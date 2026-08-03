Come affrontate il caldo: Per voi il caldo è un elisir di lunga vita. Non vi sognate nemmeno di starvene chiusi in casa; partite per le località più in e assolate, dove potete sfoggiare la vostra energia radiosa e la vostra tintarella perfetta. Il sole vi ricarica e cercate attivamente il centro della festa, incuranti dell'afa che, anzi, sembra darvi ancora più brio.