pomeriggio. Voto 8️⃣

Gemelli: Avrete molte idee e una discreta voglia di cambiare qualcosa nella vostra routine, ma sarà fondamentale procedere con ordine. Cercare di fare troppe cose contemporaneamente potrebbe rallentare il raggiungimento degli obiettivi. L'amore torna a regalarvi leggerezza, soprattutto se riuscirete a mettere da parte vecchie incomprensioni. Nel lavoro qualcuno potrebbe apprezzare il vostro spirito d'iniziativa. Giornata positiva anche per chi deve affrontare un colloquio o una prova.

Voto 8️⃣

Cancro: Le emozioni resteranno protagoniste, ma questa volta non rappresenteranno un ostacolo. Saprete capire meglio le persone che vi circondano e questo renderà più semplice risolvere una questione rimasta in sospeso. Sul lavoro sarà utile non rimandare una decisione importante. In amore una conferma vi farà guardare al futuro con maggiore serenità. La fortuna accompagnerà soprattutto gli incontri e le nuove conoscenze. Voto 7️⃣

Leone: Il cielo continua a sorridervi e vi offre l'occasione di consolidare quanto avete costruito nelle ultime settimane. Se aspettate una risposta, potreste riceverla proprio nel corso della giornata. Chi lavora a contatto con il pubblico riuscirà a distinguersi grazie alla propria determinazione.

In amore cresce la voglia di condividere progetti concreti e di dare maggiore stabilità ai rapporti. Non abbiate timore di fare il primo passo. Voto 8️⃣

Vergine: Sarà una giornata adatta per sistemare questioni pratiche e portare a termine un impegno rimasto in sospeso. Venere continua a favorire i sentimenti e rende più semplice recuperare l'armonia all'interno della coppia. Sul lavoro sarà la precisione a fare la differenza, ma cercate di non pretendere troppo da voi stessi. Un piccolo risultato vi darà ulteriore fiducia. Voto 8️⃣

Bilancia: Non tutto andrà secondo i programmi con questa Luna in opposizione, ma proprio un cambiamento improvviso potrebbe trasformarsi in un'opportunità. Evitate di irrigidirvi davanti alle novità e cercate invece di adattarvi con maggiore flessibilità.

In amore qualcuno potrebbe sorprendervi con un gesto inatteso. Nel lavoro sarà importante mantenere alta la concentrazione e non lasciarsi influenzare da giudizi superficiali. Voto 7️⃣

Scorpione: Il lavoro sarà il settore che vi darà le soddisfazioni maggiori. Una trattativa, una risposta o un progetto potrebbero finalmente sbloccarsi dopo giorni di attesa. Cercate però di non trascurare il partner o la famiglia, perché qualcuno potrebbe sentirsi messo in secondo piano. La serata favorirà il dialogo e permetterà di recuperare equilibrio. La fortuna resta dalla parte di chi agisce con determinazione. Voto 8️⃣

Sagittario: Avrete bisogno di nuovi stimoli e la giornata potrebbe offrirvi l'occasione di uscire dalla solita routine.

Un invito o un incontro si riveleranno più interessanti del previsto. Nel lavoro sarà importante credere nelle vostre idee senza attendere sempre l'approvazione degli altri. In amore torna la spontaneità e anche le coppie più solide vivranno momenti piacevoli. Voto 8️⃣

Capricorno: Alcune responsabilità continueranno a richiedere attenzione, ma rispetto ai giorni precedenti vi sentirete più organizzati. Evitate soltanto di voler controllare ogni dettaglio, perché rischiereste di aumentare inutilmente lo stress. In amore servirà maggiore disponibilità all'ascolto. Sul lavoro una scelta prudente vi permetterà di evitare complicazioni future. Voto 7️⃣

Acquario: La creatività sarà il vostro punto di forza.

Una nuova idea potrebbe aprire prospettive interessanti, soprattutto per chi svolge un'attività autonoma o creativa. Nei rapporti personali sarà il momento di dire chiaramente ciò che pensate, senza timore di essere fraintesi. Una telefonata o una notizia potrebbero cambiare il programma della giornata. Voto 8️⃣

Pesci: Sarà una giornata meno faticosa del previsto e riuscirete finalmente a dedicarvi anche a ciò che vi fa stare bene. In amore il clima sarà più disteso e favorirà il recupero della complicità. Sul lavoro arriveranno conferme che rafforzeranno la fiducia nelle vostre capacità. Chi aspetta una risposta potrebbe ricevere notizie incoraggianti entro sera. La fortuna vi accompagnerà nelle piccole scelte quotidiane. Voto 7️⃣