L'oroscopo di sabato 8 agosto si apre con un cielo che mette al centro relazioni, dialogo e voglia di condividere il tempo libero.

L'ingresso di Venere in Bilancia porta una ventata di leggerezza nei rapporti di coppia e favorisce i nuovi incontri, mentre la Luna in Gemelli rende il weekend vivace, ricco di inviti, spostamenti e occasioni per uscire dalla routine. Restano protagonisti anche il Sole e Giove in Leone, che continuano a sostenere iniziative personali e desiderio di mettersi in evidenza. A vivere le emozioni migliori saranno Bilancia, Gemelli, Leone e Acquario, mentre Scorpione e Pesci dovranno evitare di lasciarsi trascinare da inutili incomprensioni.

Previsioni oroscopo sabato 8 agosto segno per segno

Ariete: Qualcuno potrebbe chiedervi più attenzione del previsto e ignorare certe richieste non sarebbe la scelta migliore. Venere torna a mettervi alla prova nei rapporti di coppia, invitandovi a cercare un punto d'incontro invece di voler avere ragione a tutti i costi. Sul fronte lavorativo ci sarà spazio per sistemare una questione rimasta in sospeso, soprattutto per chi non si è ancora concesso una pausa estiva. La fortuna accompagnerà gli spostamenti e gli incontri dell'ultimo momento. Voto 7️⃣

Toro: Finalmente riuscirete a vivere la giornata con un pizzico di leggerezza in più. Le tensioni accumulate durante la settimana lasceranno spazio a un clima decisamente più sereno e anche in famiglia sarà più semplice trovare un accordo.

Venere favorisce i rapporti sinceri, mentre la Luna in Gemelli suggerisce di non fare acquisti dettati dall'impulso. Un invito ricevuto in serata potrebbe sorprendervi piacevolmente. Voto 8️⃣

Gemelli: Sarà difficile restare fermi. La Luna nel vostro segno vi renderà curiosi, intraprendenti e desiderosi di vivere esperienze nuove. Chi è single potrebbe fare una conoscenza interessante, mentre le coppie ritroveranno quella complicità che sembrava essersi un po' affievolita. Anche sul lavoro le idee non mancheranno: annotatele, perché alcune potrebbero tornare utili già dalla prossima settimana. Voto 9️⃣

Cancro: Non sempre sarà facile separare ragione ed emozioni, soprattutto se qualcuno tornerà su un argomento che pensavate ormai archiviato.

Mercurio nel segno continua però a offrirvi gli strumenti giusti per affrontare ogni confronto con maturità. Dedicate più tempo alle persone che contano davvero e non trascurate un progetto che potrebbe crescere nelle prossime settimane. Voto 7️⃣

Leone: Avrete ancora il favore di un cielo che sostiene ambizioni e iniziative personali. Sole e Giove continueranno a darvi sicurezza, ma saranno le parole a fare la differenza grazie al buon appoggio di Mercurio. Chi aspetta una risposta potrebbe ricevere notizie incoraggianti, mentre in amore sarà il momento giusto per lasciarsi alle spalle vecchie esitazioni. Voto 8️⃣

Vergine: I piccoli dettagli faranno la differenza e vi permetteranno di risolvere una situazione che negli ultimi giorni aveva creato qualche dubbio.

Dopo l'uscita di Venere dal vostro segno, sarà il dialogo a diventare l'arma migliore per mantenere equilibrio nei rapporti. Nel lavoro conviene non sottovalutare un suggerimento proveniente da una persona esperta. Voto 7️⃣

Bilancia: L'ingresso di Venere nel vostro segno inaugura una fase decisamente più piacevole sotto il profilo sentimentale. Se avete qualcosa da chiarire, questo è il momento giusto per farlo, mentre i single avranno molte più possibilità di attirare l'attenzione di una persona interessante. Anche i rapporti con amici e familiari ritroveranno armonia. Una giornata da vivere senza troppi programmi. Voto 8️⃣

Scorpione: Non tutto andrà come avevate immaginato e qualche cambiamento dell'ultimo minuto rischierà di mettervi di cattivo umore.

Evitate però di scaricare il nervosismo sulle persone che vi stanno accanto. In ambito pratico riuscirete comunque a chiudere una questione importante, soprattutto se deciderete di affrontarla con calma e lucidità. Voto 6️⃣

Sagittario: La Luna opposta potrebbe rendervi più irrequieti del solito, ma non mancheranno occasioni per divertirvi e cambiare aria. Accettare un invito oppure organizzare una breve gita sarà il modo migliore per alleggerire i pensieri. Sul piano affettivo servirà un pizzico di pazienza, soprattutto se il partner chiederà maggiore attenzione. Voto 7️⃣

Capricorno: Pur essendo sabato, qualcuno di voi continuerà a pensare al lavoro o a un progetto da definire entro pochi giorni.

Cercate però di ritagliarvi qualche momento di relax. In amore un gesto spontaneo varrà più di tante parole, mentre una questione economica potrà essere affrontata con maggiore serenità rispetto al passato. Voto 7️⃣

Acquario: Il cielo torna a sorridervi e vi invita a rimettervi in gioco, soprattutto nelle relazioni. Venere e Luna favoriscono incontri, amicizie e collaborazioni, rendendo questa una delle giornate più interessanti della settimana. Chi desidera fare una proposta o recuperare un rapporto troverà il terreno giusto per farlo. Voto 9️⃣

Pesci: Alcune situazioni familiari richiederanno più attenzione del previsto e sarà inutile fingere che vada tutto bene. Affrontare un chiarimento con sincerità vi permetterà di evitare equivoci futuri. Nel lavoro non ci saranno ostacoli particolari, ma sarà meglio non rimandare una decisione che prima o poi dovrete prendere. La serata porterà un clima decisamente più sereno. Voto 6️⃣