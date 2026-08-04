L'oroscopo della settimana dal 10 al 16 agosto 2026 preannuncia sette giorni dinamici guidati dai transiti lunari in tre segni. La Vergine conquista la cima della classifica settimanale con un bel "voto 10", grazie al transito della Luna nel segno. Il Toro vive una settimana eccellente, caratterizzata da grandi successi lavorativi tra lunedì 10 e martedì 11 agosto e forte complicità affettiva nel weekend. Più complessa la settimana dei Pesci, chiamati alla massima cautela finanziaria e al riscatto affettivo.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 6. Nella prima metà della settimana, tra lunedì 10 e mercoledì 12 agosto, alcune dinamiche familiari legate a questioni burocratiche richiedono pazienza per evitare inutili tensioni casalinghe. Successivamente, nelle giornate di giovedì 13 e venerdì 14 agosto, l'attenzione si sposta sul settore lavorativo, dove occorre agire con massima prudenza senza firmare accordi affrettati o prendere decisioni d'impulso. L'ambito sentimentale trova un momento di bella ripresa durante il fine settimana, in particolare nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 agosto, quando la complicità con il partner si rafforza notevolmente e si aprono ottime occasioni di incontro per i cuori solitari.

Dedicare tempo ai propri interessi personali verso la conclusione della settimana permetterà di ritrovare la giusta determinazione per ripartire.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ martedì 11, domenica 16 agosto;

★★★★ lunedì 10, mercoledì 12, sabato 15;

★★★ giovedì 13;

★★ venerdì 14 agosto.

♉ Toro: voto 8. L'avvio di settimana tra lunedì 10 e martedì 11 agosto si rivela vincente sul piano professionale, permettendo di portare a termine progetti complessi e di ottenere gratificazioni concrete da parte di colleghi e superiori. Tra mercoledì 12 e giovedì 13 agosto questa spinta propulsiva si riflette positivamente nella gestione della casa, favorendo investimenti utili e la risoluzione rapida di vecchie pendenze domestiche.

La sfera affettiva vive il suo momento migliore da venerdì 14 a domenica 16 agosto, quando si creano opportunità ideali per condividere progetti di coppia o per stringere nuovi legami romantici molto promettenti. L'intera settimana mantiene un livello di produttività elevato e costante che garantisce risultati eccellenti in ogni trattativa intrapresa.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno lunedì 10 agosto 2026;

★★★★★ martedì 11, giovedì 13;

★★★★ mercoledì 12, venerdì 14, domenica 16;

★★★ sabato 15.

♊ Gemelli: voto 7. Nelle giornate di lunedì 10 e martedì 11 agosto la vita privata richiede ascolto sincero per chiarire un risentimento e ritrovare un clima sereno tra le mura domestiche.

A partire da mercoledì 12 e fino a venerdì 14 agosto l'attività lavorativa registra un'accelerazione importante grazie a un'eccellente reattività mentale che facilita la nascita di idee commerciali originali. Durante il fine settimana di sabato 15 e domenica 16 agosto l'amore torna protagonista assoluto, offrendo l'occasione ideale per esprimere sentimenti profondi e per organizzare piacevoli spostamenti in compagnia delle persone amate. I dialoghi con gli amici e con i parenti stretti procedono in modo armonioso per tutti i sette giorni, consolidando intese preziose e vantaggiose su più fronti.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno mercoledì 12;

★★★★★ lunedì 10, giovedì 13;

★★★★ martedì 11, venerdì 14;

★★★ domenica 16;

★★ sabato 15.

♋ Cancro: voto 7.

Il settore sentimentale parte benissimo da lunedì 10 a mercoledì 12 agosto, regalandovi una profonda complicità di coppia e la voglia di costruire progetti solidi a lungo termine. A metà settimana, tra giovedì 13 e venerdì 14 agosto, l'attenzione deve concentrarsi sulle mansioni professionali per superare piccoli ostacoli operativi attraverso una collaborazione costante con i propri colleghi. Il momento di massimo successo giunge nel fine settimana, in modo particolare nella giornata di domenica 16 agosto, quando l'esito di alcune trattative economiche o familiari si sblocca positivamente portando vantaggi concreti e grandi soddisfazioni umane. L'intero arco della settimana offre occasioni continue per dimostrare il proprio valore e rafforzare il prestigio personale in vari contesti.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno domenica 16 agosto;

★★★★★ lunedì 10, sabato 15;

★★★★ martedì 11, venerdì 14;

★★★ mercoledì 12 agosto;

★★ giovedì 13.

