Nella giornata di domani mercoledì 5 agosto 2026 l'oroscopo prevede tanta maturità per i nati sotto il segno del Sagittario. Per la Vergine invece questa sarà una giornata piuttosto triste e malinconica.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni di domani.

La prima parte della classifica dell'oroscopo di domani

1° Bilancia: ricostruirete una amicizia che con il tempo si è andata deteriorandosi. Anche in amore sbocceranno nuove prospettive. Ci sarà anche spazio per tante opportunità di carattere professionale, secondo quanto previsto dall'oroscopo.

2° Ariete: tra i favoriti nuovamente dalle stelle, per voi questa giornata sarà densa di passionalità e di incontri. Per qualcuno ci sarà il ritorno di una persona dal passato che susciterà emozioni più forti delle precedenti.

3° Acquario: secondo quanto previsto dall'oroscopo, ci saranno delle novità su una questione su cui state lavorando da tempo. Si apriranno scenari di successi e serenità economica. La serata sarà piacevole e allo stesso tempo divertente.

4° Sagittario: mettervi in discussione ora vi farà sentire una persona responsabile e matura. Sarà tempo di guadagnare e risparmiare denaro per un progetto personale che potreste realizzare in tempi abbastanza rapidi.

5° Leone: sarete ambiziosi e vivaci sul posto di lavoro, intraprendenti con la famiglia e il partner e interessanti con le amicizie.

L'oroscopo segnala energie in rialzo, cercate di incanalarle verso la giusta direzione.

6° Toro: carriera in miglioramento. Guadagnare e acquistare prestigio all'interno del contesto professionale ora sarà possibile grazie a pochi e semplici sforzi.

Farete conquiste interessanti, ma avrete a cuore comunque i vostri sentimenti.

La seconda parte

7° Gemelli: affronterete una sfida che non ammetterà distrazioni, secondo l'oroscopo. Parte del vostro lavoro in questa giornata di domani sarà pertinente al lavoro mentale, più che a quello fisico. In amore avrete delle piacevoli novità.

8° Pesci: l'oroscopo suggerisce una bella dose di coraggio per prendere una decisione importante nella vostra vita, che si tratti di cambiare lavoro o di andare avanti e concretizzare la vostra storia d'amore.

9° Vergine: tristi. In questo momento la malinconia purtroppo prenderà il sopravvento a causa di diverbi all'interno della famiglia. Troverete rifugio nei vostri hobby e nelle vostre aspirazioni.

10° Scorpione: affatichere il corpo a causa del lavoro, e non sempre avrete tempo per il riposo. Al momento le energie potrebbero scarseggiare, ma molto probabilmente le finanze in rialzo vi daranno la spinta per andare avanti.

11° Capricorno: le stelle indicano una giornata molto intensa e a tratti parecchio faticosa. Anche con i sentimenti potreste trovarvi in seria difficoltà, specialmente se avete bisogno di stimoli dalla persona amata.

12° Cancro: le vostre vicissitudini amorose potrebbero complicarsi più del previsto. Avrete la tendenza a percepire un senso di forte smarrimento anche in altri ambiti. Evitate di spendere più del necessario nella giornata di domani.