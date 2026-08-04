L'oroscopo di mercoledì 5 agosto è influenzato da un cielo che invita a trasformare le idee in risultati concreti. Il Sole e Giove in Leone rafforzano determinazione e spirito d'iniziativa, mentre la Luna in Toro porta maggiore stabilità e aiuta a fare chiarezza nelle questioni pratiche.

Venere in Vergine, ormai agli ultimi gradi del segno, continua a premiare i rapporti costruiti sulla fiducia e sui gesti concreti, mentre Marte e Urano in Gemelli rendono la giornata dinamica, ricca di contatti, spostamenti e novità improvvise. A sorridere maggiormente saranno Leone, Toro, Vergine e Gemelli, mentre Scorpione e Acquario dovranno gestire qualche tensione in più.

Previsioni oroscopo mercoledì 5 agosto 2026 segno per segno

Ariete: Saturno continua il suo transito nel vostro segno e vi chiede di affrontare con maggiore maturità alcune responsabilità che non possono più essere rimandate. La Luna in Toro sposta l'attenzione sulle questioni economiche e sulla gestione delle risorse, mentre Marte in Gemelli favorisce incontri, telefonate e trattative. Sul lavoro sarà importante non agire d'impulso, mentre in amore servirà più ascolto nei confronti del partner. Una decisione presa con calma si rivelerà quella giusta. Voto 7️⃣

Toro: La Luna nel vostro segno vi restituisce sicurezza e voglia di costruire qualcosa di concreto. Anche Venere in Vergine continua a sostenere i sentimenti e rende più semplice chiarire una situazione rimasta in sospeso.

Nel lavoro potreste ricevere una conferma o un incarico capace di rafforzare la vostra posizione. Chi è single avrà più occasioni per fare incontri interessanti. La giornata invita a fidarsi del proprio intuito. Voto 9️⃣

Gemelli: Marte e Urano nel vostro segno aumentano energia, creatività e desiderio di cambiare ritmo. Sarà difficile restare fermi davanti a una proposta o a una novità che potrebbe aprire prospettive interessanti. Il lavoro richiederà prontezza di riflessi, mentre Mercurio in Cancro consiglia di valutare con attenzione gli aspetti economici prima di dare una risposta definitiva. In amore cercate di non essere troppo sfuggenti. Voto 8️⃣

Cancro: Mercurio continua il suo transito nel vostro segno e favorisce il dialogo, ma invita anche a riflettere prima di parlare.

Una questione familiare o personale potrebbe tornare al centro dell'attenzione e richiedere una scelta equilibrata. Sul lavoro sarà meglio non lasciarsi influenzare da chi cerca di mettervi fretta. In amore Venere vi aiuta a trovare le parole giuste per recuperare serenità. Voto 8️⃣

Leone: Sole e Giove nel vostro segno vi rendono protagonisti di una giornata ricca di possibilità. Chi aspetta una risposta potrebbe finalmente ottenere ciò che desidera, mentre chi ha un progetto da portare avanti riuscirà a farsi notare. L'entusiasmo sarà contagioso, ma sarà la concretezza della Luna in Toro a permettervi di trasformare le idee in risultati. In amore cresce la voglia di costruire qualcosa di importante.

Voto 9️⃣

Vergine: Venere continua a transitare nel vostro segno, anche se ormai si prepara a cambiarlo, e vi regala ancora una giornata favorevole per i sentimenti e per tutti quei rapporti che meritano maggiore attenzione. Sul lavoro la precisione farà la differenza e vi permetterà di chiudere una questione rimasta aperta da tempo. Evitate soltanto di pretendere troppo da voi stessi. Una buona notizia potrebbe arrivare nel pomeriggio. Voto 8️⃣

Bilancia: La Luna in Toro vi invita a sistemare una questione pratica prima di dedicarvi a nuovi progetti. Marte in Gemelli favorisce i contatti e gli spostamenti, rendendo la giornata interessante soprattutto per chi deve sostenere un colloquio o un incontro importante.

In amore servirà maggiore spontaneità: non tutto può essere programmato nei minimi dettagli. Voto 7️⃣

Scorpione: La Luna opposta dal Toro rende più delicati i rapporti con il partner e con i collaboratori. Basterà poco per creare incomprensioni, soprattutto se continuerete a tenere tutto dentro. Sul lavoro sarà preferibile rinviare una decisione non urgente, mentre Venere in Vergine vi aiuterà a ritrovare equilibrio con una persona di cui vi fidate. La serata porterà consiglio. Voto 6️⃣

Sagittario: Il sostegno di Sole e Giove in Leone continua a regalarvi entusiasmo e voglia di guardare lontano. Marte in Gemelli, però, suggerisce di non sottovalutare le opinioni di chi lavora al vostro fianco, perché una collaborazione potrebbe rivelarsi più utile del previsto.

In amore torna il desiderio di condividere nuovi progetti. Chi viaggia o si sposta per lavoro potrà ottenere risultati interessanti. Voto 8️⃣

Capricorno: La Luna in Toro crea un buon dialogo con il vostro segno e vi permette di affrontare gli impegni con lucidità. Sarà una giornata utile per definire accordi, organizzare il lavoro o risolvere una questione burocratica. In amore ritroverete serenità grazie a un confronto sincero. Evitate soltanto di chiudervi troppo in voi stessi davanti a una critica. Voto 8️⃣

Acquario: Il doppio sostegno di Sole e Giove dal Leone mette in evidenza le questioni di coppia e le collaborazioni, chiedendovi di trovare un punto d'incontro con chi la pensa diversamente.

Marte e Urano in Gemelli vi aiutano a trovare soluzioni brillanti, ma la Luna in Toro potrebbe rendervi più nervosi davanti agli imprevisti domestici. Meglio non alimentare discussioni inutili. Voto 6️⃣

Pesci: Venere in opposizione dalla Vergine continua a chiedere maggiore chiarezza nei rapporti affettivi. Non sarà una giornata negativa, ma sarà importante affrontare subito ciò che non vi convince. Mercurio in Cancro favorisce il dialogo con le persone che contano davvero, mentre la Luna in Toro restituisce serenità e concretezza. Sul lavoro arriveranno conferme utili per programmare le prossime settimane. Voto 7️⃣