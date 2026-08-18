L'oroscopo della settimana dal 24 al 30 agosto accompagnerà lentamente verso la fine dell'estate, portando con sé il desiderio di riprendere il controllo della quotidianità e, allo stesso tempo, di conservare ancora un po' della leggerezza delle vacanze. Per alcuni segni saranno giorni più impegnativi, caratterizzati da stanchezza, imprevisti o qualche dubbio sentimentale; altri, invece, potranno contare su maggiore serenità, occasioni interessanti e nuove prospettive. Sarà una settimana utile per mettere ordine, chiudere ciò che non serve più e prepararsi con maggiore consapevolezza ai cambiamenti dell'autunno.

L'astrologia premia la Vergine con il massimo del punteggio.

Previsioni dell'oroscopo per la settimana dal 24 al 30 agosto

⭐⭐Gemelli – L'inizio della settimana potrebbe lasciarvi addosso una certa malinconia, soprattutto se siete single e state ripensando a un'occasione sentimentale che non è andata come speravate. Durante l'estate potreste aver investito tempo ed energie in una persona che non ha ricambiato il vostro interesse oppure aver ricevuto un rifiuto che ancora oggi fate fatica a digerire. Cercate però di non trasformare una delusione in una sentenza sul vostro futuro sentimentale. Una storia non riuscita non significa che abbiate perso la vostra occasione.

Questi giorni possono diventare preziosi se scegliete di spostare l'attenzione su voi stessi, sulla crescita personale e sui progetti che avete trascurato.

Anche sul lavoro sarà importante procedere senza fretta, soprattutto se dovrete recuperare energie dopo un periodo particolarmente intenso. Ascoltate i segnali del vostro corpo e non pretendete di tornare immediatamente ai ritmi abituali. Piccoli rallentamenti, contrattempi negli spostamenti o qualche imprevisto potrebbero innervosirvi, ma saranno facilmente superabili con pazienza. La parte finale della settimana sarà decisamente più leggera e potrebbe restituirvi entusiasmo e voglia di sorridere.

⭐⭐⭐Ariete – Sarà una settimana intensa, nella quale gli impegni aumenteranno soprattutto sul fronte professionale. Avrete diverse responsabilità da gestire e non sempre sarà semplice conciliare tutto, ma la vostra determinazione vi consentirà di affrontare anche le situazioni più complesse senza perdere completamente il controllo.

Potreste ricevere una conferma importante o vedere finalmente i primi risultati di un lavoro portato avanti con costanza.

Attenzione però all'impulsività. Quando siete sotto pressione tendete a reagire prima ancora di aver valutato le conseguenze e nei rapporti personali questo atteggiamento potrebbe creare qualche tensione. Provate a scegliere con cura le parole, soprattutto con le persone che vi sono vicine. Avrete comunque bisogno di momenti di svago: una serata con gli amici, un'uscita improvvisata o qualche ora lontano dalle responsabilità vi aiuteranno a ricaricare le batterie. In amore potrete affrontare questioni rimaste in sospeso e ritrovare una maggiore complicità con il partner. Verso il fine settimana potrebbe arrivare una gratificazione capace di farvi capire che i sacrifici recenti non sono stati inutili.

⭐⭐⭐Bilancia – La vostra settimana sarà caratterizzata da movimento, iniziative e numerose cose da sistemare, ma anche da una certa stanchezza che potrebbe accompagnarvi per diversi giorni. Tra lavoro, famiglia e impegni personali rischierete di avere la sensazione che il tempo per voi stessi non sia mai abbastanza. Proprio per questo sarà importante imparare a distinguere ciò che è davvero urgente da ciò che può tranquillamente aspettare.

La fine dell'estate potrebbe spingervi a fare ordine anche in senso più profondo. Liberarvi di oggetti inutilizzati, abitudini ormai superate o situazioni che vi sottraggono energie potrebbe darvi una piacevole sensazione di leggerezza. Evitate però di voler risolvere tutto in pochi giorni.

I nuovi progetti avranno bisogno di tempo per crescere e alcune decisioni importanti saranno più chiare con l'arrivo dell'autunno. In amore ci sarà spazio per emozioni intense, ma il dialogo rimarrà fondamentale. Se avete qualcosa da dire, fatelo con sincerità senza trasformare ogni confronto in una discussione.

⭐⭐⭐Acquario – Per molti di voi questa settimana rappresenterà un vero passaggio dalla dimensione estiva alla ripresa della quotidianità. Potreste sentire il bisogno di rinnovare il vostro aspetto, cambiare look, aggiornare il guardaroba oppure semplicemente introdurre qualche novità nella vostra vita. Non si tratterà soltanto di una questione estetica: dietro questo desiderio di cambiamento ci sarà soprattutto la voglia di sentirvi nuovamente protagonisti delle vostre scelte.

