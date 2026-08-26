Nella settimana dal 31 agosto al 6 settembre 2026 l'oroscopo dell'amore propone nuovi amori per i nati sotto il segno del Capricorno. La Vergine esternerà il proprio carattere più dolce, mentre il Toro irradierà fascino.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni zodiacali della settimana.

La prima parte della classifica dell'oroscopo amoroso della settimana, segno per segno

1° Vergine: lascerete da parte il vostro lato più rigido, freddo e calcolatore per lasciare spazio all'altro, estremamente tenero e sensuale. Che siate single oppure già in una coppia, il vostro magnetismo sarà impossibile da ignorare, secondo quanto previsto dall'oroscopo.

2° Capricorno: innamoramenti. Il vostro cuore finalmente si aprirà ad una persona e in modo del tutto inatteso. Le stelle parleranno di sguardi e gesti che non lasceranno spazio alle parole. L'armonia familiare ritornerà protagonista per gran parte della settimana.

3° Toro: prenderete l'iniziativa in amore con entusiasmo. Il fascino che irradierete in questo periodo settimanale vi darà tutte le carte in regola per conquistare la persona che affolla i vostri sogni. Le stelle vi aiuteranno ad alimentare la vostra autostima e a regalare emozioni intense e piacevoli al partner.

4° Scorpione: vi innamorerete di nuovo dopo tanto tempo di incertezze e turbamenti proprio a causa dell'amore e dei sentimenti in generale.

Nel rapporto con la famiglia ritornerete ad uno stato d'animo più tranquillo grazie al dialogo e alla comprensione l'uno degli altri, secondo quanto previsto dall'oroscopo.

5° Acquario: il periodo di alti e bassi si concluderà con un gesto che cambierà radicalmente i vostri sentimenti, rendendoli più stabili. Il vostro cuore sincero sarà riconosciuto dal partner e lo condividerà con il suo. Se siete single le conoscenze si potrebbero tradurre in qualcosa di diverso e decisamente più intenso.

6° Bilancia: con il partner trascorrerete una settimana non molto romantica, ma colma di dialogo e di piccoli gesti di affetto. Ci sarà un focus particolare sulle amicizie, che riusciranno a riempire le vostre giornate di divertimento e entusiasmo, secondo quanto previsto dall'oroscopo.

La seconda parte

7° Gemelli: le stelle suggeriscono di ravvivare l'atmosfera di coppia con gesti più grandi. Ultimamente avete trascurato molte relazioni, e non soltanto di carattere amoroso. Ora però avrete la volontà di rifarvi, ma farlo a piccoli passi sarà un metodo efficace e del tutto spontaneo.

8° Ariete: secondo l'oroscopo della settimana, avrete la tendenza a fare dei passi indietro. Non sarete sicuri di ciò che state per cokpoer con la persona che avete accanto, e questo dovrà necessariamente essere oggetto di riflessioni attente e ponderate.

La famiglia sarà l'unico posto in cui la mente potrà riposare.

9° Cancro: ci saranno situazioni e eventi che vi distrarranno molto dalla vostra storia e da tutto ciò che gravita attorno.

Ciò sarà estremamente evidente agli occhi del partner, oltre che della famiglia.

Per qualcuno del vostro segno sarà tempo di chiudere un capitolo della vostra vita amorosa durato anche troppo.

10° Pesci: aspettative. Sarete in attesa di qualcosa che dovrà necessariamente accadere sullo scenario amoroso, ma evitate illusioni che possano potenzialmente ferirvi.

In famiglia vi sentirete sotto pressione per questioni che riguarderanno principalmente la sfera personale.

11° Leone: le emozioni troppo intense potrebbero paradossalmente essere un impedimento per l'evolversi della vostra storia d'amore. In questo momento avrete un maggiore bisogno di equilibrio, ma dovrete costruirlo da soli pezzo per pezzo prima di offrire l'opera compiuta al partner.

12° Sagittario: nella vostra relazione amorosa comincerete a sentirvi stretti. La possibilità di avere alternative potrebbe spronarvi a volgere lo sguardo altrove, trascurando qualcosa che prima reputavate molto importante nella vostra vita quotidiana, secondo l'oroscopo.