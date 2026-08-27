Nella giornata di domani venerdì 28 agosto 2026 l'oroscopo amoroso prevede tanto dialogo per i nati sotto il segno della Bilancia e sotto il segno del Capricorno.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni zodiacali in amore di domani.

La prima parte della classifica dell'oroscopo di domani in amore

1° Ariete: incontri. Sarete letteralmente baciati dalla fortuna, specialmente se siete single. Ora si aprirà una vera e propria giornata degli amori, piena di emozionanti incontri e di una forte componente sensuale, secondo l'oroscopo.

2° Toro: con il partner sarà una giornata letteralmente indimenticabile, quella di domani.

A cominciare da una mattinata romantica per concludere una serata insieme decisamente piccante, darete il meglio di voi sul piano romantico.

3° Sagittario: farete ogni cosa possibile per fare al partner una sorpresa con i fiocchi. Lo scenario amoroso alle stelle si accompagnerà ad una notizia che con tutta probabilità attendevate da tanto tempo a questa parte.

4° Bilancia: favorire la conversazione con una persona a voi vicina vi aiuterà a comprendere più facilmente i vostri sentimenti. In famiglia prenderete una decisione che migliorerà drasticamente il rapporto con gli altri, specialmente con i figli.

5° Leone: tranquillità. La calma emotiva della giornata di domani vi farà capire il vero valore della persona che avete accanto.

In serata si farà strada dentro di voi un romanticismo davvero invidiabile. L'oroscopo suggerisce di fare una sorpresa che entrambe le parti non dimenticheranno.

6° Capricorno: scambiare due chiacchiere con le amicizie sarà una esperienza che vi porterà a riflettere attentamente sulla vostra storia d'amore.

Le attenzioni che riserverete alla famiglia saranno ampiamente ripagate.

La seconda parte

7° Vergine: in ribasso. Che sia una parola fuori posto o una gelosia passata che non riesce ad andare via, la vostra relazione amorosa si ritroverà ad essere molto più fragile del previsto, nella giornata di domani. Evitate i conflitti inutili.

8° Gemelli: le parole in questo momento potrebbero essere molto più taglienti di quel che vorreste.

Anche se qualche scaramuccia sarà dietro l'angolo, evitarla non dovrebbe essere molto difficile. Ma questo dipenderà esclusivamente da voi.

9° Acquario: avrete un atteggiamento molto diffidente nei confronti dei sentimenti, secondo l'oroscopo. Al momento riserverete il vostro amore alla famiglia, specialmente ai membri più stretti.

10° Cancro: sarà difficile dare per scontato un sentimento che sta cambiando nel corso del tempo. Dovrete decidere bene se voltare pagina oppure dare al partner una possibilità. Ma innanzitutto dovreste darla a voi stessi.

11° Pesci: per il momento parlare d'amore con voi sarà come parlare al muro. Indipendentemente dal fatto che siate all'interno di una relazione amorosa oppure no, ora non ci saranno sentimenti che tengano di fronte a situazioni di forza maggiore.

12° Scorpione: al momento pensare all'amore vi farà sentire incerti. Forse qualche illusione o una vera e propria scottatura vi ha messi in condizione di pensare esclusivamente a voi stessi, in questo momento.