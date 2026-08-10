L'oroscopo della settimana dal 17 al 23 agosto 2026, mostra un quadro variegato che premia la capacità di adattamento e l'apertura verso il prossimo. In cima alla graduatoria settimanale spicca la figura dei Pesci, pronti a vivere momenti felici sia nella vita sentimentale sia nelle relazioni interpersonali più care. A metà classifica si colloca la Vergine, chiamata a bilanciare con prudenza le dinamiche affettive e gli impegni quotidiani senza perdere la bussola. In fondo alla scaletta si trova invece il Toro, costretto ad affrontare qualche piccola incomprensione e a misurare le parole per evitare inutili tensioni con le persone.

Previsioni zodiacali della settimana prossima, da lunedì 17 a domenica 23 agosto, con la classifica

1° Pesci. Una straordinaria armonia avvolge la vita affettiva di questa prossima settimana, permettendo alle coppie collaudate di riscoprire un'intesa profonda, mentre chi è ancora alla ricerca dell'anima gemella può cogliere occasioni preziose durante gli incontri informali. Questa energia positiva si riflette positivamente anche nel contesto professionale, dove i compiti giornalieri procedono senza intoppi e l'ambiente tra colleghi risulta sereno e collaborativo. La buona sorte favorisce pure le dinamiche familiari, rendendo semplice la risoluzione di vecchie incomprensioni legate alla gestione della casa o a questioni organizzative.

Gli affetti sinceri e le amicizie di lunga data offrono un sostegno costante, regalandovi momenti di autentica condivisione che arricchiscono l'animo e rafforzano la fiducia nel futuro. Ogni piccolo progetto avviato in queste giornate sembra nascere sotto una luce benevola, promettendo soddisfazioni durature e durature conferme umane.

2° Gemelli. Sul luogo di lavoro per i sette giorni a venire si respira un'aria di grande fermento, il che permette di portare a termine pratiche sospese e di mostrare a tutti il proprio valore con naturalezza. Questo clima di efficienza si trasmette rapidamente alla sfera privata, consentendo ai single di fare conoscenze stimolanti e alle coppie di pianificare passi importanti per il futuro comune.

Le relazioni con i familiari beneficiano di una comunicazione fluida e distesa, ideale per chiarire dubbi passati e per ritrovare la concordia perduta. Anche la rete sociale si amplia in modo piacevole, grazie all'invito di amici che sanno come farvi sorridere e dimenticare le tensioni accumulate. La sorte sostiene le vostre iniziative con piccoli e grandi segnali di incoraggiamento, spingendovi a guardare avanti con rinnovato entusiasmo e con la certezza di essere sulla strada giusta.

3° Bilancia. Le vicende familiari occupano il centro della scena, questa settimana, anche se si richiede un pizzico di diplomazia per gestire con equilibrio le esigenze di parenti e figli. Questa attenzione premurosa si riversa felicemente nel rapporto di coppia, creando un'atmosfera calda e protettiva in cui è facile scambiarsi promesse e progetti concreti.

I cuori solitari possono fare affidamento su una carica di fascino irresistibile, capace di attirare sguardi complici durante le uscite serali. Nel settore lavorativo le mansioni di routine scorrono via lisce senza intoppi, offrendo l'opportunità di organizzare con cura le prossime scadenze senza alcuna fretta. La vicinanza delle persone care rappresenta una risorsa inestimabile che vi permette di affrontare ogni impegno con la giusta serenità e con la consapevolezza di non essere mai soli di fronte alle sfide.

4° Capricorno. I rapporti di amicizia vivono una settimana particolarmente felice e ricca di stimoli, offrendo l'occasione per consolidare legami storici e stringere nuove intese sincere.

Questo clima sereno influisce positivamente sulle questioni lavorative, dove la precisione nello svolgimento dei compiti quotidiani viene notata e apprezzata da superiori e colleghi. Nel campo dei sentimenti le coppie stabili trovano il giusto ritmo per condividere momenti di intima complicità, scacciando via i dubbi nati di recente. Per chi non ha vincoli affettivi si aprono scenari interessanti durante gli eventi sociali, dove una semplice conversazione può trasformarsi in qualcosa di più profondo. La gestione della vita domestica non presenta ostacoli di rilievo, consentendovi di godere della tranquillità delle mura di casa e dell'affetto costante delle persone che vi circondano.

5° Leone.

Una carica di grande determinazione accompagna le attività lavorative dei prossimi sette giorni, consentendovi di superare piccoli ostacoli operativi con rapidità ed efficacia. Questa ritrovata grinta si riflette favorevolmente sulla vita di coppia, dove l'intesa si fa più viva e la passione torna a occupare un ruolo di primo piano. I single possono contare su un magnetismo naturale che attira sguardi curiosi, creando le premesse per corteggiamenti stuzzicanti e ricchi di romanticismo. Le dinamiche all'interno della famiglia richiedono soltanto un pizzico di ascolto in più per evitare che piccole incomprensioni verbali diventino motivo di discussione. Gli amici rappresentano un porto sicuro a cui rivolgersi per scambiare opinioni o semplicemente per trascorrere qualche ora in piacevole compagnia, lasciando da parte le preoccupazioni esterne.

