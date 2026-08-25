L'oroscopo del denaro, del lavoro e della fortuna di domani mercoledì 26 agosto 2026 prevede tanta creatività per il segno dei Pesci, mentre la Vergine dovrà fare attenzione a qualche insidia sul lavoro.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni della giornata di domani.

La prima parte della classifica dell'oroscopo della fortuna di domani

1° Leone: lavoro vantaggioso. Sul posto di lavoro avrete degli elementi che vi assicureranno una montagna di vantaggi e di ricompense. Avrete il pieno controllo delle vostre idee. La creatività sarà alle stelle, utilizzatela al meglio.

2° Acquario: guadagni al top. Il denaro in entrata potrebbe aumentare in modo vertiginoso, secondo quanto previsto dall'oroscopo. Ora più che mai potrete concedervi qualcosa che nel corso di questi tempi non avete potuto permettervi.

3° Sagittario: fortunati. Grandi novità sul piano professionale vi daranno opportunità che raramente si presenteranno nelle settimane successive. Le stelle vi daranno il coraggio di intraprendere una avventura affaristica molto allettante.

4° Pesci: la creatività potrebbe fare il suo ingresso nei momenti più cruciali dei vostri progetti di lavoro, e questo vi permetterà di scalare il successo con il minimo sforzo. Si prospettano affari molto redditizi.

5° Toro: troverete lo spunto per una idea eccezionale.

La condivisione dei progetti con i colleghi vi darà occasione di incrementare il vostro prestigio e il vostro carisma.

Il flusso di denaro a vostra disposizione sarà utile per progetti personali covati a lungo.

6° Ariete: dovrete prendere una decisione che potrebbe apportare dei cambiamenti allo scenario professionale su cui poggiano attualmente le vostre basi. Intraprendenti e generosi, sarete la stella fissa di molte persone che vi circondano.

La seconda parte

7° Bilancia: farete delle osservazioni abbastanza acute sul posto di lavoro, incrementando anche la considerazione he gli altri hanno di voi. Il vostro atteggiamento estroverso vi aiuterà molto in questa giornata.

8° Vergine: valutate attentamente le proposte di lavoro o affaristiche di questa giornata, perché si potrebbero nascondere insidie piuttosto significative.

Avrete un rapporto abbastanza turbolento con il denaro.

9° Cancro: l'oroscopo parlerà di qualche piccolo successo ma niente che possa consolidare la vostra posizione all'interno del contesto di lavoro. Purtroppo dovrete fare qualche rinuncia per qualcosa di più importante.

10° Capricorno: l'oroscopo prevede qualche intoppo sul lavoro e una serie di eventi che vi rallenteranno in modo considerevole. Lasciarvi prendere dall'ansia sarà l'ultima cosa che dovreste fare in questo momento.

11° Scorpione: sarà una giornata abbastanza faticosa, per cui l'oroscopo vi chiede di avere pazienza e di perseverare fino alla serata. Qualche affare non andrà molto bene, ma avrete modo di imparare da queste esperienze.

12° Gemelli: la salute sarà da salvaguardare. Di conseguenza, dedicarvi troppo al lavoro senza pause e senza avere considerazione del vostro corpo potrebbe compromettere la buona riuscita dei vostri progetti sul tavolo.