Potrebbero arrivare notizie inaspettate, capaci di suscitare emozioni piuttosto forti. Non lasciate però che una comunicazione improvvisa vi faccia perdere il vostro equilibrio. Nel complesso, la settimana offrirà diverse occasioni piacevoli, tra incontri, inviti e piccoli colpi di fortuna. Sul piano economico sarà invece necessaria maggiore prudenza. La voglia di concedervi qualche acquisto potrebbe essere forte, ma prima di spendere controllate bene le vostre disponibilità. Un po' di disciplina oggi vi eviterà inutili preoccupazioni domani.

⭐⭐⭐⭐Leone – Avrete una grande voglia di fare e di dimostrare quanto valete, ma proprio per questo potreste rischiare di imporre troppo le vostre idee. La settimana vi insegnerà che ascoltare gli altri non significa perdere autorità.

Anzi, un confronto aperto potrebbe offrirvi soluzioni che da soli non avevate considerato. Sul lavoro e nello studio sarete particolarmente concentrati e alcuni di voi dovranno affrontare questioni impegnative.

La determinazione non vi mancherà e riuscirete a superare gli ostacoli con una buona dose di creatività. Non trascurate però la necessità di divertirvi. Riscoprire un vecchio interesse, riprendere un hobby lasciato da parte o dedicarvi a un'attività capace di stimolare la fantasia potrebbe aiutarvi a recuperare entusiasmo. Chi è alla ricerca di un impiego potrebbe ricevere segnali incoraggianti nelle prossime settimane. Nel frattempo, continuate a costruire il vostro percorso senza lasciarvi scoraggiare dai tempi di attesa.

⭐⭐⭐⭐Toro – La settimana sarà piuttosto movimentata e vi troverete a gestire contemporaneamente questioni legate al lavoro, alla casa e alla famiglia. Fortunatamente avrete energia e concretezza sufficienti per affrontare le varie incombenze senza lasciarvi travolgere. Nonostante il ritmo sostenuto, riuscirete a ritagliarvi momenti piacevoli e a vivere situazioni capaci di regalarvi soddisfazioni.

In amore sarete particolarmente magnetici. Chi è single potrebbe attirare l'attenzione di una persona interessante e, se c'è già qualcuno che vi piace, potreste finalmente vedere qualche segnale incoraggiante. Le coppie potranno vivere una fase più passionale, con serate piacevoli e maggiore vicinanza.

L'unico punto da tenere sotto controllo sarà il denaro. La voglia di fare acquisti, concedervi qualche lusso o spendere per rendere più piacevole la vostra quotidianità potrebbe essere difficile da contenere. Prima di aprire il portafoglio, valutate se quella spesa è davvero necessaria.

⭐⭐⭐⭐Scorpione – L'inizio della settimana sarà particolarmente adatto per introdurre una nuova abitudine nella vostra vita. Potreste decidere di riprendere un'attività fisica, cambiare alcune routine quotidiane oppure dedicarvi con maggiore costanza a qualcosa che avete rimandato troppo a lungo. Non cercate però trasformazioni radicali da ottenere in pochissimo tempo: procedere per piccoli passi sarà molto più efficace.

Nei giorni successivi troverete piacere anche nelle piccole cose. Una serie televisiva, un hobby, un libro o semplicemente qualche ora trascorsa lontano dal caos potranno diventare occasioni preziose per rilassarvi. Allo stesso tempo, inizierete a percepire alcune responsabilità future che potrebbero mettervi alla prova. Non fatevi prendere dal pessimismo. Avete già affrontato situazioni complicate e possedete le risorse necessarie per superare anche le prossime sfide. Questa settimana può diventare un piccolo punto di ripartenza.

⭐⭐⭐⭐Sagittario – La settimana avrà un andamento piuttosto variabile. Ci saranno giornate nelle quali vi sentirete pieni di entusiasmo e altre in cui la stanchezza potrebbe prendere il sopravvento, soprattutto se il riposo notturno non sarà sufficiente.

Non pretendete troppo da voi stessi e cercate di recuperare energie prima di affrontare nuovi impegni.

Alcuni cambiamenti improvvisi potrebbero costringervi a rivedere programmi già stabiliti. In determinati casi potreste assistere alla conclusione di una situazione, alla rottura di un legame o alla necessità di cambiare direzione. Non tutto ciò che finisce, però, rappresenta una perdita: alcune chiusure possono liberare spazio per esperienze più interessanti. Sul piano sociale potrebbero arrivare nuove conoscenze capaci di stimolarvi. Dedicate inoltre maggiore attenzione alle vostre abitudini quotidiane e non trascurate il benessere personale. In famiglia una persona potrebbe avere bisogno del vostro aiuto: esserci sarà un modo concreto per dimostrare il vostro affetto.

