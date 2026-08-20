La settimana dal 24 al 30 agosto 2026 presenta un oroscopo ricco di novità e di cambiamenti positivi per i nati sotto il segno del Sagittario. Per il Toro invece si prospetta una rivincita a tutto tondo sia nella vita privata che in quella professionale.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni zodiacali della settimana.

La prima parte della classifica dell'oroscopo settimanale

1° Toro: rivincita. Dopo momenti di alti e bassi, questa settimana ci saranno soltanto notizie positive. Oltre ad una nuova avventura lavorativa, in serbo per voi ci saranno energie ottimali e una grande autostima sul piano personale.

Le stelle saranno favorevoli per gli incontri ma anche per trovare piacere e soddisfazione completa all'interno delle coppie già consolidate.

2° Leone: avrete finalmente la ricetta per far funzionare il rapporto di coppia, instaurando una connessione emotiva eccellente e regalando momenti di tenerezza. I progetti personali coincideranno perfettamente con quelli che farete in due.

Il lavoro vi darà notevoli soddisfazioni pecuniarie. Le entrate ora potranno favorire l'adempimento di obiettivi particolarmente voluti.

3° Ariete: l'oroscopo prevede una settimana all'insegna del lavoro. Gli impegni vi metteranno alla prova, provando ancora una volta di sapere destreggiarvi in modo ottimale con situazioni diverse fra loro.

L'amore giocherà un ruolo fondamentale per il benessere mentale, oltre a dare nuova linfa all'interazione familiare.

4° Sagittario: cambiamenti. Questa settimana si chiuderà un capitolo della vostra vita che vi ha fatto soffrire ma anche riflettere. Sarà ora di ricominciare a salvaguardare la propria emotività e di apporre cambiamenti alla vita quotidiana ma soprattutto alle relazioni. Sul lavoro sarete dei pionieri di una idea davvero speciale.

5° Vergine: buonumore. Gli astri finalmente vi regaleranno benessere, relax e tanto buonumore, specialmente nella seconda metà della settimana. Questa situazione positiva influirà in modo molto speciale con il partner, con cui farete faville sia sul piano quotidiano che su quello amoroso.

Il lavoro procederà senza particolari intoppi.

6° Bilancia: scoprirete nuovi obiettivi da perseguire con tutte le energie che avete in corpo, valorizzando anche le vostre doti comunicative. Qualche piccola difficoltà di percorso non vi fermerà, anzi, vi renderà ancora più caparbi.

I sentimenti vi daranno la spinta giusta per confessare il vostro amore alla persona che vi sta più a cuore.

La seconda parte

7° Capricorno: grazie ad un'ottima collaborazione di gruppo il lavoro sarà abbastanza leggero nel corso della settimana. Sul piano personale avrete a che fare con sfide impreviste che vi toglieranno tempo e energie.

In famiglia e con la persona amata subentrerà un periodo di alti e bassi, evitate di ingigantire questioni di poco conto.

8° Gemelli: farete qualsiasi cosa per avere in pugno i vostri progetti. Sicuramente non mancheranno le energie, ma la fortuna al momento potrebbe scarseggiare, secondo quanto previsto dall'oroscopo. Arriverà una sensazione di ansia che riuscirete a debellare in tempo.

9° Acquario: l'oroscopo prevede molte sfide in campo familiare. Purtroppo arriveranno scaramucce che non potrete evitare facilmente, ma l'ottimismo vi darà una mano nei momenti più critici. Le tempeste emotive con la persona amata vi porterà ad essere scontrosi. Sarete più tranquilli e morbidi sul lavoro.

10° Cancro: sarete molto profondi sul piano emotivo, e una singola situazione negativa potrebbe sciupare gran parte della vostra settimana.

Anche a livello familiare ci saranno conseguenze. L'oroscopo consiglia di concentrarvi su questioni più materiali e di mantenere alto l'umore quando si tratterà di lavoro, soldi e affari.

11° Pesci: secondo l'oroscopo della settimana, i guadagni potrebbero scarseggiare in questo momento e i sacrifici saranno necessari ora più che mai. In questa settimana non andrete molto d'accordo con il partner per un argomento su cui avrete opinioni completamente opposte. Il lavoro sarà costante, ma non mancheranno i momenti di stanchezza.

12° Scorpione: arriverete ad alcune conclusioni sul piano amoroso che non vi faranno piacere, ma affronterete le delusioni a testa alta e con un senso di calma decisamente insolito. Il lavoro invece vi porterà moltissimo stress, di conseguenza non sarà facile concentrarsi nei momenti più difficili.