Nella giornata di domani lunedì 17 agosto 2026 l'oroscopo parlerà di novità per il segno dell'Acquario. Per i nati sotto il segno dell'Ariete invece ci sarà fiducia negli altri. I Pesci saranno in netto rialzo.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni di domani.

La prima parte della classifica dell'oroscopo di domani

1° Acquario: novità. Ci saranno notizie su un argomento che vi sta particolarmente a cuore. La vostra serenità influirà in modo positivo sul corso degli eventi, secondo quanto previsto dall'oroscopo. Il denaro sarà tutto in entrata.

2° Gemelli: l'oroscopo annuncerà un nuovo amore che cambierà il vostro atteggiamento nei confronti degli altri. Vivrete il lavoro con più costanza e serenità rispetto alle giornate precedenti, pregustando anche momenti in più di relax.

3° Ariete: la fiducia nel domani vi sarà di grande aiuto nel momento in cui perseguirete un obiettivo in particolare. La dolcezza con il partner vi farà riflettere sulle prossime mosse da fare per consolidare il vostro rapporto.

4° Pesci: secondo l'oroscopo di domani, trarrete enorme vantaggio da una situazione affettiva diversa dalle precedenti. Il vostro umore avrà dei miglioramenti sensibili, senza contare la maggior celerità sul lavoro e negli affari.

5° Sagittario: un nuovo lavoro o una promozione apporterà dei cambiamenti alla vostra vita materiale, ma ne gioverà anche la stabilizzazione dal punto di vista morale.

Scenderete a compromessi accettabili con la famiglia.

6° Bilancia: riappacificazioni. Troverete una dimensione pacifica con qualcuno su cui avete covato pensieri abbastanza negativi. Prenderete una decisione di poco conto che però influirà sul vostro andamento lavorativo.

La seconda parte

7° Leone: lo stress si farà sentire sia nel vostro fisico che nel vostro corpo. L'oroscopo suggerisce di prendervi del tempo per staccare la spina da ogni cosa che in questo momento vi fa stare male. La serata procederà tranquillamente.

8° Scorpione: subirete una forte trasformazione dal punto di vista mentale. Ogni decisione presa nella giornata di domani sarà dettata essenzialmente dalle vostre esigenze e non da quelle altrui.

Fate attenzione alla salute.

9° Toro: instabili. Avrete un senso di vuoto e di smarrimento nei confronti dei sentimenti che sarà difficile colmare in questo periodo. Le stelle parleranno di un andamento lavorativo abbastanza buono ma non del tutto energico.

10° Cancro: conflitti. All'interno del contesto familiare si prefigurerà una giornata abbastanza turbolenta. Lasciate che i sentimenti negativi vadano via dalla vostra mente e concentratevi su come evitare ulteriore ansia e stress lavorativi.

11° Capricorno: l'oroscopo prevede una giornata molto estenuante sul lavoro, ma anche piuttosto pesante in famiglia. Le incomprensioni saranno presenti più che mai, innescando una serie di tensioni.

12° Vergine: darete per scontata una relazione che potrebbe invece concludersi da un momento all'altro. La poca voglia di mettervi in gioco sul lavoro vi darà risultati abbastanza deludenti, secondo quanto previsto dall'oroscopo.