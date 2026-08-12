Secondo l'oroscopo della settimana dal 17 al 23 agosto 2026 l'Ariete ama la perfezione, il Toro può avere maggiore fiducia nella persona amata e lo Scorpione può fare degli incontri molto curiosi.

Di seguito, approfondiamo attentamente i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: il comportamento dei single può fare innervosire la famiglia. Tanti piccoli problemi possono accompagnare l'intera settimana. Chi lavora in proprio ama solamente la perfezione.

Toro: nei confronti dei amici è necessario essere meno diffidenti. Si può recuperare una maggiore fiducia per la dolce metà.

Sulla sfera professionale si possono fare degli spostamenti molto veloci.

Gemelli: la persona al proprio fianco è proprio quella giusta. Questo è il momento ideale per cercare di ridurre lo stress mentale. Le responsabilità in questo periodo sono molto pesanti.

Cancro: le persone care è importante non trascurarle mai. Sulla sfera sentimentale è possibile avere tanta gioia. Sul campo lavorativo, una persona è veramente poco convincente.

Leone: delle nuove conoscenze possono regalare molta curiosità. Dei discorsi profondi possono essere iniziati con la persona amata. Chi lavora nelle attività artistiche o commerciale può ottenere più soddisfazioni del previsto.

Vergine: dei momenti di tensione si possono vivere in amore.

Sono possibili delle discussioni lavorative. Durante la settimana si può rinnovare completamente il proprio look.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: la relazione amorosa ha bisogno di più comprensione. Una nuova situazione di lavoro richiede tanta attenzione. La forma fisica è veramente eccezionale e invece l'umore è molto euforico.

Scorpione: sono possibili degli incontri curiosi per i single. Si possono pianificare dei nuovi progetti insieme alla persona amata. L'atmosfera sull'ambito professionale è veramente positiva.

Sagittario: i single vogliono prendere una breve pausa lontano da tutti. La pazienza va assolutamente utilizzata in amore. Allo specchio è possibile vedere l'immagine che tanto si desiderava.

Capricorno: la sfera amorosa può affrontare la settimana con molta malinconia. Una passeggiata all'alba può riportare la spensieratezza. L'energia in questo periodo è abbastanza altalenante.

Acquario: chi fa parte di una coppia cerca la stabilità insieme al partner. Sull'ambito lavorativo è un momento veramente brillante. La settimana può regalare delle sorprese inattese.

Pesci: chi cerca l'amore ha molta nostalgia pensando a dei ricordi del passato. Chi ha una relazione di vecchia data continua a desiderare la dolce metà. Per la sfera finanziaria è un periodo di incertezze.