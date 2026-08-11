L'oroscopo della settimana dal 17 al 23 agosto 2026 è pronto a svelare come potrebbero evolvere le sette giornate in analisi. Su tutti apicca il Capricorno, guidato dalla Luna favorevole che regala momenti eccezionali. Il Cancro mostra una determinazione costante, trovando soluzioni sagge. I Gemelli affrontano invece qualche ostacolo, poiché il cammino presenta ostacoli che richiedono attenzione.

Durante la settimana si registrano importanti transiti astroliberali: la Luna transita nello Scorpione lunedì, passa nel Sagittario giovedì e giunge nel Capricorno sabato.

Intanto il Sole fa il suo ingresso trionfale nel segno della Vergine domenica, portando grande energia.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 6. I progetti personali avanzano lungo binari stabili pur richiedendo pazienza, giacché la settimana propone ritmi altalenanti che consigliano un'attenta gestione delle energie disponibili. La sfera professionale beneficia di spunti interessanti mentre il dialogo con i colleghi garantisce preziosi confronti, agevolando così il superamento delle incombenze più complesse e creando un clima lavorativo disteso. Muovendosi verso l'ambito affettivo, le intese di coppia ritrovano vigore attraverso piccoli gesti quotidiani che scaldano la routine, offrendo momenti sereni al fianco di una persona cara che sa ascoltare con estrema dolcezza.

Nelle relazioni familiari emerge un desiderio condiviso di armonia, spingendo a chiarire vecchi dubbi con comprensione profonda. La salute richiede ritmi tranquilli per mantenere la giusta carica vitale, permettendo al corpo di recuperare dopo giornate impegnative. Piccole soddisfazioni economiche illuminano il fine settimana, regalando la certezza che la stabilità costruita con impegno costante porterà frutti durevoli nel tempo.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ venerdì 21 e sabato 22;

★★★★ lunedì 17, giovedì 20 e domenica 23;

★★★ mercoledì 19 agosto;

★★ martedì 18 agosto.

♉ Toro: voto 7. La sfera professionale regala buone occasioni grazie a intuizioni rapide che consentono di risolvere questioni pratiche in sospeso, aprendo strade felici per le collaborazioni future.

Questa operosità positiva influisce favorevolmente sulle finanze, donando serenità nell'affrontare le spese programmate e stimolando una gestione attenta delle risorse di casa. Passando al settore dei sentimenti, il cuore batte forte grazie a incontri appassionati che risvegliano emozioni accantonate, unendo le coppie storiche in una complicità davvero profonda. Nelle dinamiche con i parenti si respira un'aria distesa che facilita gli accordi, rendendo i momenti conviviali piacevoli per tutti i partecipanti. Il benessere fisico rimane buono, alimentato da una determinazione costante che aiuta a mantenere abitudini sane durante ogni giornata. Un progetto personale prende forma concreta verso il fine settimana, donando enorme soddisfazione per i traguardi raggiunti con la propria costanza.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno mercoledì 19 agosto;

★★★★★ martedì 18 e giovedì 20;

★★★★ lunedì 17 e venerdì 21;

★★★ domenica 23 agosto;

★★ sabato 22 agosto.

♊ Gemelli: voto 5. Gli affetti richiedono cautela immediata a causa di piccole incomprensioni capaci di generare discussioni inutili, consigliando di usare grande dolcezza per preservare l'intesa con il partner. Questo clima delicato invita alla prudenza anche nell'ambiente domestico, dove la pazienza diventa fondamentale per ascoltare i bisogni delle persone vicine senza cedere a reazioni affrettate. Spostando lo sguardo sul lavoro, i compiti quotidiani esigono una concentrazione elevata per evitare sviste fastidiose, mentre la stanchezza accumulata suggerisce di dosare attentamente ogni sforzo professionale.

Le finanze raccomandano moderazione nei consumi, evitando acquisti impulsivi per mantenere la necessaria stabilità nel bilancio familiare. La salute trae giovamento da pause rilassanti immersi nella natura, utili per recuperare un equilibrio interiore profondo e rigenerare la mente provata. La domenica offre finalmente l'occasione per riposare, lasciando spazio a pensieri sereni e a una rinnovata fiducia per il futuro prossimo.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ lunedì 17 agosto;

★★★★ martedì 18, mercoledì 19, sabato 22 e domenica 23;

★★★ venerdì 21 agosto;

★★ giovedì 20 agosto.

♋ Cancro: voto 7. L'ambiente domestico diventa il fulcro della serenità grazie a una comprensione sincera che unisce i famigliari, favorendo il dialogo aperto e risolvendo vecchie tensioni con straordinaria naturalezza.