6° Ariete. I sentimenti vissuti con trasporto guidano queste giornate, offrendo ai cuori solitari la possibilità di fare incontri inaspettati capaci di far battere il cuore. Per chi vive una relazione stabile si prospetta un periodo ideale per ritrovare l'intesa ideale e per superare i piccoli contrasti nati nei giorni precedenti. Nella sfera lavorativa le mansioni consuete richiedono impegno ma regaleranno buone conferme a chi svolge il proprio dovere con costanza e precisione. I rapporti con i familiari si mantengono su binari di costruttiva collaborazione, rendendo agevole la risoluzione di eventuali pratiche domestiche in sospeso. L'appoggio delle persone amiche non viene mai meno e vi permette di guardare ai prossimi impegni con il giusto spirito, sapendo di poter contare su consiglieri fidati e sempre disponibili.

7° Vergine. Le questioni affettive in vista della settimana prossima mostrano un andamento altalenante, il che richiede pazienza e ascolto reciproco per evitare inutili incomprensioni all'interno del rapporto di coppia. Chi è solo deve evitare di correre troppo e preferire la conoscenza graduale di nuove persone senza riporre aspettative irrealistiche. Sul fronte lavorativo la routine procede in modo regolare e vi consente di completare ogni compito assegnato senza particolare affanno o stress. Nel contesto familiare emerge la necessità di chiarire alcune decisioni logistiche per ritrovare la piena armonia tra tutti i componenti della casa. Gli amici fidati offrono un prezioso spazio di ascolto e di confronto, aiutandovi a ridimensionare le piccole preoccupazioni quotidiane e a recuperare una buona visione d'insieme su ciò che conta davvero.

8° Sagittario. Nel lavoro serve una certa cautela per evitare che distrazioni o cali di concentrazione possano rallentare lo svolgimento dei compiti ordinari. Questa prudenza si rivela fondamentale anche nella vita sentimentale, dove i partner sono chiamati a comunicare con la massima trasparenza per dissolvere piccoli dubbi reciproci. I single, a detta dell'oroscopo, farebbero bene a riflettere su cosa desiderano realmente prima di tuffarsi in nuove frequentazioni poco chiare. Le relazioni familiari richiedono una presenza costante e affettuosa per sostenere un parente che attraversa un momento di incertezza. Per fortuna il supporto dei legami di lunga data non manca mai, regalandovi momenti di distensione che aiutano a ritrovare il buonumore e a guardare alle prossime giornate con un pizzico di ottimismo in più.

9° Cancro. Periodo altalenante. L'ambiente domestico richiede una maggiore attenzione a causa di qualche piccolo disguido organizzativo che rischia di creare inutili tensioni tra i familiari. Nel settore affettivo le coppie avvertono il bisogno di ritrovare spazi propri per parlare con calma ed eliminare i motivi di attrito nate di recente. Chi cerca l'amore potrebbe sentirsi meno propenso alle uscite affollate, preferendo la compagnia di pochi intimi con cui confidarsi liberamente. La sfera professionale procede senza scossoni ma impone di mantenere l'attenzione alta durante la redazione di documenti o l'esecuzione dei compiti consueti. L'aiuto sincero di un amico fidato si rivelerà prezioso per superare qualche momento di incertezza e per ritrovare la fiducia necessaria ad affrontare le sfide imminenti.

10° Acquario. I sentimenti attraversano una settimana di stasi, in cui le coppie tendono a rifugiarsi nella routine quotidiana senza cercare momenti di vera condivisione. I cuori solitari potrebbero avvertire una leggera diffidenza verso le nuove conoscenze, preferendo fare un passo indietro per proteggere la propria serenità. Nel lavoro si raccomanda di svolgere i propri compiti con ordine per non accumulare ritardi che potrebbero creare disagi sul finire della settimana. Le dinamiche con parenti e familiari richiedono tatto e moderazione per evitare che vecchi rancori possano riaffiorare durante le cene insieme. Gli amici rimangono comunque una presenza costante e rassicurante su cui poter fare sempre affidamento per staccare la spina e ritrovare un po' di tranquillità.

11° Scorpione. La vita di coppia risente di qualche incomprensione di troppo dovuta a parole dette con troppa impazienza o a interpretazioni errate dei comportamenti altrui. I single farebbero bene a prendersi del tempo per analizzare le proprie priorità prima di concedere la propria fiducia a persone conosciute da poco. Nel contesto lavorativo la concentrazione tende a vacillare, rendendo opportuno un controllo scrupoloso di ogni operazione prima di considerarla conclusa. Le relazioni con i familiari esigono molta pazienza per gestire piccoli contrasti legati a decisioni comuni o a spese domestiche impreviste. Il conforto degli amici più stretti aiuta a stemperare il nervosismo e offre una prospettiva più serena da cui ripartire con maggiore equilibrio.

12° Toro. Le relazioni sentimentali affrontano una settimana abbastanza delicata, in cui diventa indispensabile misurare le parole ed evitare polemiche sterili con il proprio partner. Chi è solo potrebbe percepire un senso di solitudine e farebbe meglio a non forzare le tappe per cercare a tutti i costi una nuova storia d'amore. Nel settore professionale è fondamentale attenersi alle proprie mansioni ed evitare di farsi carico di compiti altrui per non accumulare eccessiva fatica. La vita familiare appare leggermente sottotono a causa di discussioni su questioni pratiche che faticano a trovare una soluzione condivisa da tutti. Cercare la vicinanza delle persone amiche più care aiuterà a ritrovare la calma necessaria per superare questa fase senza inutili drammi.