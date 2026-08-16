Nel mese di settembre 2026 l'oroscopo offre tante novità e cambiamenti radicali per molti segni dello zodiaco, in particolare per il segno del Sagittario e per il segno del Capricorno.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni del mese.

La prima parte della classifica dell'oroscopo di settembre

1° Toro: dopo innumerevoli sforzi nel corso delle settimane precedenti al mese di settembre, avrete i risultati a vostra completa disposizione. Potrete finalmente rallentare con il lavoro e concedervi una pausa. In amore il romanticismo sarà dolcissimo, la passione sarà impetuosa.

2° Capricorno: sarete orgogliosi del vostro successo professionale. In questo momento le idee saranno all'altezza della situazione che si presenterà davanti a voi, regalandovi carisma ma anche guadagni superiori alle aspettative.

Le stelle saranno favorevoli anche in amore. Vivrete la vostra storia con tranquillità.

3° Leone: la vostra indole focosa si riverserà nella vita di coppia. Con il partner vivrete istanti indimenticabili, mentre con la famiglia avrete momenti di tenerezza e di comprensione. Sul lavoro potrete contare sulla collaborazione e sulla divergenza di intenti, secondo quanto previsto dall'oroscopo.

4° Sagittario: cambiamenti. Avrete il coraggio di prendere una decisione che cambierà per sempre la vostra vita.

Un nuovo lavoro o comunque una nuova opportunità vi daranno tutte le carte per poter andare fino in fondo. Ci saranno nuovi amori che sbocceranno quando meno ve lo aspettate, secondo l'oroscopo.

5° Ariete: secondo l'oroscopo di settembre, avrete innumerevoli vantaggi sul lavoro, non soltanto dal punto di vista pratico ma anche finanziario. Il denaro sarà stabile e farà il suo ingresso con più costanza rispetto alle settimane precedenti. Dal punto di vista personale, sarete molto più equilibrati e calmi, anche con gli altri.

6° Vergine: scoprirete nuove amicizie che vi daranno supporto non soltanto dal punto di vista materiale ma anche e soprattutto emotivo. Sul lavoro avrete un atteggiamento molto concentrato, ma non mancheranno quelle piccole sfide che metteranno a repentaglio la vostra calma, secondo l'oroscopo.

La seconda parte

7° Scorpione: avrete dei vantaggi sul lavoro che vi porteranno carisma e prestigio, oltre che una grande soddisfazione economica. La tenerezza nella vita di coppia vi darà un po' di leggerezza, ma non mancheranno situazioni complicate all'interno del contesto di famiglia. L'oroscopo prevede poche novità.

8° Acquario: l'oroscopo prevede qualche piccola novità che vi darà un po' di felicità. Il denaro farà il suo ingresso con un po' di difficoltà, ma il risparmio sarà uno strumento fondamentale per stabilizzare le vostre finanze. Con il partner ci saranno alti e bassi che sicuramente non vi faranno sentire emotivamente stabili.

9° Bilancia: al momento sarà molto facile perdere denaro, dunque evitate di spendere per questioni di poco conto.

Secondo quanto previsto dall'oroscopo di settembre, avrete un senso di insoddisfazione misto ad ansia che dovreste assolutamente debellare.

L'amore non sarà protagonista di questo mese, sarà opportuno non forzare la mano.

10° Pesci: ritornerete sul lavoro con poco entusiasmo ma non senza energie. Difatti riuscirete a dare molto sul posto di lavoro molto poco in famiglia. Purtroppo le stelle non saranno favorevoli a nuovi incontri, anzi, tenervi a debita distanza dai sentimenti sarà la cosa più saggia che possiate mai fare in questo momento.

11° Gemelli: ci sarà un periodo in cui molte coppie e relazioni saranno compromesse fino ad arrivare alla separazione. Le crisi in amore porteranno anche qualche malinteso in famiglia, starà a voi dare gli strumenti per mettere in ordine queste situazioni.

Il periodo di settembre sul lavoro sarà abbastanza duro, in quanto recuperare il ritmo non sarà facile.

12° Cancro: questo mese di settembre avrete bisogno di trovare un vostro equilibrio prima di rapportarvi agli altri. L'oroscopo prevede molta malinconia ma di tanto in tanto riuscirete a trovare un compromesso con voi stessi. Sarà difficile per voi mostrare il vostro lato più recondito agli altri in questo momento. Fate attenzione al denaro, sarà piuttosto facile spenderlo.