La lunga attesa è finita: la vigilia di Ferragosto porta con sé un'atmosfera diversa dal solito, fatta di partenze, programmi organizzati all'ultimo momento e voglia di condividere il tempo con le persone più care. L'oroscopo di venerdì 14 agosto invita a lasciarsi alle spalle le tensioni accumulate negli ultimi giorni, ma senza trascurare gli ultimi impegni da portare a termine prima del weekend.

Dal punto di vista astrologico, la Luna prosegue il suo transito in Vergine, favorendo organizzazione, senso pratico e attenzione ai dettagli, qualità preziose prima di partire o di definire gli ultimi programmi.

Venere in Bilancia continua a sostenere i rapporti sentimentali, le amicizie e i nuovi incontri, mentre Sole, Mercurio e Giove in Leone regalano entusiasmo, ottimismo e voglia di vivere esperienze da ricordare. Marte in Cancro invita invece a dedicare più spazio alla famiglia e agli affetti, rendendo questa vigilia particolarmente significativa anche sul piano emotivo.

La Vergine potrà contare su una giornata costruttiva, il Leone continuerà a raccogliere consensi e soddisfazioni, mentre Toro e Bilancia avranno buone occasioni per vivere momenti piacevoli. Più delicata la situazione per Gemelli e Pesci, chiamati a gestire qualche imprevisto senza perdere la serenità.

Previsioni oroscopo venerdì 14 agosto segno per segno

Ariete: La mente è già proiettata verso Ferragosto, ma prima sarà necessario chiudere alcune questioni rimaste aperte. Evitate di affrontare tutto di corsa: una scelta ponderata oggi vi eviterà complicazioni nei prossimi giorni. In amore il partner apprezzerà una maggiore disponibilità, mentre sul lavoro potrebbe arrivare una conferma che vi permetterà di partire con meno pensieri. Voto 7️⃣

Toro: L'aria di festa vi farà bene. La Luna in Vergine vi aiuta a vivere questa giornata con maggiore serenità e a organizzare ogni dettaglio senza affanno. Se avete in programma una partenza o un pranzo con amici e parenti, tutto filerà liscio. Anche il cuore torna a sorridere: chi è solo potrebbe fare un incontro capace di incuriosire fin da subito.

Voto 9️⃣

Gemelli: Non tutti i programmi seguiranno la tabella di marcia, ma sarà proprio un cambiamento improvviso a rendere speciale questa vigilia. Evitate però di rimandare un impegno importante pensando di avere tempo a disposizione. Sul piano sentimentale servirà un po' più di attenzione alle esigenze della persona amata. Voto 7️⃣

Cancro: L'atmosfera sarà quella che preferite: famiglia, affetti e voglia di stare insieme. Marte continua a rafforzare il vostro segno e vi spinge a prendere l'iniziativa quando si tratta di organizzare un incontro o riunire le persone care. Una notizia ricevuta nel pomeriggio potrebbe regalarvi un sorriso in più. Nel lavoro riuscirete a chiudere una pratica prima della pausa.

Voto 8️⃣

Leone: Vi aspetta una vigilia ricca di entusiasmo. Sole, Mercurio e Giove continuano a rendervi protagonisti e vi permettono di affrontare ogni situazione con fiducia. Se state preparando una serata speciale oppure un viaggio, tutto lascerà presagire momenti piacevoli. Anche sul piano professionale arriveranno segnali incoraggianti, utili per affrontare con maggiore serenità la seconda parte del mese. Voto 9️⃣

Vergine: Avrete la sensazione di avere tutto sotto controllo, ed è proprio questo che vi permetterà di vivere la giornata senza inutili ansie. La Luna nel segno favorisce intuizioni, organizzazione e capacità di risolvere piccoli inconvenienti prima che diventino un problema. In amore basterà un gesto spontaneo per rafforzare un legame importante.

Voto 9️⃣

Bilancia: Le relazioni saranno il vero punto di forza della giornata. Venere nel segno rende più semplice recuperare un rapporto, fare pace dopo una discussione oppure lasciarsi coinvolgere da una nuova conoscenza. Chi partirà oggi potrà vivere un viaggio all'insegna della leggerezza e del buonumore. Un invito inatteso renderà la serata ancora più piacevole. Voto 8️⃣

Scorpione: Qualche programma potrebbe cambiare all'ultimo momento, ma non sarà il caso di innervosirsi. La capacità di adattarvi farà la differenza e vi permetterà di vivere comunque una vigilia serena. In amore evitate di riaprire vecchie discussioni: sarà molto più utile guardare avanti. Una soddisfazione personale vi restituirà fiducia.

Voto 7️⃣

Sagittario: Restare fermi sarà praticamente impossibile. La voglia di partire, esplorare e vivere qualcosa di diverso renderà questa giornata particolarmente dinamica. Prima di staccare del tutto, però, dedicate qualche minuto a sistemare una questione pratica che continua a essere rimandata. Il cuore vi sorprenderà con un'emozione inattesa. Voto 8️⃣

Capricorno: La concretezza continuerà a essere la vostra migliore alleata. Mentre molti penseranno soltanto alle vacanze, voi riuscirete a concludere un impegno importante e a prepararvi al weekend con maggiore tranquillità. Le relazioni familiari saranno più distese e qualcuno potrebbe proporvi un progetto da sviluppare nelle prossime settimane.

Voto 8️⃣

Acquario: Sarà una di quelle giornate da vivere senza programmi troppo rigidi. Un invito, una telefonata o un cambio di itinerario potrebbero trasformare una vigilia normale in qualcosa di più divertente. Venere favorisce la vita sociale e vi aiuta a ritrovare sintonia con una persona che ultimamente avevate frequentato meno. Voto 7️⃣

Pesci: Non lasciate che un piccolo contrattempo rovini il clima di festa. La Luna opposta dalla Vergine potrebbe rendervi più sensibili del solito, ma basterà cambiare prospettiva per ritrovare serenità. Chi vi vuole bene saprà dimostrarvelo con gesti concreti. Ferragosto inizierà sotto auspici decisamente migliori di quanto immaginiate oggi. Voto 6️⃣