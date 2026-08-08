L'oroscopo della settimana dal 10 al 16 agosto accompagna una delle settimane più attese dell'estate, quella di Ferragosto, tra giornate di relax, partenze, feste e occasioni per ritrovare leggerezza.

Il Sole, Mercurio e Giove nel Leone regalano entusiasmo, fiducia e desiderio di vivere pienamente ogni esperienza, favorendo i rapporti sociali e la voglia di mettersi in gioco. Venere in Bilancia continua a sostenere l'amore, il dialogo e gli incontri, mentre Marte lascia i Gemelli per entrare nel Cancro nel corso della settimana, spostando gradualmente l'energia dall'azione impulsiva a una maggiore attenzione verso famiglia, affetti e sicurezza personale.

L'Ariete ritroverà entusiasmo in amore, il Leone vivrà una settimana da protagonista, mentre lo Scorpione dovrà gestire con maggiore equilibrio alcune tensioni sentimentali. Ferragosto porterà occasioni interessanti anche ai Pesci, pronti a vivere emozioni sincere.

Previsioni oroscopo dal 10 al 16 agosto 2026 segno per segno

Ariete: l'estate entra nel suo momento più intenso e anche voi ritroverete il desiderio di vivere emozioni senza troppe esitazioni. Il trigono di Mercurio e del Sole dal Leone renderà più semplici dialoghi e chiarimenti, mentre Venere in opposizione dal segno della Bilancia vi inviterà a dare maggiore spazio alle esigenze del partner. Se riuscirete ad ascoltare prima di reagire, il clima migliorerà sensibilmente.

Sul lavoro le idee saranno brillanti e Ferragosto potrebbe regalarvi un'intuizione utile per un progetto da sviluppare nelle prossime settimane. Voto - 8️⃣

Toro: sarà una settimana che richiederà un po' di pazienza, soprattutto nelle relazioni. Venere vi aiuterà a mantenere equilibrio e diplomazia, ma il desiderio di avere tutto sotto controllo potrebbe creare qualche distanza con chi vi sta accanto. Nel lavoro sarà importante non sottovalutare una proposta che inizialmente potrebbe sembrarvi poco interessante. Il passaggio di Marte in Cancro renderà il finale di settimana più dinamico e produttivo. Voto - 7️⃣

Gemelli: i primi giorni saranno particolarmente vivaci grazie a Marte nel vostro segno, che vi renderà intraprendenti e desiderosi di cambiare aria.

Con il suo ingresso in Cancro, però, sarà il momento di consolidare ciò che avete iniziato. Venere in trigono favorisce nuovi incontri e rende Ferragosto ideale per vivere emozioni spontanee, soprattutto se siete single. Sul lavoro arriveranno conferme che aumenteranno la fiducia nei vostri mezzi. Voto - 8️⃣

Cancro: il passaggio di Marte nel vostro segno rappresenterà una vera svolta. Dopo un inizio di settimana piuttosto tranquillo, ritroverete energia e determinazione, qualità che vi permetteranno di affrontare con maggiore convinzione sia gli impegni sia le questioni personali. In amore Venere continua a chiedervi qualche compromesso, ma Mercurio nel Leone favorirà confronti sinceri e costruttivi.

Ferragosto sarà ideale per recuperare il dialogo con una persona cara. Voto - 8️⃣

Leone: Sole, Mercurio e Giove nel vostro segno vi rendono brillanti, comunicativi e sicuri di voi, qualità che attireranno l'attenzione di chi vi circonda. Venere in sestile renderà ancora più piacevoli i rapporti sentimentali, favorendo sia le coppie sia i nuovi incontri. Sul lavoro potreste ricevere una proposta interessante oppure trovare finalmente la soluzione a una questione che vi accompagnava da tempo. Ferragosto vi vedrà assoluti protagonisti. Voto - 9️⃣

Vergine: non sarà una settimana fatta di grandi colpi di scena, ma proprio questa stabilità vi permetterà di recuperare serenità. In amore evitate di analizzare ogni dettaglio: Venere in buon aspetto suggerisce di vivere i sentimenti con maggiore naturalezza.

Sul lavoro la precisione continuerà a essere il vostro punto di forza e alcune intuizioni potrebbero rivelarsi preziose già prima del weekend. Ferragosto sarà perfetto per rallentare e ricaricare le energie. Voto - 8️⃣

Bilancia: con Venere nel vostro segno sarà difficile passare inosservati. Fascino e voglia di stare insieme agli altri renderanno questa settimana particolarmente vivace piacevole, soprattutto per chi desidera fare nuove conoscenze. Le coppie ritroveranno complicità attraverso piccoli gesti, mentre nel lavoro il sostegno di Mercurio dal Leone vi aiuterà a stringere accordi e collaborazioni interessanti. Ferragosto promette sorrisi e belle soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Scorpione: l'atmosfera estiva potrebbe mettervi un po' alla prova sul piano sentimentale.

Venere in posizione meno immediata rispetto al vostro segno vi invita a non tenere tutto dentro: affrontare un chiarimento sarà molto più utile che rimandarlo. Sul lavoro, invece, Sole e Mercurio dal Leone potrebbero chiedervi uno sforzo supplementare, ma la vostra determinazione vi permetterà di non perdere terreno. Con Marte in Cancro il finale di settimana sarà decisamente più favorevole. Voto - 7️⃣

Sagittario: il cielo torna a sorridervi. Il trigono del Sole, di Mercurio e di Giove dal Leone alimenterà entusiasmo e voglia di mettervi in gioco, rendendo questa settimana ideale per viaggiare, conoscere persone nuove o vivere esperienze diverse dal solito. In amore sarete più spontanei e disponibili, mentre nel lavoro alcune intuizioni potrebbero aprire prospettive interessanti per il prossimo autunno.

Ferragosto sarà tra le giornate migliori della settimana. Voto - 9️⃣

Capricorno: sarà importante non lasciare che gli impegni prendano il sopravvento sul tempo libero. Venere in quadratura dal segno della Bilancia potrebbe creare qualche piccola incomprensione con il partner se continuerete a rimandare un confronto necessario. Sul lavoro mantenete la calma davanti a un cambiamento improvviso: il passaggio di Marte in opposizione dal Cancro richiederà maggiore prudenza, ma anche capacità di adattamento. Voto - 7️⃣

Acquario: l'opposizione di Sole e Mercurio dal Leone vi spingerà a rivedere alcune priorità, soprattutto nei rapporti personali. Venere, però, sarà un'alleata preziosa e vi aiuterà a recuperare armonia attraverso il dialogo.

Sul lavoro potrebbero emergere idee interessanti grazie a Urano in Gemelli, soprattutto per chi opera in ambiti creativi o tecnologici. Ferragosto porterà un'occasione per lasciarsi alle spalle vecchie tensioni. Voto - 7️⃣

Pesci: settimana piacevole, che vi permetterà di vivere Ferragosto con maggiore serenità rispetto alle ultime settimane. L'ingresso di Marte nel segno amico del Cancro aumenterà energia e determinazione, rendendovi più intraprendenti anche sul lavoro. In amore Venere favorisce emozioni sincere e incontri destinati a lasciare un bel ricordo. Se c'è una persona che vi interessa, questo potrebbe essere il momento giusto per fare il primo passo. Voto - 8️⃣