L'oroscopo di venerdì 7 agosto è dominato da un importante cambio di scenario astrologico. Venere entra in Bilancia, inaugurando una fase favorevole ai sentimenti, ai chiarimenti e ai nuovi incontri, soprattutto per i segni d'Aria.

A rendere la giornata ancora più dinamica contribuisce la Luna in Gemelli, che favorisce spostamenti, contatti e occasioni da cogliere al volo. Restano determinanti anche il Sole e Giove in Leone, capaci di sostenere iniziative professionali e ambizioni personali. A sorridere maggiormente saranno Bilancia, Gemelli, Acquario e Leone, mentre Scorpione e Capricorno dovranno gestire con prudenza alcune situazioni rimaste aperte.

Previsioni oroscopo giornata venerdì 7 agosto segno per segno

Ariete: Chiudere la settimana con qualche conto in sospeso non sarà necessariamente un problema. Piuttosto, sarà l'occasione per fare ordine e capire quali priorità meritano davvero attenzione. Venere si troverà in opposizione, aprendo a possibili discussioni da gestire in coppia, mentre Mercurio invita a non trascinare discussioni familiari oltre il necessario. Sul lavoro meglio non promettere più di quanto possiate mantenere. Voto 6️⃣

Toro: Le questioni pratiche continueranno ad assorbire buona parte delle vostre energie, ma il bilancio della giornata sarà comunque positivo. Un chiarimento con una persona vicina potrebbe restituirvi serenità, mentre un progetto professionale inizierà a dare segnali incoraggianti.

Evitate soltanto di irrigidirvi davanti a un cambiamento improvviso: la Luna in Gemelli chiede un pizzico di elasticità in più. Voto 8️⃣

Gemelli: La Luna nel segno vi restituisce brillantezza e voglia di stare in mezzo alla gente. Sarà una giornata ideale per organizzare un incontro, riprendere un contatto o avanzare una proposta rimasta nel cassetto. Anche il lavoro beneficerà di questa ritrovata rapidità mentale. In amore, invece, Venere in Bilancia favorirà un'intesa speciale con chi saprà stimolare la vostra curiosità. Voto 9️⃣

Cancro: Qualcuno potrebbe chiedervi una risposta che preferireste rimandare. Non sarà il momento di nascondersi dietro ai dubbi: affrontare il confronto con sincerità vi aiuterà a evitare equivoci.

Marte continua a darvi determinazione, ma servirà dosarla con equilibrio. La serata sarà decisamente più distesa. Voto 7️⃣

Leone: Le occasioni non mancheranno in questo venerdì di agosto, soprattutto per chi sta cercando maggiore spazio nel lavoro o desidera ottenere una conferma. Sole e Giove continuano a sostenere la vostra intraprendenza, ma la novità della giornata arriva da Venere, che migliora il dialogo con partner, amici e collaboratori. Un invito potrebbe cambiare i programmi della serata. Voto 9️⃣

Vergine: Dopo settimane in cui Venere ha sostenuto il vostro segno, adesso sarà il momento di camminare con le vostre gambe. Questo non significa perdere terreno, ma consolidare quanto avete costruito.

Sul lavoro potreste ricevere un riscontro positivo, mentre nei sentimenti converrà evitare inutili perfezionismi. Voto 8️⃣

Bilancia: Il cielo torna finalmente ad agire a vostro favore, almeno dal punto di vista sentimentale. L'ingresso di Venere nel segno inaugura una fase favorevole ai rapporti affettivi, alle nuove conoscenze e a tutti quei legami che hanno bisogno di ritrovare armonia. Anche chi è single potrà vivere emozioni interessanti. Sul lavoro una trattativa potrebbe sbloccarsi prima del previsto. Voto 8️⃣

Scorpione: Non tutte le persone che vi circondano saranno sulla vostra stessa lunghezza d'onda e questo potrebbe creare qualche momento di nervosismo. Meglio non alimentare polemiche per questioni di poco conto.

La giornata sarà comunque utile per sistemare un problema pratico o chiudere una questione economica rimasta aperta. Voto 6️⃣

Sagittario: L'umore resterà vivace, anche se la Luna opposta dai Gemelli vi inviterà a prestare maggiore attenzione ai rapporti con gli altri. Un confronto acceso rischierà di nascere per motivi banali. Sul piano professionale, invece, non mancheranno idee valide da sviluppare nelle prossime settimane. Voto 7️⃣

Capricorno: Il settore professionale continuerà a richiedere concentrazione e senso pratico. Qualcuno potrebbe affidarvi un incarico delicato oppure chiedervi di prendere una decisione importante. In amore sarà preferibile mettere da parte l'orgoglio e ascoltare con attenzione chi avete accanto.

Voto 7️⃣

Acquario: Torna la voglia di uscire, conoscere persone e condividere nuovi progetti. Venere in Bilancia e la Luna in Gemelli formano un cielo decisamente favorevole ai segni d'Aria, rendendo più semplici incontri, chiarimenti e collaborazioni. Anche chi attende una risposta potrebbe ricevere notizie incoraggianti entro sera. Voto 8️⃣

Pesci: La giornata richiederà qualche attenzione in più nella gestione della famiglia o della casa. La morsa di Venere non sarà più così opprimente. Alcuni programmi potrebbero cambiare all'ultimo momento, ma senza conseguenze particolarmente pesanti. Nei sentimenti sarà il dialogo a fare la differenza: una parola detta con sincerità varrà più di tante promesse. Voto 7️⃣