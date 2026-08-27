L'oroscopo del giorno venerdì 28 agosto 2026 è dominato da un cielo destinato a lasciare il segno. La Luna piena con eclissi parziale in Pesci porta a galla emozioni, intuizioni e decisioni rimaste in sospeso, mentre il Sole e Mercurio in Vergine aiutano a distinguere ciò che vale la pena portare avanti da ciò che è arrivato al termine del suo percorso.

Venere in Bilancia continua a favorire dialogo e armonia nei rapporti, Giove in Leone sostiene chi desidera mettersi in evidenza con fiducia, mentre Marte in Cancro invita a proteggere gli affetti senza lasciarsi guidare soltanto dall'impulsività.

Tra i segni favoriti brillano Pesci, Vergine e Leone, mentre Gemelli e Sagittario dovranno evitare di disperdere energie in troppe direzioni.

Previsioni oroscopo venerdì 28 agosto segno per segno

Ariete: La giornata potrebbe mettervi davanti a una scelta che richiede più intuito che velocità. Una risposta che aspettavate potrebbe arrivare quando ormai avevate smesso di pensarci. Sul lavoro sarà utile lasciare spazio a un confronto costruttivo, mentre nei sentimenti una parola detta con calma potrà evitare un'incomprensione. Venere in opposizione non lascerà spazio a momenti d'intesa. Voto 6️⃣

Toro: avrete la sensazione di costruire qualcosa di solido senza bisogno di forzare i tempi. Una questione pratica potrebbe trovare finalmente il suo equilibrio e regalarvi una tranquillità che cercavate da giorni.

In amore sarà una giornata ideale per condividere un progetto o organizzare qualcosa di piacevole insieme a una persona speciale, ma attenzione a non fare tutto a modo vostro, considerato la Luna in quadratura. Voto 7️⃣

Gemelli: L'eclissi vi invita a fermarvi un momento prima di prendere una decisione importante. Potreste sentirvi divisi tra più possibilità e la fretta rischierebbe di confondere le priorità. Nel lavoro sarà meglio concentrarsi su un obiettivo alla volta, mentre nei rapporti personali una conversazione sincera vi aiuterà a chiarire un dubbio. Voto 7️⃣

Cancro: Le emozioni saranno più intense del solito, ma questa volta potranno diventare una risorsa. Marte nel segno vi spinge a difendere ciò che conta davvero, mentre la Luna in Pesci favorisce comprensione e sensibilità.

Una persona potrebbe sorprendervi con un gesto inaspettato. Sul lavoro sarà meglio evitare discussioni nate per motivi secondari. Voto 8️⃣

Leone: La giornata vi offre l'occasione di dare maggiore valore a ciò che avete costruito nelle ultime settimane. Giove continua a sostenere fiducia e determinazione, mentre il cielo vi incoraggia a trasformare un'idea in qualcosa di più concreto. Nei sentimenti sarà il momento giusto per lasciare spazio alla spontaneità senza cercare continuamente conferme. Voto 8️⃣

Vergine: Sole e Mercurio nel segno rendono questo venerdì particolarmente produttivo. Potreste ricevere un riscontro positivo oppure rendervi conto che una scelta fatta recentemente era quella giusta.

L'eclissi in opposizione potrebbe portare qualche incomprensione con la persona che amate. Attenzione soprattutto al vostr atteggiamento. Voto 7️⃣

Bilancia: Venere continua a rendervi particolarmente efficaci nei rapporti con gli altri. Una situazione che sembrava bloccata potrebbe sciogliersi grazie a una vostra iniziativa diplomatica. Sul lavoro sarà importante non sottovalutare una proposta arrivata quasi per caso. In amore la serata sarà favorevole per ritrovare leggerezza e complicità. Voto 8️⃣

Scorpione: La Luna piena in Pesci parla direttamente alla vostra sensibilità e potrebbe aiutarvi a chiudere una questione che vi portavate dentro da tempo. Non sarà necessario trovare tutte le risposte oggi: basterà fare il primo passo.

Sul lavoro una vostra osservazione si rivelerà preziosa, mentre nei sentimenti sarà meglio lasciare spazio ai fatti più che alle supposizioni. Voto 8️⃣

Sagittario: La giornata vi invita a non correre dietro a ogni stimolo che si presenta. Qualcuno potrebbe chiedervi più tempo o attenzione del previsto e sarà importante stabilire le priorità senza sentirvi in colpa. Nel lavoro conviene rimandare una scelta impulsiva, mentre in amore un piccolo cambiamento di programma potrebbe trasformarsi in un'occasione piacevole. Voto 6️⃣

Capricorno: Oggi potreste riscoprire il valore di una decisione presa con pazienza. Una questione economica o organizzativa potrebbe diventare più semplice da gestire e regalarvi maggiore sicurezza.

Nei rapporti affettivi sarà apprezzata la vostra disponibilità ad ascoltare senza cercare subito una soluzione. Voto 7️⃣

Acquario: L'eclissi sposta l'attenzione su ciò che considerate davvero importante. Una riflessione nata durante la giornata potrebbe aiutarvi a cambiare prospettiva su una questione che sembrava ormai definita. Sul lavoro una vostra idea merita di essere sviluppata con maggiore convinzione, mentre in amore sarà meglio seguire il cuore invece di analizzare ogni dettaglio. Voto 8️⃣

Pesci: La Luna piena con eclissi nel vostro segno segna simbolicamente la chiusura di una fase e l'inizio di una maggiore consapevolezza. Potreste lasciarvi alle spalle un'incertezza oppure prendere una decisione che aspettavate da tempo. Nei sentimenti sarà una giornata intensa ma autentica, mentre sul lavoro un'intuizione potrebbe aprire una strada interessante per il futuro. Voto 9️⃣