Nella giornata di domani lunedì 10 agosto 2026 l'oroscopo presenterà un periodo di pausa per il segno del Leone. Il segno del Toro sarà estremamente brillante sul lavoro. Ci saranno novità per lo Scorpione.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni di domani.

La prima parte della classifica dell'oroscopo di domani

1° Leone: pausa. L'oroscopo vi propone una giornata di rilassamento e di distensione che vi sarà di aiuto per le giornate successive. Con i sentimenti si svilupperanno nuove situazioni interessanti, di cui alcune piacevolmente piccanti.

2° Toro: avrete un atteggiamento decisamente professionale, pronto anche per guidare la vostra squadra verso un futuro prossimo particolarmente brillante. Le stelle vi favoriscono in modo particolare anche per gli incontri amorosi.

3° Ariete: secondo l'oroscopo di domani, si aprirà un ventaglio di possibilità sul piano economico. Ripartirete sul lavoro con un entusiasmo eccezionale, ritornando anche a pianificare sui progetti che potrebbero essere utili.

4° Capricorno: sarete decisamente leali con la famiglia e con il partner, esponendovi anche di più sulle vostre questioni prettamente personali. Avrete anche una vena di romanticismo che potrebbe cambiare le sorti dei rapporti in corso.

5° Scorpione: le novità sul piano professionale saranno sempre più numerose, secondo l'oroscopo.

La sincerità nella vostra relazione di carattere amoroso si riverserà anche in altri contesti. Soddisferete ogni vostra esigenza materiale.

6° Sagittario: la carriera subirà un salto di qualità non indifferente, arrivando anche a farvi guadagnare più di quel che avevate previsto. L'oroscopo suggerisce di essere molto più dolci con il partner, dal momento che arriveranno piacevoli novità.

La seconda parte

7° Cancro: attraverserete una fase mentale abbastanza instabile in questo momento, complici situazioni particolari che richiederanno la vostra completa attenzione.

8° Vergine: la dolcezza nei confronti del partner in questo momento sarà deliberatamente messa in standby. Ora sarà tempo di pragmatismo e di diffidenza, sia in famiglia che nel lavoro, secondo l'oroscopo.

9° Acquario: grazie alle vostre doti comunicative riuscirete ad andare contro questa fortuna non tanto propizia. Otterrete qualche piccolo risultato su una questione che vi sta particolarmente a cuore.

10° Pesci: secondo quanto previsto dall'oroscopo, il lavoro si presenterà imprevedibile e faticoso. Lo stress aumenterà e avrete un atteggiamento irritabile. Con il partner sarete sempre meno romantici.

11° Bilancia: per il vostro segno sarà un giornata piena di impegni ma anche di una snervante attesa per una notizia che vorreste ricevere. Secondo quanto previsto dall'oroscopo, in amore non ci saranno slanci significativi.

12° Gemelli: vi sentirete tristi e soli. In questa giornata avrete la tendenza a sentirvi soli nonostante siate circondati da persone, ma avrete anche un po' di malinconia che difficilmente si dissolverà nel giro di poco tempo.