Nella giornata di domani martedì 4 agosto 2026 l'oroscopo presenta ottime basi per il segno della Bilancia affinché realizzi i propri sogni. Lo Scorpione sarà combattivo e persistente nelle proprie decisioni.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni di domani.

La prima parte della classifica dell'oroscopo di domani

1° Leone: successi al top. Sul piano finanziario ci saranno salti di qualità che risucirete a sfruttare nella vita quotidiana. Sul lavoro le gratificazioni arriveranno, anche grazie ad un'ottima collaborazione di gruppo, secondo l'oroscopo.

2° Bilancia: ci saranno tutti i presupposti per realizzare i vostri progetti. Con le amicizie il clima di fiducia si trasformerà in qualcosa di più profondo. In amore avrete delle buone notizie, non lasciatevi scappare qualche occasione d'oro.

3° Gemelli: secondo l'oroscopo di domani, le novità vi daranno speranza. Potrete finalmente organizzare la vostra vita quotidiana al meglio grazie anche a delle entrate finanziarie niente male. Scoprirete un piccolo segreto familiare.

4° Sagittario: le tempeste emotive di questo periodo finalmente si placheranno nella giornata di domani. Sentirete che ogni cosa starà tornando a posto giusto, ritornando anche ad uno stato di benessere molto persistente.

5° Scorpione: combattivi. Affronterete quelle piccole difficoltà a testa alta, trovando ispirazione dalle esperienze passate. Nelle questioni sentimentali avrete a che fare con una nuova fiamma, secondo quanto previsto dall'oroscopo.

6° Ariete: vivere al massimo questa giornata sarà l'obiettivo principale della mattina. Cancellerete le questioni che normalmente vi fanno soffrire, lasciando spazio al benessere mentale. Nella serata ci sarà una bella sorpresa.

La seconda parte

7° Acquario: l'oroscopo segnala un momento di difficoltà a livello emotivo, ma con un po' di aiuto esterno ci sarà una fortissima differenza. In famiglia l'armonia vi darà la tranquillità che cercate. Sul lavoro avrete piccoli scontri, seppur insignificanti.

8° Cancro: avrete la tendenza a nascondere una vostra idea anche se personalmente non la sfrutterete. Nelle questioni amorose avrete preso un pezzo della fiducia incrollabile che avevate nei confronti del partner.

9° Toro: vi darete molto da fare sul lavoro, ma allo stesso tempo riuscirete a raccogliere molto poco. In famiglia avrete qualche diverbio che potrebbe non risolversi nell'immediato. Le stelle suggeriscono di fare da paciere. Raccoglierete ricompense.

10° Pesci: la giornata di domani si presenterà molto faticosa sul lavoro ma anche in ambito domestico. La fortuna sarà scarsa, e sicuramente non riuscirà a facilitarvi compiti abbastanza gravosi. L'amore non sarà contemplato.

11° Vergine: secondo l'oroscopo avrete non soltanto nostalgia del passato, ma anche una serie di pensieri negativi che riguardano la vostra vita materiale.

Qualche potenziale successo potrebbe sfuggirvi dalle mani.

12° Capricorno: questa giornata di domani avrete parecchi contrattempi che non vi permetteranno di trascorrere del tempo con la famiglia oppure con il partner. Evitate di ingigantire questioni che non sono le vostre.