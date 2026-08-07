Secondo l'oroscopo dal 10 al 16 agosto, gli individui del Cancro avranno la lucidità necessaria per cogliere nuovi accordi commerciali e stabilizzare le finanze. I nativi dell’Ariete saranno pronti a ripartire da capo con determinazione, superando gli ostacoli grazie al supporto di alleati e a grandi novità. Infine, i nati sotto il segno della Bilancia potranno sfruttare un forte slancio di audacia e creatività per realizzare investimenti intelligenti e superare ogni difficoltà.

La settimana 10-16 agosto secondo le stelle: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Siete pronti a fare piazza pulita, trasformare ciò che non funziona più e ripartire da zero con una nuova carica. La vostra visione globale si sta ampliando: ostacoli e timori lasciano spazio a splendide novità sul fronte economico ed emotivo. Potete contare su una rete di alleati solida, ideale per lanciare nuovi progetti ed espandere le vostre iniziative. Se il vostro obiettivo è conquistare una posizione di primo piano, la forza è dalla vostra parte: le stelle vi spianano la strada verso il successo. Voto: 9

Toro – Il vostro acume e la vostra ingegnosità vi permettono di trovare soluzioni brillanti senza dover prosciugare i risparmi.

Scegliendo le occasioni giuste con astuzia, riuscite a proteggere il portafoglio e a far maturare ottime intuizioni. Sul piano finanziario la stabilità è garantita. Sul lavoro, se emergono delle difficoltà, chiarite le cose con tatto e cercate di disinnescare gli attriti interpersonali: evitare il problema non servirà a nulla, poiché i colleghi noteranno soprattutto la vostra abilità diplomatica. Voto: 7

Gemelli – Mantenete i piedi ben saldi a terra e non lasciate nulla al caso, monitorando le vostre risorse nei minimi dettagli. Amate concedervi qualche sfizio, ma lo fate sempre con estrema oculatezza e senso di responsabilità. Incanalando le vostre energie nelle attività professionali, otterrete riscontri economici di rilievo.

I rapporti con i vertici aziendali vivono una fase di forte miglioramento: cogliete l'occasione per avanzare le vostre richieste o esporre idee importanti. Voto: 8

Cancro – Questa settimana vi riserva grandi opportunità se sceglierete di esplorare nuovi settori commerciali. Una maggiore lucidità vi guiderà verso scelte mirate, fondamentali per consolidare la vostra stabilità economica. Ci sono ottime notizie in arrivo: potrebbero concretizzarsi accordi di rilievo o la firma di contratti vantaggiosi. Se avete un'idea da proporre, la determinazione non vi manca: l'ambizione vi spinge a costruire basi solide per il vostro futuro.

Voto: 8

Previsioni astrologiche della settimana di Ferragosto: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – È il momento di analizzare a fondo la gestione del vostro budget. Porsi le domande opportune vi aiuterà ad apportare i giusti correttivi. L'atmosfera torna serena: la calma e la sicurezza in voi stessi vi permettono di ritrovare il perfetto equilibrio. Grazie a spiccate doti relazionali, la comunicazione scorre fluida e le opportunità di carriera si trasformano in traguardi tangibili. Le vostre competenze vi rendono estremamente richiesti: i primi risultati positivi vi daranno la spinta per andare ancora più lontano. Voto: 7

Vergine – Nel corso della settimana, incontri e scambi di idee si riveleranno preziosi per consolidare i traguardi raggiunti; puntate sulla collaborazione per ottenere i massimi benefici.

Accettare qualche piccolo compromesso vi ripagherà nel tempo, soprattutto nella gestione degli affari. Il periodo si preannuncia piacevole e dinamico, arricchito da confronti molto costruttivi con i superiori. È la fase ideale per concludere trattative o sottoscrivere contratti rilevanti, raccogliendo finalmente i frutti del vostro impegno. Voto: 8

Bilancia – Siete proiettati su una traiettoria vincente che vi stimola a migliorare ulteriormente la vostra condizione finanziaria. Guidati da un contesto favorevole, sarete in grado di realizzare investimenti intelligenti per tutelare il vostro futuro. Spazio alla creatività e alle proposte: saprete convincere i vostri partner con estrema disinvoltura.

Se avete intenzione di rischiare, fate il salto di qualità: avete tutta l'audacia necessaria per superare qualsiasi ostacolo. Voto: 9

Scorpione – Garantire la stabilità delle vostre entrate è stato l'obiettivo principale, ma ora che il quadro economico migliora, potete allentare la presa sul controllo delle spese. Approfittate di questa ripresa per concedervi un po' di relax o qualche acquisto gratificante. Sul fronte professionale, un contesto in espansione vi offre la possibilità di sviluppare nuove competenze e fare carriera con estrema naturalezza. Ignorate le invidie di contorno e proseguite dritti per la vostra strada.

Voto: 7

Oroscopo settimanale dal 10 al 16 agosto su lavoro e fortuna: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – L'oroscopo della settimana di Ferragosto vi invita a rivedere con attenzione la gestione delle vostre spese: affrontare i dubbi con un atteggiamento positivo vi aiuterà a superarli. Ricercare l'armonia e la moderazione si rivelerà la scelta migliore per questa settimana, portandovi presto eccellenti risultati. La vostra abitudine di rendicontare e annotare ogni dettaglio risulterà un grande punto di forza per dimostrare la bontà delle decisioni prese. In questo contesto, la vostra professionalità sarà del tutto indiscutibile. Voto: 7

Capricorno – State sviluppando una notevole visione imprenditoriale che potrebbe spingervi a dare vita a nuovi progetti con ottime prospettive di successo.

La fiducia che riuscite a trasmettere agli altri faciliterà l'accesso a finanziamenti o risorse cruciali. Le incertezze sfumano per lasciare spazio a sfide stimolanti e perfettamente in linea con i vostri talenti. Le collaborazioni nascono sotto una buona stella: la settimana si rivelerà straordinariamente proficua per la vostra crescita professionale. Voto: 9,5

Acquario – Mettendo in luce i vostri punti di forza, riuscirete a fare un'ottima impressione sulla dirigenza. Un riscontro positivo aumenterà notevolmente le probabilità di ottenere un avanzamento o un ritocco allo stipendio. Se avvertite il peso della routine, valutate l'ipotesi di riorganizzare i vostri orari o di distribuire diversamente i carichi di lavoro per alleggerire la pressione.

Sfruttate questa settimana un po' movimentata per fare chiarezza sulle vostre priorità. Voto: 6

Pesci – In questi giorni emergeranno riflessioni spontanee e necessarie: volete compiere un salto di qualità sul piano economico e siete sulla buona strada. Il supporto di figure esterne vi aiuterà a decifrare meglio alcuni aspetti finanziari complessi. Potete fare leva sul vostro fascino, ma evitate la fretta di volere tutto e subito: un atteggiamento troppo esigente rischia di incrinare i rapporti con i colleghi e di spezzare la fiducia reciproca. Voto: 6,5