Tale armonia interiore si riflette positivamente sui sentimenti, regalando alle coppie momenti romantici davvero intensi, mentre chi ricerca l'amore riceve sguardi ricchi di sincero interesse. Sul fronte lavorativo la creatività porta soluzioni rapide ai problemi complessi, garantendo la stima dei colleghi ed aprendo prospettive interessanti per la crescita di carriera. L'ambito finanziario trae beneficio da decisioni oculate presi nei giorni scorsi, permettendo qualche piccolo investimento felice per la casa. La forma fisica si mantiene eccellente grazie a un'alimentazione sana e a una vitalità contagiosa che sostiene l'organismo con grande efficacia. La settimana si chiude con una piacevole sensazione di appagamento generale che rigenera la mente e rafforza i progetti futuri.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno martedì 18 agosto;

★★★★★ lunedì 17 e mercoledì 19;

★★★★ giovedì 20 e venerdì 21;

★★★ sabato 22 agosto;

★★ domenica 23 agosto.

♌ Leone: voto 6. La salute richiede attenzione costante per evitare cali di tono dovuti allo stress accumulato, suggerendo di alternare il lavoro con momenti di riposo rigenerante per la mente. Un ritmo più disteso aiuta a ritrovare la lucidità necessaria nel settore professionale, dove progetti ambiziosi chiedono verifiche attente prima di essere lanciati con successo sul mercato. Passando alla vita privata, il rapporto con la persona amata trova nuova forza attraverso un dialogo aperto che supera ogni riserva, creando un ponte solido di fiducia condivisa.

Le relazioni parentali traggono beneficio dalla vostra disponibilità, regalando conversazioni piacevoli capaci di rinsaldare vecchi legami affettivi. La gestione del denaro risulta prudente, evitando colpi di testa e permettendo di pianificare le spese future con notevole sicurezza. Il fine settimana offre infine occasioni liete per uscire con amici cari, ritrovando quell'entusiasmo radioso che vi distingue sempre.

La valutazione della settimana:

★★★★★ lunedì 17 e domenica 23;

★★★★ martedì 18, venerdì 21 e sabato 22;

★★★ giovedì 20 agosto;

★★ mercoledì 19 agosto.

♍ Vergine: voto 9. Le finanze registrano miglioramenti significativi a causa di entrate inaspettate o contratti favorevoli, premiando l'impegno costante profuso nelle attività svolte con precisione rigorosa.

Domenica 23 agosto il Sole entra nel segno della Vergine e regala un'energia radiosa, amplificando il fascino personale e rendendo ogni iniziativa straordinariamente vincente. Questa forza astrale si trasmette al settore amoroso, dove la passione travolge i cuori in un abbraccio caldo e intenso, aprendo la strada a decisioni importanti per la vita di coppia. Nel contesto lavorativo la determinazione permette di raggiungere traguardi elevati, conquistando la fiducia totale di superiori e partner operativi. I rapporti di parentela vivono una fase felice, caratterizzata da collaborazione proficua e da momenti di festa vissuti in grande armonia. La salute risplende di un vigore eccezionale che infonde benessere diffuso, guidando il segno verso traguardi importanti e gratificazioni durature.

La graduatoria settimanale con le stelle:

Top del giorno domenica 23 agosto (Sole in Vergine);

★★★★★ lunedì 17 e giovedì 20;

★★★★ martedì 18, mercoledì 19, venerdì 21 e sabato 22.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 7. L'amore sboccia con forza grazie a un atteggiamento aperto che conquista il cuore di chi vi sta accanto, trasformando la vita sentimentale in un cammino ricco di complicità e momenti dolci. Questa atmosfera romantica infonde grande serenità nel contesto familiare, dove si risolvono questioni pratiche con la cooperazione felice di tutti i componenti. Muovendosi verso l'ambito professionale, la diplomazia si rivela lo strumento ideale per mediare contratti complessi, ottenendo vantaggi concreti e consolidando una reputazione già molto stimata.

La stabilità economica consente di concedersi qualche gratificazione personale, pianificando viaggi sereni o acquisti desiderati da tempo senza intaccare la sicurezza finanziaria. Il benessere, fisico secondo l'oroscopo, beneficia di pratiche rilassanti, favorendo un sonno rigenerante che scaccia ogni forma di stanchezza residua. La settimana volge al termine tra sorrisi sinceri e la soddisfazione di aver costruito relazioni armoniose con l'ambiente circostante.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno venerdì 21 agosto;

★★★★★ sabato 22 e domenica 23;

★★★★ mercoledì 19 e giovedì 20;

★★★ martedì 18 agosto;

★★ lunedì 17 agosto.

♏ Scorpione: voto 8. La carriera registra un'accelerazione importante grazie a un intuito formidabile che anticipa la concorrenza, permettendo di cogliere al volo opportunità lavorative eccezionali.

Lunedì 17 agosto la Luna transita nel segno dello Scorpione rendendo l'avvio di settimana memorabile, donando una carica magnetica che attira il successo e favorisce ogni tipo di iniziativa. Questa energia felice influisce sui sentimenti, accendendo la passione nelle storie d'amore e rendendo le nuove conoscenze irresistibilmente affascinanti per chi cerca l'anima gemella. Nei rapporti familiari la sincerità diventa la chiave per superare ogni piccola incomprensione del passato, ritrovando un'intesa profonda con le persone care. Il bilancio economico appare solido e ben gestito, consentendo di guardare al futuro con assoluta tranquillità. La salute si dimostra eccellente, sostenuta da una forza interiore che abbatte la fatica quotidiana e dona un benessere duraturo a tutto l'organismo.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno lunedì 17 agosto (Luna in Scorpione);

★★★★★ martedì 18 e venerdì 21;

★★★★ mercoledì 19, giovedì 20 e sabato 22;

★★★ domenica 23 agosto.

