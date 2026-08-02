Nella giornata di domani lunedì 3 agosto 2026 il segno del Leone sarà pervaso da un fascino a dir poco irresistibile. Per l'Acquario arriveranno nuovi scenari amorosi, mentre il segno dell'Ariete si rivelerà estremamente ottimista.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni zodiacali di domani.

La prima parte della classifica dell'oroscopo di domani

1° Acquario: si riaccenderanno scintille in amore. Non dovrete attendere molto prima che il partner faccia la sua prima mossa. Dal canto vostro, farete di tutto per rendere la situazione sempre più piccante.

2° Leone: secondo l'oroscopo sarete circondati da persone estremamente sensibili al vostro fascino. Questa situazione sul lavoro si tradurrà in carisma e positività che coinvolgerà i colleghi e anche il capo.

3° Ariete: secondo l'oroscopo di domani, sarete pervasi da un ottimismo che vi permetterà di fare qualunque cosa. Vi impegnerete al massimo per i traguardi che intendete perseguire, riuscendo laddove molti falliscono.

4° Sagittario: la giornata di domani sarà colma di colpi di scena, secondo quanto previsto dall'oroscopo. Con il partner sarete molto teneri nella vita quotidiana e decisamente vivaci nella vita intima. Continuate così.

5° Gemelli: evitate di dare credito alle aspettative che altri hanno di voi.

Agite secondo la vostra volontà, soprattutto sul lavoro. Arriverà una notizia che non solo vi allieterà il cuore, ma vi darà anche più libertà di scelta.

6° Scorpione: avrete a cuore il vostro benessere e quello delle persone che vi circondano. Per questo organizzerete qualcosa di innovativo e soprattutto rilassante che possa essere utile per tutte le parti.

La seconda parte

7° Bilancia: se ci sono state recenti crisi di coppia, sicuramente sarà già in fase di rientro. In famiglia avrete delle discussioni molto leggere, ma che se prese con eccessivo peso potrebbero innescare una serie di fraintendimenti a lungo termine.

8° Cancro: anche se sul posto di lavoro troverete qualche sfida difficile ad attendervi, sarà estremamente importante mantenere una calma e un rigore inscalfibili per poter raggiungere i vostri obiettivi, secondo l'oroscopo.

9° Pesci: sarete letteralmente nervosi, anche con chi non dovreste. Però i vostri impegni saranno presi in carico senza troppa esitazione. Vi darete da fare anche per questioni che potreste benissimo mettere da parte.

10° Toro: riflettere su una storia d'amore che non sta andando come previsto indicherà una saggezza fuori dall'ordinario. Ma questa sarà anche la ragione per cui potreste prendere una decisione abbastanza sofferta.

11° Vergine: raccoglierete molto poco di ciò che nelle giornate precedenti avete seminato. Dovreste riflettere sugli errori che eventualmente avete commesso e modificare il vostro operato. Non ci saranno crisi di coppia, solo freddezza.

12° Capricorno: la giornata di domani non sarà molto fortunata sul lavoro, anzi, dovrete necessariamente ritirare qualche progetto che si stava facendo strada nella vostra mente. Con il partner il dialogo sarà letteralmente chiuso fino a data a destinarsi.