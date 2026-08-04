L'oroscopo di mercoledì 5 agosto è pronto a rivelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso il lavoro, l'amore e la socialità.

Le stelle delineano un quadro preciso, dove saranno lo Scorpione e il Capricorno a emergere. Il Cancro e i Pesci, invece, useranno tanto la fantasia.

Oroscopo di mercoledì 5 agosto: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: vi troverete un po' in difficoltà con il lavoro. Sarete in grado di gestire tutto alla perfezione, ma la stanchezza inizierà a farsi sentire. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non scoraggiarvi.

Il sole tornerà a splendere anche per voi, dovrete solo crederci.

Toro: sarete molto responsabili perché riuscirete a tenere fede alla parola data e a rispettare i vostri doveri. Le persone attorno a voi vi vedranno come un punto di riferimento fondamentale. Sul posto di lavoro, vi muoverete con grande sicurezza, dando l'esempio.

Gemelli: l'amore sarà nell'aria, ma voi non sarete certi di volergli aprire le porte. Sarete spaventati perché non vorrete mettere fine alla vostra attuale routine. L'equilibrio ritrovato, infatti, vi ha permesso di sistemare diverse problematiche. Sarà importante procedere con cautela.

Cancro: nessuno potrà togliervi la vostra fantasia. Sarete in grado di vedere il mondo da una prospettiva completamente diversa.

Si tratterà di una dote fondamentale perché vi consentirà di splendere come non mai. Negli altri, inoltre, vedrete una risorsa.

Leone: dovrete prendere una decisione molto importante. Non saprete che cosa fare e vi ci vorrà del tempo. Sarà fondamentale non perdere le speranze. Inoltre, un confronto diretto con le persone care potrebbe rappresentare la soluzione migliore. I loro consigli non andranno sottovalutati.

Vergine: la preoccupazione eccessiva rischierà di farvi vivere molto male. Non riuscirete proprio a rilassarvi a causa dell'ansia. Cercherete di raccogliere informazioni sui progetti delle persone care e di dare la vostra opinione. Non tutti, però, apprezzeranno questo modo di fare.

Bilancia: non vi piaceranno le persone troppo silenziose. Vorrete stare con gli altri in modo da potervi confrontare con loro. Farete lo stesso sul posto di lavoro. Nessuno riuscirà a rubarvi il sorriso o a farvi mettere in dubbio la vostra efficienza. L'autostima aumenterà.

Scorpione: vi piacerà distinguervi dalla massa, ma non sarete per niente arroganti. Adotterete un comportamento elegante e ricco di spunti. Gli amici e la famiglia non potranno fare a meno di starvi accanto. Per il momento, non ci saranno novità in ambito sentimentale.

Sagittario: la prospettiva di dire addio al passato non sarà molto allettante. Da un punto di vista pratico, però, potrebbe essere la soluzione giusta. Un nuovo inizio, in questo caso, si rivelerà fondamentale, sia dal punto di vista personale che lavorativo.

Vi guadagnerete l'ammirazione della famiglia.

Capricorno: sarà una giornata molto fortunata in ambito sentimentale. Vi lascerete andare tra le braccia del partner con il sorriso sulle labbra. Il legame tra voi sarà indissolubile. Riuscirete a creare un rapporto basato sul rispetto e sulla fiducia reciproca.

Acquario: vi prenderete cura degli amici, della famiglia e del partner. Lo farete con amore e con grande attenzione. Purtroppo, a volte, tenderete a mettere in secondo piano il vostro benessere. L'oroscopo del giorno vi consiglia di provare a trovare il giusto equilibrio.

Pesci: userete la fantasia per prendere le distanze da ciò che vi farà stare male. Sarete vivaci, creativi e in grado di vedere il bello negli altri. Non vorrete svolgere un lavoro statico e noioso, vorrete trovare qualcosa che vi gratifichi veramente a livello personale.