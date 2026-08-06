Nella giornata di domani venerdì 7 agosto 2026 l'oroscopo prevede una serie di rinunce per i nati sotto il segno del Capricorno. Per la Bilancia arriverà tantissima fortuna, mentre per i Gemelli i ricordi saranno protagonisti della giornata.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni di domani.

La prima parte della classifica dell'oroscopo di domani

1° Bilancia: la fortuna vi sorriderà. Secondo l'oroscopo di domani, arriveranno delle novità ottime che potrebbero cambiare il corso degli eventi. In amore si creerà uno scenario di romanticismo che vi darà modo di fare un passo in avanti.

2° Acquario: la vostra storia d'amore non solo vi darà una serenità emotiva stabile, ma vi assicurerà anche degli stimoli creativi senza precedenti.

Sul lavoro l'impegno sarà davvero ammirevole, secondo quanto previsto dall'oroscopo.

3° Leone: non smetterete mai di dedicarvi alle vostre finanze, ma ora lo farete con una nuova costanza e interesse. Con i sentimenti ritornerete ad essere protagonisti, specialmente se avete una relazione amorosa in corso.

4° Ariete: conquiste. Nel corso della giornata di domani avrete sicuramente a portata di mano delle conquiste favolose, complice il vostro magnetismo che ora come ora sarà più forte che mai.

5° Pesci: in rialzo. Acquisterete terreno sul piano economico, ma continuare a lavorare con costanza vi assicurerà dei guadagni ottimali.

Con le relazioni interpersonali avrete molta più dimestichezza del solito.

6° Gemelli: riaffioreranno ricordi che non vi procureranno dolore, bensì gioia. Nelle relazioni affettive ci saranno alti e bassi, ma in serata la situazione si stabilizzerà in meglio. Sul posto di lavoro le connessioni mentali saranno al massimo.

La seconda parte

7° Sagittario: proverete un senso di smarrimento su alcune questioni lavorative completamente nuove. Il consiglio dell'oroscopo sarà quello di regolarizzare il vostro stato emotivo e concentrarvi. Chiedere aiuto sarà meno pesante di quel che pensate.

8° Toro: supererete quelle piccole difficoltà che incrocerete sul posto di lavoro nella giornata di domani con successo.

Con gli altri però potrebbe svilupparsi una indifferenza molto marcata a causa di qualche delusione.

9° Scorpione: avrete del denaro in perdita in questo momento, ma non ci saranno situazioni del tutto negative. In amore vivrete una fase di transizione che necessiterà di tutta la vostra pazienza.

10° Vergine: anche in questa giornata potreste fare fatica ad accordarvi il favore delle stelle. Il vostro atteggiamento nei confronti della famiglia sarà troppo duro anche secondo il vostro stesso giudizio. Sul lavoro sarete molto attenti.

11° Capricorno: dovrete fare qualche rinuncia per poter affrontare al meglio il lavoro. Sicuramente l'oroscopo suggerisce di evitare di essere troppo attaccati ai sentimentalismi, specialmente quelli che non hanno uno scopo ben preciso.

12° Cancro: rimuginare su un evento particolare accaduto di recente non vi aiuterà a farvi sentire sereni. L'oroscopo prevede delle perdite finanziarie sulle quali dovreste essere decisamente preparati. L'amore non sarà contemplato.