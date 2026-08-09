L'oroscopo del 10 agosto 2026 premia con la medaglia d'oro la Bilancia grazie ad un incontro che potrebbe cambiare la vita, mentre con quella d'argento l'Acquario chr avrà voglia di nuove esperienze e infine con quella di bronzo i Gemelli che saranno comunicativi.

Classifica del 10 agosto 2026 segno per segno

1° Posto: Bilancia

Con Venere nel vostro segno in trigono a Plutone, siete i re e le regine della serata. Il vostro carisma è irresistibile e il vostro fascino magnetico. È il momento perfetto per esprimere i vostri desideri più profondi sotto le stelle.

Un incontro potrebbe cambiarvi la vita.

2° Posto: Acquario

Il trigono Venere-Plutone vi regala una Venere "plutoniana", intensificando le vostre emozioni e il vostro desiderio di connessioni autentiche e trasformative. Siete aperti a nuove esperienze e la vostra unicità brilla intensamente. Una persona speciale potrebbe colpirvi dritto al cuore.

3° Posto: Gemelli

L'aspetto d'aria vi stimola la mente e il cuore. Siete brillanti, comunicativi e aperti alla socialità. La vostra curiosità vi porterà a fare incontri interessanti e a vivere momenti piacevoli e spensierati. L'amore potrebbe arrivare da una conversazione inaspettata.

4° Posto: Sagittario

La vostra natura avventurosa si fonde con una profonda intensità emotiva.

Siete magnetici e desiderosi di esplorare nuove frontiere, anche in amore. La vostra energia positiva attirerà persone stimolanti. Una serata di fuochi d'artificio emotivi.

5° Posto: Leone

Il vostro cuore è caldo e generoso. Venere vi rende ancora più carismatici e desiderosi di esprimere il vostro affetto. Siete al centro dell'attenzione e la vostra luce brilla intensamente. Potreste fare un incontro che vi farà battere forte il cuore.

6° Posto: Ariete

L'opposizione tra Venere e il vostro segno potrebbe creare qualche piccola tensione, ma il trigono con Plutone vi dà la forza di trasformare queste sfide in opportunità. Siete passionali e determinati a vivere una serata indimenticabile. La passione sarà la chiave.

7° Posto: Toro

Venere è il vostro pianeta dominante e la sua posizione in trigono con Plutone vi regala una sensualità profonda e un'intensità emotiva. Siete alla ricerca di stabilità e autenticità in amore. Potreste vivere una connessione molto profonda con una persona speciale.

8° Posto: Cancro

La vostra sensibilità è accentuata e cercate intimità e sicurezza emotiva. Il trigono con Plutone vi invita a lasciarvi andare e a fidarvi delle vostre emozioni. Potreste vivere una serata molto romantica e carica di significato.

9° Posto: Capricorno

Siete concentrati e determinati, ma il trigono con Plutone vi apre a nuove possibilità emotive. Siete alla ricerca di relazioni solide e durature. Potreste fare un incontro che vi porterà a riflettere sul vostro futuro sentimentale.

10° Posto: Vergine

Siete analitici e critici, ma il trigono con Plutone vi invita a lasciarvi andare al mistero e alla trasformazione. Siete alla ricerca di connessioni autentiche e sincere. Potreste fare un incontro che vi sorprenderà.

11° Posto: Pesci

La vostra natura sognatrice si fonde con una profonda intensità emotiva. Siete alla ricerca di connessioni spirituali e romantiche. Potreste vivere una serata magica e carica di intuizioni.

12° Posto: Scorpione

Con Plutone come vostro pianeta dominante, sentite intensamente l'energia della serata. Siete alla ricerca di trasformazione e di connessioni profonde. Potreste vivere un'esperienza emotiva molto intensa che vi porterà a guardare dentro di voi.