L'oroscopo del mese di settembre 2026 è pronto a dare consigli svelando come potrebbero andare i settori della vita legati all'amore, ai soldi e alla fortuna. L'Ariete taglia traguardi professionali di grande rilievo grazie a un'energia travolgente che spalanca porte verso una solida stabilità. La Vergine risplende in ogni ambito della vita quotidiana, anche grazie ad una svolta provvidenziale in grado di favorire entrate monetarie inattese. Il Capricorno deve invece affrontare qualche ritardo burocratico nel lavoro, deve perciò mantenere la calma in modo da schivare qualsiasi insidia.

Settembre 2026, oroscopo e pagelle su amore, soldi e fortuna: il responso degli astri

Ariete. L'aria si carica di una bella energia fin dai primi giorni del mese, aprendo prospettive davvero allettanti per chi intende fare un salto di qualità. La carriera offre infatti spunti preziosi per siglare accordi finanziari capaci di portare guadagni inaspettati nel lungo periodo. Questa medesima carica travolge con entusiasmo pure l'ambiente domestico, regalando momenti di condivisione autentica con le persone care. Chi vive una relazione di coppia riscopre il piacere di dialogare apertamente, trasformando ogni piccolo dubbio del passato in complicità solida e sincera. I cuori solitari possono finalmente spalancare le porte del cuore a serate intense, ricche di sguardi profondi e incontri capaci di far battere il petto.

In effetti, le scelte compiute in questa fase spalancano strade importanti, consolidando la stabilità economica generale e regalando una grande serenità che accompagnerà l'intero autunno con costante e piacevole fluidità. Voto 10:

Amore 9,5

Soldi 10,0

Fortuna 9,8.

Toro. La gestione delle risorse familiari richiede senza dubbio una certa cautela durante queste settimane per evitare sbilanciamenti imprevisti nel bilancio mensile. Qualche spesa inattesa invita infatti a fare bene i conti, così da mantenere la consueta tranquillità tra le mura di casa. D'altra parte, le faccende intime attraversano un momento di riflessione in cui serve pazienza per evitare piccole incomprensioni con la persona amata.

Ciononostante, nel lavoro arrivano comunque piacevoli conferme, frutto di un impegno costante che dimostra tutto il valore maturato nel tempo senza forzature. Coincidenze curiose aiutano a ricucire strappi recenti, mentre nuove conoscenze portano una ventata di freschezza e contatti estremamente utili. Si stringono cosi legami preziosi, capaci di offrire spunti creativi e un sostegno emotivo sincero per affrontare le prossime sfide professionali con rinnovata fiducia e una certezza del tutto meritata. Voto 7:

Amore 6,5

Soldi 6,0

Fortuna 7,0.

Gemelli. Il versante sentimentale passa improvvisamente in primo piano con l'inizio di settembre, portando con sé una serenità ritrovata che scalda le giornate.

Nascono così progetti importanti per chi desidera convivere o compiere un passo solenne, mentre in casa si respira un'aria dolce che spazza via i vecchi timori con una risata liberatoria. Di pari passo, sul piano professionale spuntano collaborazioni stimolanti, ideali per esplorare settori inediti con la consueta curiosità che vi contraddistingue. Nel frattempo, la gestione dei risparmi e dei soldi si rivela oculata, garantendo tranquillità per gli investimenti futuri e concedendo qualche vizio ben meritato. Infine, una comunicazione piacevole e fluida permette di sistemare rapidamente anche quelle vecchie questioni burocratiche rimaste a lungo in sospeso, lasciando spazio a un entusiasmo travolgente che rinnova la voglia di fare e di mettersi in gioco.

Voto 9:

Amore 9,5

Soldi 8,5

Fortuna 9,0.

Cancro. Le ambizioni lavorative trovano finalmente il terreno adatto per crescere con forza e determinazione nel corso di queste settimane. Servono naturalmente scelte ben meditate, ma la costanza dimostrata porta traguardi solidi e lodi sincere da parte di chi conta davvero. Allo stesso modo, la sfera degli affetti prosegue lungo binari tranquilli e rassicuranti, regalandosi serate romantiche e un'intesa profonda capaci di far sognare ad occhi aperti. I familiari offrono consigli preziosi nelle decisioni che riguardano la casa o la riorganizzazione degli spazi abitativi per la stagione fredda. Inoltre, piccoli successi personali e un pizzico di fortuna spingono a guardare al futuro con nuova fiducia, rinnovando la motivazione in ogni singola attività della vita quotidiana.

Si consolida così un equilibrio perfetto, utile per costruire progetti di lunga durata insieme alle persone più care. Voto 8:

Amore 8,0

Soldi 8,5

Fortuna 8,0.

Leone. Le vicende di famiglia richiedono una presenza maggiore durante questo periodo per chiarire questioni pratiche lasciate in sospeso da troppo tempo. Parlare con il cuore in mano permette di ritrovare la vicinanza di un tempo e una serena cooperazione tra tutti i componenti della casa. Allo stesso modo, in amore si riscopre una dolce intimità, tant'è vero che risvolti inaspettati premiano l'audacia nei corteggiamenti, regalando conferme durature a chi cerca stabilità. Sul lavoro, invece, secondo l'oroscopo conviene muoversi con passo cauto, valutando attentamente i tempi di esecuzione prima di accettare compiti troppo gravosi o impegnativi.

Fortunatamente, la gestione economica resta del tutto solida, protetta da una buona programmazione mensile e dal rifiuto categorico di qualunque scelta azzardata. Si chiude così un mese costruttivo, capace di regalare risposte chiare e un senso di solida protezione. Voto 7:

Amore 7,5

Soldi 7,0

Fortuna 6,8.

Vergine. Eventi felici e svolte provvidenziali segnano questa fase dell'anno ricca di spunti entusiasmanti per la realizzazione dei vostri desideri più profondi. Un umore brillante facilita notevolmente i rapporti interpersonali, portando grande freschezza sia nelle relazioni sociali sia nell'ambiente di lavoro di tutti i giorni. Di conseguenza, i legami affettivi vivono un momento magico, caratterizzato da un'intesa profonda e da incontri speciali dedicati a chi desidera costruire un legame sincero.

Sul versante pratico, l'attività professionale prosegue a gonfie vele grazie a un'organizzazione impeccabile che evita ogni tipo di ritardo o discussione superflua. Oltretutto, le entrate monetarie e l'afflusso di soldi mostrano un piccolo balzo in avanti, ideale per concedersi un viaggio piacevole nel fine settimana. Il sostegno degli amici più cari si rivela fondamentale per condividere gioie autentiche e traguardi raggiunti. Voto 8:

Amore 8,5

Soldi 7,8

Fortuna 8,2.

Bilancia. Il bilancio economico e i soldi a disposizione chiedono un controllo attento durante queste settimane a causa di qualche uscita improvvisa legata alla casa. Pertanto, rinviare gli acquisti non urgenti aiuta a mantenere la serenità finanziaria necessaria per affrontare l'autunno senza inutili preoccupazioni.

Analogamente, nei sentimenti nasce il bisogno di fare totale chiarezza, spingendo verso un confronto aperto che permette di definire la rotta futura della relazione con grande maturità. Nel frattempo, l'attività professionale offre buone occasioni di crescita, a patto di non perdere la concentrazione a causa di polemiche di corridoio del tutto sterili. Ad ogni modo, presagi favorevoli e la presenza costante di persone fidate regalano un sincero ottimismo per il domani. Ogni piccolo ostacolo si supera così con garbo, lasciando spazio a una nuova fase di stabilità emotiva. Voto 6:

Amore 6,0

Soldi 5,5

Fortuna 6,5.

Scorpione. Un magnetismo irresistibile caratterizza le faccende di cuore durante le prossime giornate, regalando momenti di grande intensità emotiva a chi desidera mettersi in gioco.

Si respira infatti una passione travolgente all'interno delle coppie storiche, oltre all'emozione unica di un colpo di fulmine improvviso per chi si trova solo. Dopotutto, la complicità cresce giorno dopo giorno, portando con sé sogni condivisi da realizzare in tempi brevi insieme alla persona amata. Nel frattempo, nel settore lavorativo si aprono strade interessanti per chi vuole cambiare aria o lanciare un progetto autonomo di successo. Per di più, una favorevole stella e una bendata fortuna accompagnano ogni mossa con audacia, mentre l'affetto profondo dei familiari crea un porto sicuro al riparo da qualunque tensione esterna, garantendo serenità e costante fiducia nelle proprie capacità.

Voto 7:

Amore 8,5

Soldi 7,0

Fortuna 7,2.

Sagittario. Il settore professionale regala intuizioni brillanti che aiutano a mettersi in vista, raccogliendo apprezzamenti meritati da parte di colleghi e collaboratori. In questo modo, l'esperienza accumulata nel tempo trova il giusto canale per trasformarsi in risultati concreti e grande visibilità personale. Parimenti, la vita a due beneficia di un'intesa profonda, fatta di gesti attenti, complicità sincera e progetti condivisi per i prossimi mesi autunnali. Inoltre, una discreta dose di fortuna risolve piccoli cavilli burocratici, spianando la strada a incontri lavorativi estremamente favorevoli e proficui. Le amicizie regalano poi momenti di piacevole svago capaci di alleggerire la mente dopo le fatiche quotidiane, mentre la situazione finanziaria si mantiene stabile.

Si conclude così un periodo gratificante, pronto a regalare nuove soddisfazioni sia nel lavoro che nell'ambito privato. Voto 7:

Amore 7,2

Soldi 7,5

Fortuna 7,0.

Capricorno. Qualche contrattempo lavorativo o un ritardo burocratico possono mettere alla prova la pazienza in più occasioni durante questo mese. Tuttavia, mantenere il controllo emotivo evita inutili discussioni con colleghi o collaboratori, proteggendo il clima di lavoro quotidiano. Di riflesso, la vita di coppia e l'amore risentono di questo momento di tensione generale, mostrando un distacco che richiede gesti delicati e comprensione reciproca per essere superato al meglio. Allo stesso tempo, le uscite monetarie suggeriscono la massima prudenza nei confronti di acquisti avventati o investimenti avventurosi.

Per fortuna, una buona stella aiuta comunque a schivare le insidie più noiose, mentre il sostegno sincero di un amico fidato regala il giusto sollievo nei momenti di stanchezza. Con il passare dei giorni la situazione tende a distendersi gradualmente. Voto 5:

Amore 5,0

Soldi 4,8

Fortuna 5,2.

Acquario. In casa torna finalmente un bel clima di armonia e distensione dopo un periodo caratterizzato da piccole incomprensioni o distanze fugaci. Vivere insieme i momenti della routine quotidiana rafforza i legami di sangue, regalando una sensazione di protezione profonda a tutta la famiglia. Di conseguenza, il lato affettivo regala una fase dolce, ricca di complicità, tenerezza e gesti spontanei che scaldano le serate in arrivo. Parallelamente, l'ambito lavorativo cammina su binari tranquilli, garantendo stabilità e continuità senza sgradevoli sorprese o cambi di rotta improvvisi. Oltretutto, un'occasione propizia sblocca una trattativa ferma da tempo, mentre una gestione attenta del portafoglio permette di mettere da parte risorse importanti per realizzare un desiderio tenuto nel cassetto. La serenità conquistata accompagnerà i prossimi passi con costante equilibrio. Voto 6:

Amore 6,8

Soldi 6,2

Fortuna 6,0.

Pesci. L'inizio dell'autunno porta con sé un entusiasmo contagioso in ogni ambito della vita quotidiana, regalando una spinta davvero preziosa per il futuro. Difatti, i rapporti con gli altri risplendono di una bella sintonia, regalando leggerezza e intesa sia in famiglia sia nel contesto sociale. Specialmente chi desidera trovare l'anima gemella può contare sul favore delle stelle per incontri profondi, romantici e destinati a durare a lungo nel tempo. Intanto, sul lavoro si aprono opportunità stimolanti per mostrare il proprio valore attraverso compiti inediti che sapranno valorizzare le competenze maturate finora. Da ultimo, un colpo di fortuna risolve un piccolo intoppo pratico, consentendo qualche sfizio desiderato da tempo senza scalfire la stabilità economica generale. Tutto procede quindi verso una direzione armonica e ricca di belle speranze. Voto 6: