Secondo l'oroscopo di settembre 2026, i nati sotto il segno della Vergine vivranno un mese molto dinamico ed eccellente sul lavoro, con ottime opportunità anche negli affari e nell'immobiliare. Venere favorirà i sentimenti, regalando forte intesa di coppia e possibili ritorni dal passato, mentre la forma fisica sarà al top.

I Gemelli supereranno la pigrizia iniziale grazie a Mercurio ritrovando creatività, brillantezza e passione. Dovranno tuttavia fare attenzione alle spese impulsive, alla gestione del peso e a qualche piccolo contrattempo familiare nei primi giorni del mese.

I nativi del Leone, infine, dovranno concentrarsi sul pragmatismo e sulla gestione finanziaria, riuscendo a chiudere importanti contratti entro metà mese. Per tenere sotto controllo le gelosie ed evitare di trascurare la famiglia, faranno bene a fare uso della diplomazia, mentre in amore si prevede una fase che partirà a rilento per poi accendersi d'improvviso.

Oroscopo e pagelle di settembre: Ariete e Toro

Ariete – Il rientro alle attività richiede la consueta determinazione, ma la ripartenza si preannuncia faticosa. Tutta colpa di Marte in opposizione che, proprio all'inizio di settembre, si scontra con Saturno. La famiglia torna a essere fonte di apprensione: qualcuno vi sfida a viso aperto e il partner ne viene inevitabilmente coinvolto, nonostante i vostri tentativi di evitare il conflitto.

La vita di coppia ritrova armonia dopo la prima decade con il passaggio di Venere in Scorpione. Ciononostante, il viaggio di Mercurio in Bilancia dal giorno 10 rischia di generare fraintendimenti: siate il più possibile chiari e diretti sia nei rapporti personali sia in quelli lavorativi. Ad appesantire il quadro si aggiunge un pizzico di stanchezza fisica. La soluzione? Rallentare. In questo momento non siete voi a dettare i ritmi, ed è Saturno stesso a ricordarlo: per ritrovare equilibrio dovete adeguarvi ai tempi di chi vi circonda. Da sempre inclini all'azione più che alla riflessione, rischiate talvolta di scivolare nell'insensibilità, troppo presi dalle cose da fare per notare le esigenze altrui.

Ora Nettuno vi sprona a sviluppare maggiore empatia e a tuffarvi nel mare delle vostre emozioni. Attenzione a non smarrirvi cercando rifugio in piccoli vizi, da qualche bicchiere di troppo ai rimedi casalinghi per dormire o lenire i dolori articolari. Nettuno deve curare, non intossicare: evitate gli eccessi, specie dopo l'equinozio. Fortunatamente, le ostilità di Marte e Mercurio sfumano a fine mese, garantendovi un rapido recupero. Voto: 6

Toro – Settembre si prospetta decisamente generoso. Grazie al supporto del Sole e di un ottimo Marte, specialmente nei primi dieci giorni, non sentirete la mancanza dell'estate. Avete voglia di scherzare, innamorarvi e vivere appieno la passione. Le stelle approvano e vi spronano a fare il pieno di energia positiva.

I momenti migliori per i sentimenti concentrano la loro magia a inizio mese, in particolare nel fine settimana del 5 e 6: regalatevi un weekend fuori porta con il partner per ritrovare intimità e complicità. Si tratta di un'opportunità da cogliere al volo, perché dal 10 il panorama astrale cambia: Mercurio passa in Bilancia e Venere inizia a stuzzicarvi dallo Scorpione. L'astio del pianeta dell'amore non produrrà grossi danni, se non qualche battibecco veniale: evitate di irrigidirvi su questioni di poco conto e lasciate che ci pensi la carica di Marte a riportare la serenità. Se siete single, la Luna Nuova di venerdì 11 vi invita a uscire e divertirvi: le serate in compagnia potrebbero riservare incontri molto stimolanti.

Da metà mese, tuttavia, è preferibile concentrarsi sulle questioni professionali. Chi lavora come dipendente troverà nuovi sbocchi grazie all'ingegno offerto da Mercurio, prezioso per proporre idee brillanti e farsi apprezzare dai superiori. Spingete sull'acceleratore: anche se non raggiungerete ogni meta, i risultati non tarderanno ad arrivare. Poiché il mese prossimo Mercurio inizierà un lungo transito dissonante, conviene portarsi avanti subito. La salute tiene bene, ma evitate di sfinirvi: i primi freddi s'avvicinano ed è saggio preservare le energie. Voto: 7,5

Previsioni delle stelle per il mese di settembre: pagelle per Gemelli e Cancro

Gemelli – Il mese della Vergine - segno con cui solitamente faticate a sintonizzarvi a causa della sua pignoleria, pur apprezzandone la sottile ironia - non riserverà particolari ostacoli.

Mercurio resta lì fino al 9, rendendo il ritorno alla routine estiva un po' pigro. Avete voglia di leggerezza, ma ritroverete in fretta la consueta brillantezza non appena il vostro pianeta guida farà il suo ingresso in Bilancia. Per voi la Bilancia non accende solo la passione, ma risveglia la creatività, la voglia di giocare e la gioia di vivere. Del resto, incarnate l'archetipo dell'eterno studente: ed è per questo che finite per mostrare un'attitudine giovane a prescindere dall'età anagrafica. Se lavorate in settori artistici o inventivi vi attende una fase molto proficua, ma la fantasia non mancherà nemmeno a chi si occupa di materie scientifiche o giuridiche. Il recente transito di Urano stimola l'esigenza di aggiornarvi e tenervi al passo con i tempi.

L'oroscopo del mese di settembre vi invita, però, a fare molta attenzione alle spese impulsive: Marte vi rende fin troppo manchevoli con il portafoglio per tutto il mese. Possibili lievi contrattempi in ambito domestico o con i familiari a inizio mese e nei giorni di cambio lunare (4, 11 e 18), momenti in cui fareste bene a curare di più il corpo. Con Giove a favore l'appetito aumenta e Venere vi stuzzica con i dolci: attenzione a non accumulare peso di troppo. Sfruttate le belle giornate per fare movimento all'aperto: l'amore tornerà a scaldarvi a partire dall'equinozio. Voto: 7

Cancro – L'inizio di settembre vi vede subito pronti a combattere: Marte nel segno entra in rotta di collisione con Saturno.

Sebbene l'azione del pianeta del tempo tocchi principalmente la sfera professionale, durante il mese finisce per risentirne anche l'ambiente domestico, come evidenziato dall'ingresso di Mercurio in Bilancia il giorno 10. Qualche tensione in casa - con genitori anziani, figli o fratelli - è da mettere in conto, soprattutto se vi portate dietro incomprensioni mai risolte. Anche se il vostro istinto vi spinge a chiudervi a riccio per proteggervi, cercate di non arroccarvi sulle vostre posizioni e non drammatizzate: esasperare i toni non serve a nulla. Dedicate i primi giorni a consolidare la vostra posizione professionale, poi staccate la spina per concedervi quel riposo che avevate rinviato. Proprio in concomitanza con il cambio di Mercurio, Venere fa il suo ingresso nel vostro settore sentimentale, rendendovi affascinanti e magnetici.

L'ottimo aspetto tra Venere e Marte vi regala, fino all'equinozio del 23, giornate dense di romanticismo e passione, perfette per una fuga a due. Splendida la Luna Nuova di venerdì 11: è l'occasione ideale per guardare con occhi diversi una persona vicina o trasformare un'amicizia di lunga data in qualcosa di molto più profondo. Solo verso il 26 servirà cautela: una Luna Piena polemica potrebbe innescare gelosie sfocate e piccoli inciampi sul lavoro. La forma fisica è impeccabile: usatela per tenervi in allenamento. Voto: 8

Pagelle del mese di settembre: le previsioni astrologiche per Leone e Vergine

Leone – Con il Sole e Mercurio passati in Vergine a fine agosto, il clima vacanziero lascia il posto al pragmatismo.

Il quadro resta decisamente positivo, ma questi movimenti celesti vi invitano a mettere ordine nelle questioni economiche e patrimoniali, soprattutto se gestite investimenti, titoli o strumenti finanziari. Tutto il mese di settembre richiede concretezza: trattative, compravendite, nuovi progetti d'affari assorbiranno gran parte delle vostre energie. I frutti della vostra dedizione arrivano in fretta: già dal 10, con Mercurio in Bilancia, potrete chiudere accordi e siglare contratti importanti. Tuttavia, proprio perché vi muovete a passo di carica, evitate di procedere a testa bassa: ascoltate le opinioni delle persone coinvolte nei vostri progetti e verificate di non penalizzare chi vi sta accanto.

Nessuno ha il potere di ostacolarvi, ma il vostro successo rischia di generare piccoli rancori e gelosie - come segnalano Marte alle spalle e Venere in Scorpione - che potrete facilmente disinnescare con un pizzico di diplomazia. Venere vi invita inoltre a dedicare più tempo alla famiglia: qualcuno si sente trascurato. L'amore parte in sordina nei primi dieci giorni per poi accendersi d'improvviso: potrebbe nascere qualche discussione vivace, ma nulla di preoccupante. Attenzione solo alle tentazioni trasgressive fuori dalla coppia: valutate bene i rischi! Voto: 7

Vergine – Il mese del vostro compleanno si apre sotto un cielo benevolo. Nonostante i profondi cambiamenti interiori che state vivendo, a settembre ritroverete i vostri punti fermi: la razionalità, la precisione e l'efficienza di sempre, arricchite però da una piacevole e inedita vivacità.

Marte in ottimo aspetto vi dona una grande spinta: sarete spesso voi a prendere le redini sul lavoro, ottenendo risultati eccellenti senza lasciarvi intimorire dagli imprevisti di Urano. Ricordate che anche le apparenti complicazioni professionali possono trasformarsi in buone opportunità se affrontate con la lucidità e la prontezza che vi contraddistinguono. L'unico vero ostacolo potreste esser voi stessi, qualora cedeste alla tentazione di autosabotarvi per insicurezza. A settembre questo rischio non sussiste: i ritmi saranno troppo incalzanti per permettervi di rimuginare. Mercurio vi sostiene per tutto il mese: prima stimola la mente nel vostro segno, poi dal 10 passa nel settore degli affari per aiutarvi a gestire entrate, compravendite e questioni immobiliari.

Sempre il 10, Venere entra in Scorpione e si allea con Marte, inaugurando una fase splendida per i sentimenti. Le nuove storie nascono sotto ottimi auspici, fondate sia su una forte intesa fisica sia su una grande complicità intellettuale fatta di stuzzicanti sfide mentali e lunghe conversazioni. Non si esclude il ritorno improvviso di una vecchia fiamma, capace di risvegliare dolci ricordi. La forma fisica è eccellente: sgranchitevi le gambe e fate sport! Voto: 9