♌ Leone: voto 8. Il passaggio della Luna nel segno nella giornata di martedì 11 agosto inaugura una fase d'inizio settimana tra lunedì 10 e mercoledì 12 agosto ricca di grinta, utilissima per imporsi nel lavoro e cogliere al volo importanti opportunità di carriera. Nella parte centrale compresa tra giovedì 13 e venerdì 14 agosto le questioni finanziarie richiedono attenzione ed equilibrio, ma permettono comunque di chiudere accordi vantaggiosi. L'ambito affettivo decolla durante il weekend, in particolare sabato 15 e domenica 16 agosto, con momenti di intensa passione per le coppie e occasioni di fare incontri gratificanti per chi è solo.

La sintonia con i familiari resta solida durante tutti i giorni della settimana, favorendo un dialogo costruttivo su ogni decisione da prendere.

La valutazione della settimana:

Top del giorno martedì 11 agosto (Luna in Leone);

★★★★★ lunedì 10, mercoledì 12;

★★★★ giovedì 13, venerdì 14, sabato 15;

★★★ domenica 16.

♍ Vergine: voto 10. Tra lunedì 10 e mercoledì 12 agosto le attività professionali si avviano con regolarità e precisione, ponendo le basi per gli importanti traguardi successivi. Il momento culmine della settimana si colloca giovedì 13 agosto con la Luna nel segno, che insieme alle giornate di venerdì 14 e sabato 15 agosto porta una straordinaria riuscita in ogni progetto lavorativo e la stipula di contratti di alto valore.

La sfera dei sentimenti vive vette di pura intesa romantica per tutto il fine settimana fino a domenica 16 agosto, favorendo decisioni di convivenza o matrimoni. Anche la gestione della vita familiare risente di questo clima eccezionale per l'intera durata dei sette giorni, confermando una stabilità duratura in ogni ambito quotidiano.

La graduatoria settimanale con le stelle:

Top del giorno giovedì 13 agosto (Luna in Vergine);

★★★★★ martedì 11, venerdì 14, sabato 15;

★★★★ lunedì 10, mercoledì 12, domenica 16.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 9. Nei primi giorni della settimana, tra lunedì 10 e mercoledì 12 agosto, la gestione delle risorse economiche e delle questioni di lavoro procede con grande lucidità e puntualità.

A metà percorso, nelle giornate di giovedì 13 e venerdì 14 agosto, le relazioni professionali traggono un forte vantaggio dalla vostra naturale diplomazia, permettendo di superare eventuali rivalità. Il picco massimo, secondo l'oroscoèpo, si registra sabato 15 agosto con la Luna nel segno, prolungandosi fino a domenica 16 agosto, quando la vita sentimentale e i rapporti familiari raggiungono livelli eccezionali di armonia, romanticismo e profonda sintonia affettiva. Tutto il percorso settimanale si sviluppa all'insegna del successo e della concretizzazione dei desideri più importanti.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno sabato 15 agosto (Luna in Bilancia);

★★★★★ mercoledì 12, domenica 16;

★★★★ lunedì 10, martedì 11, giovedì 13, venerdì 14.

♏ Scorpione: voto 6.

L'inizio di settimana tra lunedì 10 e martedì 11 agosto richiede cautela nel settore professionale a causa di possibili incomprensioni con collaboratori o clienti. A partire da mercoledì 12 e specialmente nelle giornate di giovedì 13 e venerdì 14 agosto, la situazione sul lavoro migliora nettamente, consentendo di riorganizzare le strategie con maggiore efficacia e chiarezza d'intenti. Durante il fine settimana di sabato 15 e domenica 16 agosto l'attenzione si sposta sull'amore e sulla famiglia, dove si ritrova una piacevole intesa di coppia e si possono chiarire vecchi dubbi con i propri cari. Le comunicazioni interpersonali mantengono un ritmo costante durante i sette giorni, garantendo una progressiva ripresa di tutte le attività.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ giovedì 13, venerdì 14;

★★★★ mercoledì 12, sabato 15, domenica 16;

★★★ martedì 11;

★★ lunedì 10.