♐ Sagittario: voto 8. Le dinamiche familiari traggono beneficio da uno spirito generoso che diffonde gioia tra i parenti, risolvendo vecchie pendenze con una facilità disarmante e creando un clima piacevole in casa. Giovedì 20 agosto la Luna transita nel segno del Sagittario portando un'ondata di fortuna straordinaria, capace di illuminare ogni progetto e di regalare intuizioni felici. Questa positività si estende all'ambito amoroso, rendendo le serate con il partner indimenticabili e offrendo ai single occasioni romantiche ricche di entusiasmo sincero. Nel settore professionale le idee brillanti incontrano il favore di interlocutori importanti, aprendo strade maestre per la riuscita economica di progetti ambiziosi. Il denaro affluisce in modo costante, permettendo di pianificare investimenti utili per la crescita personale e per il benessere della famiglia. La salute risplende grazie a un'energia inesauribile che vi accompagna verso un fine settimana dinamico, pieno di avventure e di soddisfazioni reali.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno giovedì 20 agosto (Luna in Sagittario);

★★★★★ mercoledì 19 e sabato 22;

★★★★ martedì 18, venerdì 21 e domenica 23;

★★★ lunedì 17 agosto.

♑ Capricorno: voto 10. Il settore professionale raggiunge vette altissime grazie a una determinazione d'acciaio che permette di realizzare ogni obiettivo prefissato con precisione chirurgica e maestria indiscussa. Sabato 22 agosto la Luna transita nel segno del Capricorno regalando un'esperienza stellare indimenticabile, capace di donare chiarezza mentale e un fascino autorevole in ogni situazione. Questa eccezionale forza cosmica travolge la vita sentimentale, regalandovi momenti romantici di rara bellezza e una complicità profonda che rafforza le unioni di lunga data. Nelle relazioni familiari si stabilisce una sintonia perfetta che favorisce decisioni condivise riguardo a beni materiali o progetti per il futuro. Le finanze beneficiano di entrate considerevoli e di investimenti riusciti, garantendo una stabilità economica davvero invidiabile. La forma fisica risulta splendida, sostenuta da un vigore inesauribile che vi permette di gestire con successo ogni impegno, regalandovi una settimana da autentici protagonisti del firmamento.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno sabato 22 agosto (Luna in Capricorno);

★★★★★ giovedì 20, venerdì 21 e domenica 23;

★★★★ lunedì 17, martedì 18 e mercoledì 19.

♒ Acquario: voto 6. Le relazioni di amicizia offrono spunti stimolanti che riempiono la mente di entusiasmo, favorendo lo scambio di idee innovative da applicare anche nel lavoro quotidiano. Questa vivacità intellettuale spinge a rivedere la gestione economica con attenzione, evitando spese superflue per concentrare le risorse su progetti davvero utili per il futuro. Trasferendo l'attenzione sui sentimenti, il rapporto di coppia necessita di maggiore dialogo per superare qualche piccola incomprensione, ma la buona volontà reciproca trasforma ogni chiarimento in un momento di crescita affettiva. Nel contesto domestico la pazienza aiuta ad appianare divergenze d'opinione con i parenti, ripristinando quell'armonia preziosa necessaria per vivere bene. La salute si mantiene stabile pur richiedendo pause adeguate durante le giornate più intense, al fine di evitare accumuli di stanchezza fisica. La fine della settimana regala un meritato riposo, consentendo di riordinare le idee in vista dei prossimi impegni.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

★★★★★ martedì 18 e mercoledì 19;

★★★★ lunedì 17, giovedì 20 e domenica 23;

★★★ sabato 22 agosto;

★★ venerdì 21 agosto.

♓ Pesci: voto 6. La vita intima ritrova dolcezza e serenità grazie a gesti affettuosi che scaldano il cuore, donando alle coppie una rinnovata complicità ideale per sognare progetti condivisi. Tale armonia interiore influisce favorevolmente sui rapporti familiari, consentendo di superare piccoli ostacoli pratici con spirito collaborativo e una generosità davvero sincera. Volgendo lo sguardo verso la carriera, le mansioni lavorative richiedono un impegno costante per completare le pratiche in sospeso, ma la determinazione dimostrata garantisce risultati positivi a fine settimana. La situazione economica rimane bilanciata, permettendo di gestire ogni uscita con il necessario senso di responsabilità verso il bilancio della casa. La forza fisica trae beneficio da passeggiate rilassanti che distendono i nervi, aiutando l'organismo a rigenerarsi con grande efficacia. I giorni festivi portano una ventata di tranquillità felice, ideale per dedicarsi alle proprie passioni e ricaricare lo spirito con nuova gioia.

La graduatoria settimanale con le stelle: