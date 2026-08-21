L'oroscopo di sabato 22 agosto 2026 apre un weekend dal ritmo particolare: la giornata nasce con la Luna in Sagittario, che invita a uscire di casa, fare nuove esperienze e lasciarsi guidare dalla curiosità, ma in serata il suo ingresso in Capricorno cambia atmosfera, riportando l'attenzione su progetti, responsabilità e legami che meritano maggiore concretezza.

Il Sole nei primi gradi della Vergine inaugura una fase più ordinata e riflessiva, mentre Mercurio e Giove in Leone continuano a sostenere coraggio, creatività e voglia di mettersi in gioco.

Venere in Bilancia rende più armoniosi i rapporti e favorisce incontri, chiarimenti e momenti romantici, mentre Marte in Cancro ricorda che ascoltare le proprie emozioni può essere una forza, non un limite.

Previsioni oroscopo sabato 22 agosto segno per segno

Ariete: Il sabato vi invita a seguire l'istinto, ma senza trasformare ogni occasione in una sfida. Potreste ricevere un invito inatteso oppure decidere di modificare un programma all'ultimo momento, scoprendo che l'improvvisazione ha i suoi vantaggi. Nel pomeriggio sarà più semplice ritrovare sintonia con una persona che ultimamente sembrava distante. In serata concedetevi un momento di tranquillità per ricaricare le energie. Voto 8️⃣

Toro: La giornata vi porta a rivalutare qualcosa che avevate quasi escluso.

Un consiglio ricevuto da una persona fidata potrebbe aiutarvi a guardare una questione da una prospettiva più concreta. Sul piano economico conviene evitare acquisti impulsivi, mentre in amore saranno premiati i gesti semplici e spontanei. Per i single, un incontro potrebbe nascere in un contesto familiare o tra amici. Voto 8️⃣

Gemelli: Avrete voglia di circondarvi di persone stimolanti e di riempire il sabato di esperienze diverse. La Luna opposta rende vivaci i rapporti e potrebbe far emergere un confronto acceso, ma anche molto utile. Sul lavoro o nello studio una buona idea potrà essere ripresa nei prossimi giorni. In amore il dialogo sarà la chiave per trasformare una curiosità reciproca in qualcosa di più interessante, ma attenzione alla Luna in opposizione, che potrebbe rendervi un pò impulsivi.

Voto 7️⃣

Cancro: Marte nel vostro segno continua a rendervi particolarmente determinati, ma oggi il cielo suggerisce di scegliere con attenzione dove spendere le vostre energie. Una questione domestica potrebbe richiedere qualche attenzione in più, senza però rovinare il weekend. Nei sentimenti sarà importante non aspettare che l'altro indovini ciò che provate: una parola detta al momento giusto potrà fare la differenza. Voto 7️⃣

Leone: Anche se il Sole ha appena cambiato segno, continuate a beneficiare della spinta di Mercurio e Giove. Il sabato è ideale per valorizzare un talento: Sarà importante inoltre mantenere alta la concentrazione, e sistemare le vostre lacune finchè siete in tempo. Una persona potrebbe notare una qualità che voi stessi tendevate a sottovalutare.

In amore lasciate spazio anche all'ascolto: il fascino cresce quando si crea un vero scambio. Voto 8️⃣

Vergine: L'ingresso del Sole nel vostro segno comincia già a farsi sentire. Vi accorgerete che organizzare bene la giornata vi permetterà di trovare tempo anche per ciò che vi piace davvero, ma attenzione a non prendervi troppe libertà, considerato la Luna in quadratura. Un piccolo risultato personale potrebbe regalarvi maggiore fiducia. In coppia sarà il momento ideale per parlare di un progetto futuro, mentre i single potrebbero fare una conoscenza interessante attraverso un'attività condivisa. Voto 9️⃣

Bilancia: Sarete il segno più brillante della giornata. Venere continua a valorizzare fascino, eleganza e capacità di creare armonia, e il sabato potrebbe regalarvi un incontro speciale oppure un momento particolarmente piacevole con il partner.

Anche nei rapporti di amicizia riuscirete a mettere tutti a proprio agio. Una proposta arrivata nel pomeriggio merita di essere accettata: potrebbe trasformarsi nel ricordo più bello del weekend. Voto 9️⃣

Scorpione: Il cielo vi invita a non trattenere sempre tutto dentro di voi. Una conversazione sincera potrebbe sciogliere una tensione che si trascinava da qualche giorno. Sul piano pratico riuscirete a risolvere una piccola complicazione con più facilità del previsto. In amore evitate di interpretare ogni silenzio come un segnale negativo: lasciate spazio anche alla fiducia. Voto 8️⃣

Sagittario: La Luna nel vostro segno rende il sabato vivace e ricco di possibilità. Avrete voglia di cambiare aria, visitare un posto nuovo oppure organizzare qualcosa senza troppo preavviso.

Il pomeriggio favorisce i rapporti sociali, mentre la serata, con il cambio della Luna, vi invita a rallentare e a riflettere su una scelta che riguarda le prossime settimane. Nei sentimenti il vostro entusiasmo sarà contagioso. Voto 9️⃣

Capricorno: La seconda parte della giornata sarà decisamente più favorevole. L'ingresso della Luna nel vostro segno vi restituisce concretezza e una sensazione di maggiore controllo su ciò che vi circonda. Se durante la mattina qualcosa sembrerà procedere lentamente, non abbiate fretta: le ore successive vi permetteranno di recuperare. In amore un gesto inatteso potrebbe avvicinare due persone più di tante parole. Voto 7️⃣

Acquario: Il sabato porta occasioni per uscire dalla routine.

Un incontro casuale potrebbe accendere un'idea oppure farvi conoscere qualcuno con interessi molto vicini ai vostri. Sul piano personale sarà utile non programmare ogni dettaglio: lasciare spazio all'imprevisto potrebbe regalarvi una piacevole sorpresa. In amore la leggerezza sarà il modo migliore per creare complicità. Voto 8️⃣

Pesci: Avrete bisogno di ritagliarvi uno spazio tutto vostro prima di dedicarvi agli altri. Il cielo favorisce creatività, letture, musica o qualsiasi attività capace di farvi ritrovare equilibrio. Una questione rimasta in sospeso potrebbe apparirvi meno complicata dopo aver preso un po' di distanza. In amore la serata sarà il momento migliore per lasciarsi andare a emozioni autentiche e vivere il rapporto con maggiore naturalezza. Voto 8️⃣