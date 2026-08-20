L'oroscopo di venerdì 21 agosto 2026 segna un passaggio importante nel clima astrale: il Sole entra in Vergine, inaugurando una fase più orientata all'organizzazione, alle scelte pratiche e alla cura dei dettagli. Dopo settimane dominate dall'energia espansiva del Leone, molti segni sentiranno il bisogno di trasformare intuizioni e desideri in risultati concreti.

La Luna in Sagittario mantiene viva la voglia di esplorare e di uscire dalla routine, mentre Venere in Bilancia continua a sostenere dialogo, fascino e nuovi incontri. Saranno soprattutto Vergine, Bilancia e Leone a vivere una giornata particolarmente favorevole, mentre Capricorno dovrà gestire qualche responsabilità in più senza perdere fiducia.

Previsioni oroscopo venerdì 21 agosto segno per segno

Ariete: La giornata vi invita a cambiare metodo più che obiettivo. Una soluzione potrebbe arrivare proprio quando decidete di affrontare un problema con maggiore calma. Sul lavoro sarà utile rivedere un dettaglio che avevate dato per scontato, mentre nei rapporti personali la sincerità sarà molto più efficace dell'impulsività. Una proposta in serata potrebbe sorprendervi positivamente. Voto 8️⃣

Toro: Oggi la soddisfazione nascerà dalle piccole conquiste. Una questione pratica, forse legata alla casa o alle finanze, inizierà finalmente a prendere la direzione che speravate. In amore sarà il momento giusto per dimostrare interesse attraverso gesti concreti, mentre chi è single potrebbe sentirsi attratto da una persona molto diversa dal proprio solito ideale.

Voto 8️⃣

Gemelli: Le parole avranno un peso particolare. Una conversazione iniziata quasi per caso potrebbe aprire prospettive interessanti, soprattutto se riguarda lavoro, studio o un progetto condiviso. La Luna in Sagittario rende vivaci i confronti, ma attenzione a non promettere più di quanto possiate mantenere. Nei sentimenti sarà premiata la spontaneità. Voto 7️⃣

Cancro: Avrete la sensazione di dover proteggere meglio il vostro tempo. Qualcuno potrebbe chiedervi disponibilità proprio quando avete bisogno di dedicarvi a voi stessi. Imparare a stabilire un confine non sarà un atto di egoismo, ma di equilibrio. Sul lavoro una vostra intuizione si rivelerà utile, mentre in amore il dialogo sarà più profondo del previsto.

Voto 7️⃣

Leone: Anche se il Sole lascia il vostro segno, non perderete slancio. Mercurio e Giove continuano infatti a sostenere fiducia e capacità di convincere gli altri. Potreste ricevere un riscontro positivo su un'iniziativa recente oppure decidere di rilanciare un'idea che meritava maggiore attenzione. In campo sentimentale la Luna in trigono vi metterà a vostro agio: una sorpresa renderà la serata più piacevole. Voto 8️⃣

Vergine: Con il Sole nel vostro segno inizia una fase di rilancio personale. Vi sentirete più centrati e capaci di distinguere ciò che vale davvero la pena coltivare. Sul lavoro potrete riorganizzare impegni e priorità con grande lucidità, mentre nei rapporti affettivi sarà più semplice esprimere ciò che provate senza troppe esitazioni.

Voto 9️⃣

Bilancia: Venere nel vostro segno vi rende particolarmente convincenti, ma oggi il vostro punto di forza sarà la capacità di creare armonia anche dove gli altri vedono soltanto differenze. Un incontro potrebbe trasformarsi in qualcosa di più interessante del previsto, mentre una collaborazione lavorativa potrà rafforzarsi grazie alla fiducia reciproca. La serata favorisce uscite e nuove conoscenze. Voto 9️⃣

Scorpione: Sarete più selettivi del solito e, in fondo, vi farà bene. Invece di disperdere energie in situazioni poco convincenti, sceglierete di investire tempo in ciò che vi restituisce qualcosa di autentico. Sul lavoro potreste individuare un'opportunità nascosta tra le righe di una proposta.

In amore sarà importante ascoltare prima di trarre conclusioni. Voto 8️⃣

Sagittario: La Luna nel vostro segno vi regala entusiasmo e voglia di vivere la giornata senza schemi troppo rigidi. Potrebbe nascere il desiderio di organizzare un viaggio, cambiare programma o accettare un invito inatteso. Sul lavoro una buona idea avrà bisogno di qualche aggiustamento prima di essere realizzata, mentre nei sentimenti il vostro sorriso farà la differenza. Voto 8️⃣

Capricorno: Oggi conviene scegliere con attenzione dove investire energie. Non tutto richiede il vostro intervento e capire quali responsabilità appartengono davvero a voi vi permetterà di alleggerire la giornata. Una questione professionale potrà essere affrontata con maggiore lucidità nel pomeriggio.

In amore lasciate spazio anche alle emozioni, senza rifugiarvi soltanto nella razionalità. Voto 6️⃣

Acquario: Le relazioni saranno il terreno più interessante della giornata. Un confronto con una persona stimolante potrebbe cambiare il vostro modo di vedere una situazione che sembrava bloccata. Sul lavoro sarà premiata la capacità di proporre soluzioni originali senza perdere di vista gli aspetti pratici. In amore una conoscenza potrebbe fare un passo avanti inaspettato. Voto 8️⃣

Pesci: Avrete bisogno di rallentare il ritmo per capire meglio cosa desiderate davvero. Il passaggio del Sole in Vergine vi invita a osservare con maggiore attenzione i rapporti più importanti, mentre Marte in Cancro rafforza sensibilità e istinto. Sul lavoro sarà utile mettere ordine tra le priorità, mentre in amore una piccola dimostrazione d'affetto potrà sciogliere un'incertezza. Voto 8️⃣