⭐⭐⭐⭐⭐Capricorno – Avete attraversato un periodo nel quale avete dovuto affrontare parecchie responsabilità e questa settimana vi ricorderà quanto siete capaci di resistere anche quando le circostanze non sono semplici. Potreste essere alle prese con faccende domestiche, pulizie, documenti, pratiche burocratiche o altre questioni che avete rimandato. La vostra organizzazione vi permetterà di risolvere tutto, ma attenzione a non trasformare ogni giornata in una corsa contro il tempo.

Non avete bisogno di dimostrare continuamente di essere forti. Concedetevi pause e momenti dedicati esclusivamente al vostro benessere. Sul piano emotivo alcune sfide non sono ancora completamente superate e potrebbero emergere nuove responsabilità nei prossimi mesi.

Nonostante questo, guardando più avanti riuscirete a intravedere prospettive molto più gratificanti. La parte finale dell'anno potrebbe riservarvi soddisfazioni importanti. Per il momento concentratevi sul presente e non dimenticate che anche il riposo fa parte del percorso verso i vostri obiettivi.

⭐⭐⭐⭐⭐Cancro – Sarà una settimana abbastanza tranquilla, ideale per recuperare alcune questioni che avete lasciato in sospeso e organizzare con maggiore calma il prossimo periodo. Non ci saranno particolari scossoni e proprio questa stabilità vi permetterà di ragionare meglio sulle vostre priorità.

Sul lavoro potreste sentire il desiderio di aggiornare le vostre competenze, imparare qualcosa di nuovo o scoprire metodi diversi per svolgere le vostre attività. Anche chi studia avrà l'opportunità di riorganizzare il proprio percorso in vista della ripresa autunnale. Sul piano economico sarà necessario recuperare eventuali piccoli debiti, pagamenti rimandati o questioni rimaste in sospeso. Meglio procedere con prudenza piuttosto che accumulare altre preoccupazioni. La famiglia sarà una fonte di serenità e in amore prevarrà il desiderio di condividere tempo e attenzioni. I single potrebbero vivere qualche incontro leggero e divertente, perfetto per chiudere l'estate con uno spirito più positivo.

⭐⭐⭐⭐⭐Pesci – Sarà una settimana ricca di emozioni, fatta di partenze, ritorni, saluti e incontri che potrebbero lasciarvi una certa nostalgia. L'estate si avvia verso la conclusione e voi potreste vivere questo passaggio con particolare sensibilità. Da una parte sarà difficile salutare alcune persone o esperienze, dall'altra sentirete crescere la curiosità verso ciò che vi aspetta nei prossimi mesi.

In amore il clima sarà particolarmente tenero. Chi vive una relazione stabile potrà riscoprire una maggiore vicinanza, mentre chi è single potrebbe lasciarsi coinvolgere da una nuova conoscenza. Sul lavoro, invece, potrebbe esserci qualche momento di tensione a causa di una persona difficile da gestire. Un collega troppo arrogante o poco collaborativo potrebbe mettere alla prova la vostra pazienza. Evitate di cadere nella provocazione e non sprecate energie in discussioni senza soluzione. Le serate saranno più leggere, tra cene, feste e occasioni per stare insieme agli altri. Sarà un modo piacevole per chiudere una stagione intensa e prepararvi all'autunno con maggiore fiducia.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐Vergine – Finalmente inizierete a percepire una maggiore stabilità dopo un periodo caratterizzato da qualche incertezza. Molte situazioni torneranno lentamente al loro posto e questo vi permetterà di affrontare la settimana con un atteggiamento più sereno. Il settore sentimentale sarà quello maggiormente favorito. Le coppie potranno ritrovare passione, complicità e desiderio di costruire qualcosa di importante insieme.

Non mancheranno progetti condivisi e discussioni sul futuro, che potrebbero rafforzare ulteriormente un legame già solido. Se siete single, invece, potreste sentirvi perfettamente a vostro agio anche senza avere una relazione. Non avrete bisogno di inseguire nessuno e questa tranquillità potrebbe rendervi ancora più sicuri di voi stessi. Sul lavoro il quadro sarà abbastanza positivo, anche se non dovrete abbassare completamente la guardia. Alcuni imprevisti potrebbero presentarsi nelle prossime settimane e sarà meglio affrontarli con la consueta attenzione. Nel complesso, però, questa settimana vi restituirà fiducia e la sensazione che qualcosa stia finalmente tornando a funzionare nel modo giusto.