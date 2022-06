Un incidente stradale a Torino, presso il rondò Rivella in corso Regina Margherita, nella giornata del 22 giugno ha causato la morte di un trentatreenne. Nel sinistro una volante della polizia ha travolto un ragazzo di 33 anni che stava attraversando in bicicletta. I primi soccorsi sono arrivati proprio dagli agenti della volante che hanno provato a rianimare la vittima praticando il massaggio cardiaco fino all'arrivo dell'ambulanza. La vittima era residente a Locorotondo, in provincia di Bari.

Il tentativo di rianimazione dopo l'incidente praticato dagli agenti fino all'arrivo dei sanitari

Francesco Angelo Convertini aveva 33 anni e secondo le prime ricostruzioni stava attraversando la strada sulle strisce previste appositamente per l'attraversamento in bicicletta, ed è stato travolto dalla volante della polizia che viaggiava verso Porta Palazzo, forse con la sirena accesa ma al momento non ci sono conferme. Sulla vettura era presente, oltre agli agenti, anche una persona fermata per essere sottoposta ad accertamenti.

Sembrerebbe, secondo le prime ricostruzioni, che l'uomo sia morto sul colpo. Alcune testimonianze hanno dichiarato che il semaforo giallo stava lampeggiando al momento dell'incidente.

Subito dopo l'impatto, l'uomo è stato sottoposto a un prolungato tentativo di rianimazione. I tentativi di salvarlo si sono rivelati vani.

Per accertare le dinamiche dell'incidente è intervenuta la polizia locale. Al fine di procedere con cautela ieri sera è stato chiuso il sottopasso che porta in direzione di Porta Palazzo.

In questo modo la polizia ha potuto fare i rilievi che le consentiranno di definire cosa è accaduto nello specifico.

Quattro incidenti stradali a Torino in 48 ore

Si tratta del quarto incidente nell' arco di quarantotto ore in diverse zone della città. Il 21 giugno 2022 c'è stato uno scontro, avvenuto di mattina, tra due auto e una moto - in corso Vittorio Emanuele - con un ferito.

Poi, il 22 giugno 2022, ci sono stati altri tre incidenti: in tangenziale il conducente di una Fiat panda, nelle ore diurne, ha perso il controllo del veicolo schiantandosi contro un guardrail ma, secondo quando riportato, non è in pericolo di vita; all'incrocio tra corso Tassoni e via Cibrario due auto si sono urtate nella serata, una è fuggita mentre l'altra è finita contro un autobus. Nell'incidente è rimasta lievemente ferita una donna.