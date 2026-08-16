Il Vesuvio si è confermato anche quest'anno una delle mete più frequentate durante il Ferragosto. Il 15 agosto 2026, un totale di 2.159 visitatori ha raggiunto il Gran Cono, mantenendo un trend di affluenza costante negli ultimi anni. Questa destinazione attira ogni anno migliaia di escursionisti, sia italiani che stranieri, che scelgono di affrontare la salita fino alla sommità del vulcano anche con le alte temperature tipiche della giornata di festa.

Il presidente dell'Ente Parco nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca, ha descritto l'affluenza del 2026 come «una presenza significativa, in linea con i livelli di affluenza degli ultimi anni».

De Luca ha evidenziato come, «nonostante le alte temperature, i servizi assicurati dall'Ente Parco hanno consentito di gestire l'afflusso in condizioni di sicurezza e con regolarità». Un risultato reso possibile, ha aggiunto, «anche dall'impegno degli operatori presenti sul territorio», ai quali ha rivolto un ringraziamento. L'obiettivo primario dell'Ente rimane quello di garantire una fruizione ordinata e sicura del Gran Cono, bilanciando la tutela dell'area protetta con la sua crescente attrattività turistica. «La nostra priorità – ha sottolineato – resta garantire una fruizione ordinata e sicura del Gran Cono, nel rispetto delle esigenze di tutela dell’area protetta».

Affluenza complessiva e gestione degli accessi

L'intero weekend di Ferragosto, che ha compreso i giorni 13, 14 e 15 agosto 2026, ha visto il cratere del Vesuvio accogliere un totale di 7.908 visitatori, saliti dalla quota mille fino alla vetta. Un sistema di ingressi controllati e contingentati ha giocato un ruolo cruciale, permettendo di gestire l'accesso al cratere in modo ordinato e rispettoso. Questo approccio ha garantito sia la sicurezza dei visitatori sia il pieno rispetto delle normative di tutela ambientale, fondamentali per un'area di tale importanza naturalistica.

Oltre il cratere: le altre attrazioni del Parco

Il Parco nazionale del Vesuvio offre molto più del solo cratere. Durante il periodo di Ferragosto, sono state registrate presenze notevoli anche lungo i sentieri riqualificati e presso il museo di Boscoreale.

In particolare, nella sola giornata di Ferragosto, il Parco archeologico di Ercolano ha registrato un'affluenza di 1.774 visitatori, desiderosi di ammirare le celebri domus, il Decumano Massimo e le altre straordinarie bellezze storiche dell'area. Già in mattinata, intorno alle 11, gruppi di turisti, prevalentemente stranieri, attendevano l'apertura dei cancelli per accedere al sito archeologico, a testimonianza del suo forte richiamo internazionale.