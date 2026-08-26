Nella giornata di domani giovedì 27 agosto 2026 l'oroscopo dell'amore illuminerà prevalentemente i segni di fuoco, con tanta originalità da parte del Leone e un dolcissimo romanticismo da parte dell'Ariete. Lo Scorpione e la Bilancia si riveleranno molto equilibrati.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni della giornata di domani.

La prima parte della classifica dell'oroscopo di domani

1° Ariete: il romanticismo sarà protagonista indiscusso di questa giornata, specialmente se avete una sorpresa in serbo per la persona amata. L'oroscopo prevede molti stimoli interessanti per i single ma anche per chi ha deciso di voltare pagina.

2° Vergine: teneri. Finalmente tirerete fuori la dolcezza di cui siete capaci con la persona amata, rivalutando anche alcune figure amicali. L'oroscopo parla di un incontro che potrebbe essere una vera e propria rivelazione.

3° Leone: in amore avrete una originalità fuori dagli schemi. Il partner sicuramente non avrà di che annoiarsi nel corso della giornata di domani. Idee e organizzazione saranno un connubio perfetto per una giornata all'insegna del divertimento.

4° Toro: il vostro amore nei confronti del partner subirà un momento di rigenerazione, sia dal punto di vista fisico che mentale. Sarà ora di esplorare nuovi orizzonti che possano riaccendere davvero la passione fra voi due.

5° Sagittario: secondo quanto previsto dall'oroscopo, i sentimenti che provate nei confronti di una persona finalmente usciranno allo scoperto.

Questo atteggiamento estroverso vi darà modo anche di farvi sentire in pace con voi stessi.

6° Bilancia: dalla vostra relazione sarà tempo di tirare le somme e decidere cosa fare nel futuro immediato. Non ci saranno scelte sofferte, ma soltanto un altissimo livello di amor proprio che farà la differenza.

La seconda parte

7° Scorpione: in amore avrete un atteggiamento molto equilibrato. Anche se la passione sarà ai minimi termini, la vicinanza con il partner vi darà modo di comprenderlo meglio e di scoprire qualcosa di diverso e al tempo stesso piacevole.

8° Capricorno: l'oroscopo annuncia una giornata di domani molto incerta con i sentimenti. Si avvierà una serie di avventure che però non vi daranno le risposte che state cercando in questo momento.

Discreto il rapporto con i figli.

9° Acquario: attraverserete una giornata molto difficile in amore, dal momento che non ci sarà intesa con la persona amata. Avrete invece più confidenza con la famiglia, specialmente nei momenti che concernono la vita quotidiana.

10° Cancro: avrete la tendenza a fare dei passi indietro nella vostra storia d'amore. Con il partner cominceranno una serie di incomprensioni su cui dovreste riflettere e successivamente concluderle nel modo più sereno possibile.

11° Pesci: cercherete un romanticismo che per il momento non sarà previsto. La giornata di domani infatti sarà privo di influssi positivi in amore, ragion per cui percepirete un senso di freddezza dalla vostra stessa mente.

12° Gemelli: qualche discussione potrebbe essere molto più pesante di quel che potreste pensare in un primo momento. Sarà bene riflettere attentamente su se stessi e ridimensionare molti rapporti che avete in corso.