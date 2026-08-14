La Naturmarcia ha celebrato il suo cinquantesimo anniversario il 14 agosto 2026 a Terranera, frazione del comune di Rocca di Mezzo. L'evento, nato nel lontano 1976, si è confermato ancora una volta come un appuntamento di spicco per gli amanti della corsa e della natura, richiamando un vasto pubblico di appassionati. Questa edizione storica ha ripercorso i suggestivi sentieri che si snodano nel territorio di Terranera, offrendo ai partecipanti un'immersione completa nei paesaggi caratteristici dell'Altopiano delle Rocche.

Concepita cinquant'anni fa, la Naturmarcia ha sempre avuto l'obiettivo di fondere l'attività sportiva con la valorizzazione del patrimonio ambientale.

Il suo percorso, attentamente studiato, si snoda attraverso boschi rigogliosi, ampi prati e punti panoramici mozzafiato, rendendo ogni edizione un'esperienza unica. Nel corso dei decenni, questa iniziativa ha saputo coinvolgere non solo i residenti locali, ma anche numerosi turisti e sportivi provenienti da diverse regioni italiane, trasformandosi in un vero e proprio simbolo di aggregazione sociale e di promozione territoriale. Gli organizzatori hanno evidenziato come la manifestazione sia un pilastro per la comunità, rappresentando un prezioso momento di incontro tra generazioni e una tradizione che si rinnova con immutato entusiasmo di anno in anno.

Un mezzo secolo di storia, sport e partecipazione

In cinquant'anni di storia, la Naturmarcia ha assistito a una crescita costante sia nel numero dei suoi partecipanti sia nell'attenzione dedicata alla tutela dell'ambiente. L'evento si distingue per la sua straordinaria capacità di attrarre persone di ogni età, promuovendo attivamente uno stile di vita sano e il fondamentale rispetto per la natura. Tradizionalmente organizzata nel periodo estivo, la manifestazione funge da catalizzatore per il turismo, attirando visitatori anche dalle aree limitrofe e contribuendo in modo significativo alla valorizzazione turistica di Terranera e dell'intero Altopiano delle Rocche. La sua longevità testimonia il profondo legame con il territorio e la sua gente, consolidando il ruolo della Naturmarcia come evento irrinunciabile nel calendario estivo abruzzese.

Terranera e l'Altopiano delle Rocche: uno scenario naturale ideale

Terranera, incantevole frazione del comune di Rocca di Mezzo, è situata nel cuore dell'Altopiano delle Rocche, in provincia dell'Aquila. Questo territorio si caratterizza per i suoi suggestivi paesaggi montani, per la ricchezza dei suoi boschi e per le vaste aree verdi, che costituiscono una risorsa inestimabile per il turismo sostenibile e per tutte le attività all'aria aperta. L'Altopiano delle Rocche è rinomato per la sua eccezionale ricchezza naturalistica e per la fitta rete di sentieri escursionistici, che offrono lo scenario perfetto per manifestazioni come la Naturmarcia. La combinazione di sport e natura trova qui la sua massima espressione, grazie a un ambiente incontaminato che invita alla scoperta e al movimento.