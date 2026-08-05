La giornata di giovedì 6 agosto 2026 secondo l'oroscopo sarà decisamente serena per il segno dell'Acquario. Per l'Ariete arriverà tanta fortuna, mentre i Pesci saranno in netto rialzo nella classifica.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni zodiacali di domani.

La prima parte della classifica dell'oroscopo di domani

1° Acquario: disporrete del vostro tempo libero come più vi aggraderà nel corso di questa giornata di domani. L'atmosfera in famiglia sarà piacevolmente distesa, contro ogni previsione. Sul lavoro sarete i numeri uno.

2° Bilancia: farete una scelta in amore che potrebbe portarvi tantissima felicità. Il lavoro vi darà tante soddisfazioni, tanto che le gelosie all'interno del contesto professionale cesseranno in men che non si dica.

3° Ariete: l'oroscopo prevede tante nuove ondate di fortuna sul piano professionale. Vi sentirete all'altezza di ogni situazione che vi si para davanti, affrontando al meglio anche quelle piccole problematiche all'interno del contesto di lavoro.

4° Gemelli: in amore si creeranno i presupposti per confessare i vostri sentimenti alla persona amata. Potrete respirare una atmosfera molto armoniosa in ambito domestico. Avrete molto più tempo libero da dedicare a coloro che vi circondano.

5° Leone: la vostra sincerità e la vostra lealtà toccheranno il cuore della persona che avete accanto, secondo quanto previsto dall'oroscopo. Promuovere una nuova idea sul lavoro vi sarà di aiuto per guadagnare più denaro.

6° Pesci: in rialzo. Finalmente potrete dare il via libera a qualche progetto che avete nel cassetto, e nonostante la strada sarà lunga ciò non vi spaventa affatto. Arriverete ad avere una fiducia sorprendente nelle vostre capacità.

La seconda parte

7° Toro: stabili. Sarete abbastanza stabili nella classifica dell'oroscopo grazie alla serenità economica ma anche a quella emotiva che state vivendo in questo momento. L'amore però potrebbe subire una variazione negativa.

8° Capricorno: l'oroscopo suggerisce di essere meno impulsivi sul posto di lavoro e di ridimensionare qualche progetto in corso.

Favorirete gli scambi comunicativi in famiglia, ma con il partner avrete dei diverbi importanti in questo momento.

9° Sagittario: scoprirete qualche situazione non esattamente tranquilla in famiglia, molto probabilmente delle scaramucce che sono andate avanti a lungo senza che voi Ve ne siate accorti. Avrete nostalgia di una persona che ormai appartiene al passato.

10° Scorpione: la vostra gentilezza sarà facilmente scambiata con debolezza. Fate attenzione a chi vorrà approfittarsi di voi. I sentimenti ora saranno messi all'angolo a causa di questioni lavorative che richiederanno la massima attenzione.

11° Cancro: gli impegni assorbiranno gran parte del vostro tempo, anche quello che avreste voluto tenere per voi stessi.

Nelle questioni di cuore non avrete la lucidità adatta per affrontare una conversazione in questo momento così particolare.

12° Vergine: ci saranno implicazioni importanti sul piano pratico se non farete del vostro meglio per migliorare la vostra concentrazione. In famiglia i conflitti potrebbero intensificarsi, dovreste cercare di capire cosa fare e cosa no.