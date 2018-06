Il programma pomeridiano Uomini&Donne, condotto da Maria De Filippi, da anni regala tante emozioni al fedele pubblico. Il merito è senza dubbio di coloro che decidono di mettersi in gioco per trovare l'anima gemella. Quest'anno i protagonisti assoluti del Trono Classico sono stati Niccolò Brigante, Mariano Catanzaro, Sara Affi Fella e Nilufar Addati. Quest'ultima ha scelto il giovane abruzzese Giordano Mazzocchi, con il quale non sta passando un bel periodo a causa di alcune dichiarazioni dell'ex corteggiatore [VIDEO] Stefano Guglielmini. In poche parole ha riferito di aver avuto una relazione segreta con lei mentre era seduta sul trono. All'inizio la diretta interessata ha optato per il silenzio, ma poi ha deciso di presentarsi in studio con Giordano per confessare il suo inganno.

Il filmato che fa chiarezza sulla vicenda non è stato mandato in onda su canale 5, ma è possibile vederlo solo su internet, visitando il sito Witty. Molti si sono chiesti il motivo di questa decisione. Probabilmente la famiglia della ragazza ha chiesto alla redazione di marginare i danni per non sottoporla a un attacco mediatico più vasto. Nilufar è distrutta dai sensi colpa, soprattutto per aver deluso il suo fidanzato.

Un nuovo tatuaggio per Nilufar

Nonostante Giordano abbia confessato che qualcosa in lui è cambiato, non ha intenzione di voltarle le spalle. Sa che è un momento delicato per lei. Non a caso si sta facendo seguire da un medico perché è psicologicamente distrutta. Per un attimo i fans hanno temuto per la loro storia d'amore. Credevano che fosse stata inevitabile una crisi, ma per fortuna non è stato così.

A rassicurare i fans è stata una foto pubblicata da Nilufar. Ha voluto mostrare il suo nuovo tatuaggio, ovvero l'iniziale del nome di Giordano, scrivendo: "Sono caduta nel modo peggiore in cui potessi cadere... Farò tutto quello che è in mio potere per recuperare anche l'impossibile, perché ho tra le braccia mani l'amore più puro che io abbia mai incontrato nella mia vita. Grazie perché ci sei stato quando il mondo non c'era nel giorno più brutto della mia vita. Per sempre sulla mia pelle G". Giordano avrà apprezzato il suo gesto?

Il like di Lorenzo per Sara

A differenza di Nilufar, Sara sta vivendo serenamente la sua storia d'amore con Luigi Mastroianni. Per il momento non hanno ancora condiviso sui rispettivi profili di Instagram delle foto insieme. I fans hanno notato anche che Lorenzo Ricciardi ha lasciato dei like alle ultime foto [VIDEO] della ragazza. Sarà stato un modo per attirare l'attenzione della ragazza?