♐ Sagittario: voto 6. Tra lunedì 10 e martedì 11 agosto l'ambiente domestico richiede un impegno prioritario per risolvere questioni pratiche o sistemare alcune faccende rimaste in sospeso. Nelle giornate di mercoledì 12 e giovedì 13 agosto l'attenzione deve concentrarsi sul lavoro con prudenza, evitando passi azzardati nelle spese o negli investimenti. Un netto recupero avviene tra venerdì 14 e sabato 15 agosto, lasso di tempo in cui le idee creative trovano immediato rescontro e l'amore regala emozioni intense e rinnovato entusiasmo. La giornata di domenica 16 agosto si rivela ideale per coltivare le amicizie e stringere legami di cooperazione utili per il futuro.

L'intera settimana offre varie occasioni per dimostrare capacità organizzative e determinazione.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ lunedì 10, sabato 15;

★★★★ martedì 11, venerdì 14, domenica 16;

★★★ mercoledì 12;

★★ giovedì 13.

♑ Capricorno: voto 7. La sfera lavorativa si dimostra solida fin dall'inizio della settimana, tra lunedì 10 e mercoledì 12 agosto, permettendo di consolidare la posizione professionale con grande fermezza. Nella giornata di giovedì 13 e soprattutto venerdì 14 agosto l'ambito finanziario registra ottimi sviluppi che garantiscono entrate extra o la chiusura di affari favorevoli. Il fine settimana di sabato 15 e domenica 16 agosto mette in primo piano la vita affettiva e familiare, con un'intesa di coppia in forte crescita e momenti di condivisione molto calorosi con i propri cari.

La continuità d'azione intrapresa durante i sette giorni assicura il raggiungimento degli obiettivi prefissati in tempi brevi e senza intoppi.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno venerdì 14;

★★★★★ sabato 15, domenica 16;

★★★★ lunedì 10, giovedì 13;

★★★ martedì 11;

★★ mercoledì 12.

♒ Acquario: voto 6. Nelle giornate di lunedì 10 e martedì 11 agosto la vita di coppia richiede molta pazienza e una sincera disponibilità al dialogo per superare un momento di freddezza. Tra mercoledì 12 e giovedì 13 agosto l'attenzione si sposta con successo sulle mansioni lavorative, dove la nascita di nuove collaborazioni permette di fare passi avanti concreti. Nelle giornate di venerdì 14 e sabato 15 agosto occorre prestare attenzione alla gestione del bilancio familiare, evitando acquisti superflui o spese impulsive. La giornata di domenica 16 agosto chiude la settimana favorendo i contatti sociali e gli incontri con persone fidate capaci di sostenere i vostri progetti futuri. Nel corso di tutti i sette giorni l'impegno costante ripagherà ogni sforzo.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

★★★★★ martedì 11, mercoledì 12;

★★★★ lunedì 10, giovedì 13, sabato 15;

★★★ venerdì 14;

★★ domenica 16.

♓ Pesci: voto 5. Tra lunedì 10 e martedì 11 agosto le questioni amministrative ed economiche richiedono massima cautela per evitare distrazioni o piccoli errori nei conti. Nel periodo centrale compreso tra mercoledì 12 e giovedì 13 agosto il clima professionale invita alla prudenza nei rapporti con superiori e colleghi, mantenendo un profilo basso e costante. Un momento di grande sollievo giunge venerdì 14 agosto, proseguendo per tutto il fine settimana fino a domenica 16 agosto, quando la vita affettiva e il sostegno della famiglia regalano una bella intesa ritrovata e un dialogo aperto e pacifico con la persona amata. L'intero svolgimento della settimana suggerisce di muoversi con metodicità per superare ogni ostacolo con successo.

La graduatoria settimanale con le stelle: