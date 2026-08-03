L'oroscopo del caldo di agosto 2026 con classifica premia con il primo posto il Leone, con il secondo l'Ariete e con il terzo il Sagittario che non si ferma davanti a nulla. All'ultimo posto i Pesci poiché la calura estiva li fa sentire fuori asse.
I Temerari: Partite carichi e sfidate il sole
1. Leone
Come affrontate il caldo: Per voi il caldo è un elisir di lunga vita. Non vi sognate nemmeno di starvene chiusi in casa; partite per le località più in e assolate, dove potete sfoggiare la vostra energia radiosa e la vostra tintarella perfetta. Il sole vi ricarica e cercate attivamente il centro della festa, incuranti dell'afa che, anzi, sembra darvi ancora più brio.
Contorno: Aperitivi roventi, occhiali da sole specchiati e un'abbronzatura che fa invidia a tutti.
2.
Ariete
Come affrontate il caldo: L'afa è solo un ostacolo in più da superare per dimostrare quanto siete forti. Se partite, lo fate per mete che vi permettano di fare trekking, surf o lunghe escursioni nelle ore più calde. Affrontate il solleone con un piglio temerario, senza mai fermarvi e trasformando ogni ondata di calore in un'occasione per mettervi alla prova.
Contorno: Zaino tecnico, borracce termiche sempre piene e una scorta infinita di integratori.
3. Sagittario
Come affrontate il caldo: Il caldo alimenta il vostro spirito nomade. Non vi fermate davanti a nulla: partite per esplorare posti nuovi, magari in climi ancora più tropicali. Sfruttate il clima rovente per alimentare la vostra voglia di avventura, spostandovi di continuo e vivendo l'estate in pieno movimento, tra una meta esotica e l'altra.
Contorno: Mappe, scarpe comode e una voglia irrefrenabile di scoprire ogni angolo del globo.
I Crepuscolari: Uscite solo con la frescura
4.
Gemelli
Come affrontate il caldo: Il caldo non vi ferma, ma lo evitate nelle ore di punta. Di giorno siete una "mente viva" che cerca refrigerio chiacchierando all'ombra, ma è la sera che date il meglio di voi. Saltate da un impegno estivo all'altro, godendovi la brezza serale con grande vivacità e brio comunicativo.
Contorno: Inviti a feste, cene all'aperto e una scorta infinita di racconti da condividere con gli amici.
5. Bilancia
Come affrontate il caldo: Vivete il caldo come un palcoscenico per il vostro fascino, ma sapete bene che l'eleganza non va d'accordo con il sudore. Se partite, cercate mete mondane che offrano divertimento notturno. Se siete a casa, aspettate pazientemente che il sole cali per uscire e sfoggiare look curati, godendovi le serate tra seduzione e incontri romantici.
Contorno: Vestiti leggeri ma eleganti, ventagli preziosi e un magnetismo speciale che attira tutti verso di voi.
6.
Cancro
Come affrontate il caldo: All'inizio del mese cercate ristoro e coccole fresche in luoghi tranquilli, magari vicino all'acqua. Quando il caldo si fa intenso, diventate suscettibili, ma basta che arrivi la sera per trasformarvi. Sotto la luce della luna e con la brezza marina, ritrovate il vostro lato più romantico e sensibile, godendovi la magia delle notti estive.
Contorno: Luci soffuse, musica romantica e una profonda connessione emotiva con chi vi circonda.
7. Capricorno
Come affrontate il caldo: Il caldo afoso vi spinge a mantenere il controllo e a gestire le fatiche estive con freddezza. Preferite le ore più fresche della mattina o della sera per agire con strategia, organizzando il lavoro o le uscite in modo da evitare il picco delle temperature.
Contorno: Agendina piena di impegni serali, un'attenzione maniacale agli orari e una capacità di pianificazione che vi permette di godervi l'estate senza stress.
Gli "Appolaiati": Rifugio fresco e aria condizionata
8.
Acquario:
Come affrontate il caldo: Il caldo vi scuote, ma la vostra reazione non è uscire, bensì trovare la soluzione tecnologica perfetta per combatterlo. Siete quelli che si appollaiano davanti al ventilatore più potente o che sperimentano le ultime novità in fatto di condizionatori portatili. Canalizzate la carica estiva verso progetti futuri, restando al fresco nel vostro bunker climatizzato.
Contorno: Ventole USB, app meteo a ciclo continuo e un'immensa pazienza nell'aspettare il rientro al fresco di fine mese.
9. Vergine
Come affrontate il caldo: Di fronte alle temperature elevate cercate riparo nell'ordine e nella gestione metodica. Se siete a casa, ne approfittate per fare pulizie profonde, riorganizzare l'armadio o pianificare il rientro dalle vacanze con largo anticipo. Pianificate ogni dettaglio per arrivare preparate e ordinate al fresco di settembre.
Contorno: Lista della spesa per i cibi freddi, tapparelle rigorosamente abbassate e un'attenzione maniacale ai consumi energetici.
10.
Toro
Come affrontate il caldo: L'afa vi mette a dura prova e la vostra pazienza si scioglie come gelato al sole. Se restate a casa, diventate i re del divano. Vi appollaierete davanti al ventilatore o al condizionatore, cercando oasi di puro relax all'ombra per evitare colpi di calore e non muovervi di un millimetro.
Contorno: Bibite ghiacciate a portata di mano, un ventaglio sempre aperto e un livello di tolleranza allo stress prossimo allo zero.
11. Scorpione: Come affrontate il caldo: Il caldo tende a innervosirvi e a farvi diventare intrattabili. Preferite rifugiarvi in angoli bui e riservati, evitando qualsiasi contatto sociale che non sia strettamente necessario. Vi chiudete in casa, magari con le persiane sbarrate, osservando il mondo che soffre l'afa dal vostro nascondiglio.
Contorno: Ghiaccioli al limone, una coperta leggera (perché il condizionatore è a palla) e un'aura di mistero che vi isola dal caos estivo.
12. Pesci
Come affrontate il caldo: La calura estiva vi fa sentire fuori asse e cercate riparo nella vostra immaginazione o nei sogni ad occhi chiusi. Se restate a casa, vi rifugiate nei vostri spazi creativi, magari meditando o sognando di essere in fondo al mare. Aspettate che le temperature si rabboniscano per ritrovare il pieno equilibrio.
Contorno: Musica rilassante, docce fresche a ripetizione e una maschera da sub per sognare l'oceano.