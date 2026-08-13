Secondo l'oroscopo del weekend 15 e 16 agosto, per i nativi dell'Ariete si preannunciano colpi di fulmine per i single, rischi di infedeltà o scelte difficili per chi è in coppia, oltre a un periodo di stretta finanziaria legato a Saturno. Per i nati sotto il segno del Toro è previsto un fine settimana all'insegna della stabilità e dell'armonia di coppia, con incontri spensierati per i single e un'ottima gestione o risoluzione di questioni economiche. Per gli individui della Vergine si prospetta la tendenza a essere troppo critici con il partner, mentre i single vedranno i propri desideri realizzarsi, il tutto accompagnato da un momento favorevole per affari, guadagni ed acquisti grazie a Plutone.

Oroscopo di sabato 15 e domenica 16 agosto: pagelle per Ariete e Toro

Ariete – Questo cielo astrale promette a diversi single la possibilità di un colpo di fulmine davvero significativo. Per chi ha già un legame stabile o un matrimonio, il pianeta Giove potrebbe creare qualche turbolenza: il rischio di provare un'improvvisa attrazione verso una nuova conoscenza e cedere alla tentazione dell'infedeltà è dietro l'angolo. Se vi trovate in questa situazione, prestate molta attenzione: chi è fedele non correrà rischi, mentre chi cede alla trasgressione verrà messo al muro dalle stelle. Vi toccherà compiere una scelta chiara e, qualunque strada deciderete di intraprendere, potreste poi rammaricarvene.

Sul fronte economico, Saturno imporrà la sua ombra: si tratta di un astro che raramente porta regali inaspettati. Preparatevi a vivere un momento di temporanea magra finanziaria. Sarà saggio stringere la cinghia e attendere con serenità momenti migliori, che non tarderanno a manifestarsi. Voto: 6

Toro – Nessun corpo celeste agirà in modo diretto sul settore amoroso del vostro quadro astrale, a testimonianza del fatto che la vita di coppia proseguirà lungo binari di assoluta stabilità. Troverete la felicità nelle cose semplici, vivendo e assaporando un'armonia autentica lungo tutto il fine settimana. Per i single le occasioni di fare nuove conoscenze non mancheranno, ma sarebbe un errore aspettarsi che i flirt attuali trasformino subito in storie a lungo termine.

L'oroscopo vi consiglia di non fare progetti a lunga scadenza per ora, anche se il desiderio di stabilità affettiva resta forte. Questo fine settimana si rivela invece eccellente per analizzare nuove forme di investimento o per risolvere con intelligenza una questione economica lasciata in sospeso. Riuscirete a bilanciare i conti e a mettere in sicurezza una situazione patrimoniale incerta. Voto: 7,5

Le pagelle del weekend di Ferragosto: Gemelli e Cancro

Gemelli – Nessun ostacolo si frappone alla vostra serenità amorosa, ma se desiderate dare una svolta alla sfera sentimentale, non potrete fare affidamento solo sugli astri: dovrete rimboccarvi le maniche e agire in prima persona. Se il vostro rapporto di coppia vi sembra privo di stimoli, toccherà a voi fare il primo passo, promuovere il dialogo e mostrare maggiore empatia verso chi avete accanto.

Per chi è ancora alla ricerca dell'amore, restare chiusi in casa davanti alla TV non vi aiuterà a trovare la persona giusta: uscite, accogliete gli inviti e mostrate sincero interesse verso le persone che incontrerete. Evitate di prosciugare i vostri risparmi per un viaggio improvviso sperando che la fortuna in amore sia altrove. Sarebbe solo un'illusione, perché cambiereste panorama ma non il vostro atteggiamento; d'altronde, come ricordava il saggio Cornelio Nepote, “è il carattere di ognuno a determinare il destino”. Voto: 6,5

Cancro – Grazie alla benevola tutela di Giove, la sfera dell'amore e dei sentimenti attraverserà una fase di straordinaria fioritura. Dimostrando rispetto per la sensibilità della persona amata, potrete vivere momenti di immensa complicità.

Ricordatevi che nei legami affettivi la comprensione reciproca e la tolleranza sanno compiere autentici prodigi. Se siete single, uscite e immergetevi nella vita sociale: potreste imbattervi in un incontro straordinario capace di travolgervi fin da subito in un vortice di pura felicità. Evitate tuttavia di bruciare le tappe parlando prematuramente di convivenza o nozze. Per quanto riguarda il portafoglio, il favorevole posizionamento di Mercurio garantisce un'ottima stabilità. Il weekend è propizio per negoziare un contratto favorevole o incassare un piccolo extra; ogni vostra mossa d'investimento si rivelerà estremamente abile e redditizia.

Voto: 9

Il weekend di Ferragosto dal punto di vista dell'amore e della fortuna: pagelle per Leone e Vergine

Leone – Nella sfera coniugale, la stragrande maggioranza di voi vivrà momenti sereni. Troverete al vostro fianco una persona capace di comprendere le vostre priorità e di sostenervi senza tentennamenti. Quel piccolo gruppo che invece si trova a fare i conti con un partner indisciplinato non perderà tempo in discussioni sterili: andrete dritti per la vostra strada, incuranti delle reazioni. Per i single, la favorevole geometria di Venere accenderà la fantasia e amplificherà ogni desiderio: perfino un interesse timido e nascente potrà trasformarsi in una passione travolgente. Fate attenzione a non lasciarvi completamente dominare dall'istinto.

Sul fronte finanziario le notizie sono ottime: non avrete motivi di preoccupazione e potreste persino recuperare vecchi crediti. Unica nota di cautela per una piccola minoranza: questioni ereditarie potrebbero creare qualche divergenza, obbligandovi a tutelare con attenzione i vostri beni. Voto: 8

Vergine – Di norma apprezzate molto il vostro partner, eppure in questo fine settimana rischierete di essere fin troppo pignoli e di focalizzarvi soltanto sui suoi piccoli difetti. Fate vostro questo profondo proverbio indiano: “È preferibile un diamante con qualche imperfezione piuttosto che una pietra grezza priva di difetti”. Rifletteteci bene prima di muovere critiche! Per chi è single, si farà strada la sensazione che i desideri più belli stiano per avverarsi come per magia; ed è esattamente ciò che accadrà, grazie alla complicità di Venere e Marte.

Sul versante economico, l'influsso positivo di Plutone vi darà una spinta evidente: sarà il momento perfetto per incrementare i guadagni, concludere buoni affari e dedicarvi a spese o acquisti di cui sarete pienamente soddisfatti. Voto: 7,5