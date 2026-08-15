L'oroscopo della settimana dal 17 al 23 agosto sarà caratterizzato da un passaggio astrologico destinato a cambiare gradualmente il clima degli ultimi giorni d'estate. Fino a venerdì il Sole in Leone, sostenuto da Giove, continuerà a favorire iniziativa, ambizione e voglia di mettersi in gioco. Nel weekend, invece, l'ingresso del Sole in Vergine porterà maggiore concretezza e inviterà a concentrarsi su obiettivi pratici e nuovi programmi.

A rendere più armoniosi i rapporti ci penserà Venere in Bilancia, mentre Mercurio in Leone favorirà il dialogo e le occasioni professionali.

Settimana positiva soprattutto per Leone, Bilancia, Vergine e Toro, mentre Scorpione e Pesci dovranno affrontare qualche momento di riflessione prima di ritrovare il giusto equilibrio.

Previsioni oroscopo settimana 17-23 agosto segno per segno

Ariete: Le responsabilità non mancheranno, ma questa settimana avrete finalmente la sensazione di poter riprendere il controllo di alcune situazioni rimaste in sospeso. Saturno retrogrado nel segno continuerà a chiedervi pazienza e determinazione, mentre Mercurio in Leone favorirà incontri e confronti utili per il lavoro. In amore sarà fondamentale evitare atteggiamenti impulsivi, soprattutto nella prima parte della settimana. Con il passaggio del Sole in Vergine nel weekend e Venere opposta, l'attenzione si sposterà sugli impegni pratici e sull'organizzazione delle prossime settimane.

Voto 7️⃣

Toro: Chi ha investito tempo e impegno in un progetto potrà raccogliere risultati interessanti. L'energia della prima parte della settimana sarà utile per definire accordi e sistemare questioni economiche, mentre il passaggio del Sole in Vergine renderà il fine settimana decisamente più favorevole anche ai sentimenti. Venere in Bilancia faciliterà il dialogo con colleghi e persone care. I single avranno maggiori possibilità di fare incontri piacevoli, soprattutto tra venerdì e domenica. Voto 8️⃣

Gemelli: Le idee non vi mancheranno e Urano nel segno continuerà a stimolare il desiderio di cambiare qualcosa nella vostra quotidianità. Mercurio in Leone renderà più semplici le trattative e i contatti professionali, ma sarà opportuno non prendere decisioni affrettate sul piano economico.

L'amore vivrà momenti piacevoli, purché riusciate a dedicare più tempo alla persona che vi sta accanto. Il weekend porterà qualche riflessione in più sulla gestione della famiglia o della casa. Voto 8️⃣

Cancro: Marte nel segno continuerà a regalarvi energia e determinazione, ma sarà importante incanalarle nel modo giusto. Le prime giornate potrebbero essere caratterizzate da qualche confronto acceso, soprattutto sul lavoro, mentre nel fine settimana il nuovo transito del Sole in Vergine aiuterà a riportare serenità e a chiarire eventuali malintesi. Anche in amore sarà possibile recuperare terreno grazie a un dialogo più sincero. Voto 7️⃣

Leone: Sole, Mercurio e Giove continueranno a sostenervi nella prima parte della settimana, favorendo colloqui, iniziative personali e nuovi contatti.

Chi attende una risposta potrebbe ricevere finalmente buone notizie. L'ingresso del Sole in Vergine non segnerà un rallentamento, ma vi inviterà a trasformare l'entusiasmo in qualcosa di concreto. Anche nei sentimenti ci saranno occasioni per consolidare un rapporto importante. Voto 8️⃣

Vergine: Dopo un periodo vissuto con qualche incertezza, arriverà finalmente il momento di guardare avanti con maggiore fiducia. L'ingresso del Sole nel vostro segno, previsto nel weekend, rappresenterà l'inizio di una fase decisamente più favorevole. Venere in Bilancia aiuterà a ritrovare equilibrio nei rapporti personali, mentre il lavoro potrebbe riservare una proposta o una conferma attesa da tempo. Sarete tra i segni in maggiore crescita.

Voto 9️⃣

Bilancia: Le relazioni saranno il vostro punto di forza. Venere nel segno favorirà incontri, chiarimenti e nuovi progetti di coppia, rendendo questa settimana particolarmente interessante per chi desidera rafforzare un legame. Anche sul lavoro non mancheranno occasioni per mettersi in evidenza, soprattutto grazie al sostegno di Mercurio in Leone. Il weekend porterà maggiore tranquillità e vi aiuterà a recuperare energie. Voto 9️⃣

Scorpione: Non tutto procederà secondo le aspettative e proprio questo potrebbe creare un po' di nervosismo. Alcune questioni lavorative richiederanno maggiore pazienza, mentre in amore sarà opportuno evitare discussioni nate da vecchi malintesi. Il cambio di segno del Sole nel weekend migliorerà gradualmente il quadro generale e vi permetterà di guardare ai prossimi impegni con maggiore ottimismo.

Non abbiate fretta di ottenere tutto subito. Voto 6️⃣

Sagittario: L'inizio della settimana sarà ricco di stimoli e vi offrirà l'occasione di ampliare i vostri orizzonti. Mercurio in Leone favorirà viaggi, incontri e nuove collaborazioni, mentre Venere renderà più piacevoli i rapporti sociali. Nel fine settimana sarà necessario dedicare maggiore attenzione agli aspetti pratici di un progetto o di una questione familiare. In amore il bilancio resterà positivo. Voto 8️⃣

Capricorno: La seconda parte della settimana sarà a vostro favore secondo l'oroscopo. L'ingresso del Sole in Vergine porterà ordine e concretezza, aiutandovi a definire meglio gli obiettivi professionali. Qualcuno potrebbe ricevere una proposta interessante oppure decidere di pianificare un cambiamento importante in vista di settembre.

Nei sentimenti servirà un po' più di disponibilità verso il partner, senza lasciare che il lavoro occupi tutto il vostro tempo. Voto 8️⃣

Acquario: Sarà una settimana fatta di alti e bassi, soprattutto nei rapporti con le persone che vi circondano. L'opposizione del Sole nella prima parte del periodo potrebbe accentuare qualche divergenza, ma Mercurio in Leone favorirà il confronto e aiuterà a trovare un compromesso. Il weekend sarà decisamente più tranquillo e vi consentirà di recuperare serenità anche in famiglia. Voto 7️⃣

Pesci: Alcune situazioni sentimentali potrebbero richiedere maggiore chiarezza, soprattutto dopo l'ingresso del Sole in Vergine, che porterà alla luce questioni rimaste irrisolte.

Non sarà una settimana negativa, ma sarà importante affrontare ogni dialogo con sincerità e senza rimandare decisioni necessarie. Sul lavoro arriveranno conferme utili per programmare i prossimi mesi, mentre il weekend sarà ideale per recuperare energie e dedicarsi alle persone più care. Voto 6️⃣