Nella giornata di domani martedì 18 agosto 2026 l'oroscopo prevede tanta fiducia per i nati sotto il segno della Bilancia, mentre per il Leone ci saranno obiettivi da perseguire.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni di domani.

La prima parte della classifica dell'oroscopo di domani

1° Ariete: i successi continueranno a regalarvi denaro e carisma, oltre che una straordinaria capacità di rimanere concentrati a lungo. I sentimenti finalmente saranno al primo posto. Passione e romanticismo saranno protagonisti.

2° Acquario: prendere una decisione ponderata vi porterà moltissima fortuna.

Secondo quanto previsto dall'oroscopo, avrete una collaborazione di gruppo eccellente sul posto di lavoro. Continuate a perseguire i vostri obiettivi.

3° Capricorno: secondo l'oroscopo di domani, avrete dei colpi di fortuna letteralmente non previsti, complice una vera e propria trasformazione che vi porterà lontano.

Potreste trovare la persona che fa per voi.

4° Bilancia: avrete molte risposte positive a quesiti che sono rimasti in fase di stallo piuttosto a lungo. Le vicende amorose troveranno il proprio spazio. Avrete sempre più persone di cui potrete fidarvi.

5° Sagittario: troverete una situazione affettiva complessiva decisamente confortante. Sul lavoro ci saranno sfide che potrete sicuramente affrontare.

Con la famiglia farete qualcosa di decisamente divertente.

6° Pesci: stabilire dei paletti contro persone che vi feriscono ora sarà molto più semplice per il vostro segno zodiacale. Vedrete fiorire un benessere interiore che si rifletterà anche nel mondo del lavoro, secondo l'oroscopo.

La seconda parte

7° Leone: darete uno scopo a questa giornata sul lavoro, incentivando i vostri colleghi a partecipare ai vostri progetti ambiziosi. Non avrete risultati immediati, ma potrete contare sui presupposti già presenti. Evitate di pensare troppo.

8° Gemelli: l'oroscopo vi darà una giornata priva di colpi di scena sul piano personale, ma abbastanza gratificante sul lavoro. Purtroppo ci saranno degli incidenti di percorso per quanto riguarda il lato amoroso.

9° Toro: dovrete abbandonare lungo il cammino un progetto su cui avete riversato molte speranze dal punto di vista finanziario. Con la famiglia avrete un atteggiamento piuttosto conflittuale, forse a causa di idee completamente diverse fra loro.

10° Scorpione: molti progetti che avevate in mente di realizzare in questa giornata di domani saranno inevitabilmente rimandati a data a destinarsi. Le vicende amorose vi toglieranno molto tempo prezioso per il lavoro e gli affari.

11° Cancro: secondo l'oroscopo avrete molte incertezze sul lavoro che non vi permetteranno di andare avanti. Prendervi una pausa sarà essenziale per non commettere errori e per conservare il vostro prestigio.

12° Vergine: fate attenzione a non essere troppo avventati con gli acquisti, anche se sembreranno utili e indispensabili sia per voi che per la vostra famiglia. Avrete una separazione importante sul piano amicale, e ciò potrebbe essere molto deleterio per la mente.