Con un jingle diffuso nei giorni scorsi l'artista torinese Colline di tristezza richiede al Comune di Torino di intitolare una via della città all'ex calciatore Alessandro Del Piero.

Con la Juventus Del Piero ha vinto tutto quello che c'era da vincere: scudetti, coppe Italia, coppa dei Campioni, coppa Intercontinentale. Dal 2001 al 2012 è stato anche il capitano della Vecchia Signora, che non ha abbandonato neanche nell'anno della serie B dopo le vicende di "Calciopoli".

Le 'pennellate' di Pinturicchio

Soprannominato dall'avvocato Gianni Agnelli "Pinturicchio" per le sue giocate eleganti in campo simili a pennellate d'autore, Del Piero è considerato uno dei più grandi calciatori italiani della storia del calcio.

La storica bandiera della squadra bianconera nel 2006 diventa anche campione del mondo con la nazionale italiana guidata da Marcello Lippi e solleva insieme a Buffon e compagni nella magica notte di Berlino la coppa dopo aver battuto ai calci di rigore la Francia. Suo il gol del 2-0 che nella semifinale con i padroni di casa della Germania lanciò gli azzurri in finale.

Colline di tristezza, parlando della sua iniziativa, dichiara che pure in un periodo non felice come questo, c’è bisogno di distrarsi anche con cose più frivole, come il calcio che però “costituisce una parte importante nella vita di molte persone”.

Su YouTube ha caricato il suo ultimo Jingle dal titolo "Via Del Piero", un rap sussurrato che il "non cantante" come ama autodefinirsi l'artista ha realizzato per chiedere alle istituzioni, in particolare al Comune di Torino che venga presa in considerazione l'ipotesi di intitolare una via della città al campione bianconero, un pezzo importante della Juventus ma anche di tutta la città di Torino e degli amanti del calcio.

Nel corso della sua carriera al capitano Alex sono stati tributati applausi ed ovazioni in diversi stadi internazionali. Memorabile la standing ovation dei tifosi del Real Madrid in un incontro in Spagna di Champions League nel quale la Juve sconfisse i pluricampioni ispanici proprio con due prodezze di Pinturicchio.

Le varie iniziative di Colline di tristezza

Colline di tristezza stavolta ha preferito il rap sussurrato (il motivo è rappabile anche dagli spettatori) e non il consueto jingle-karaoke (ovvero cantabile dagli spettatori).

L’artista, la cui identità è sconosciuta, tra le tante iniziative tra cui l'ultima a favore delle ferrovie piemontesi, ha da poco lanciato anche una proposta per il Kinder Bueno 100% Vegetale a favore dei vegani.

La richiesta è stata rivolta alla Ferrero. A riguardo fa sapere che c’è “grande entusiasmo” tra i suoi sostenitori, molti dei quali invocano l’eliminazione dell’olio di palma, anche se la proposta non è nata come un’idea per uno snack più sano come erroneamente scritto da qualche testata.