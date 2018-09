Anche l'edizione 2018 di Miss Italia è giunta al termine con l'incoronazione della più bella, nel caso specifico Carlotta Maggiorana. Una giovane donna attraente che è riuscita a conquistare gli italiani e la giuria ottenendo il titolo di "più bella d'Italia". Ma scettro e corona appena ottenuti potrebbero non restare per molto nelle sue mani. A mettere in dubbio il suo titolo c'è un preciso articolo del regolamento: tra i requisiti per essere ammesse al concorso, infatti, ci sta anche quello di 'non essere state mai ritratte, per propria volontà o comunque col proprio consenso, in pose di nudo o in ogni caso sconvenienti'. Potrebbe certamente essere il caso delle foto che il settimanale Oggi ha scovato e pubblicato fra le proprie pagine.

Risalirebbero al 2015 e ritraggono Carlotta svestita e coperta solo dai propri capelli e da una foglia di fico. Saranno gli autori e la direzione del programma a vagliare attentamente le immagini e decidere se vi è o meno una infrazione del regolamento. [VIDEO]

Del Moro: 'Scatti rubati e non professionali'

Le foto hanno creato non poche polemiche in merito sia all'ammissione di Carlotta Maggiorana al concorso, che alla sua vittoria [VIDEO]di un titolo ambito da tante ragazze italiane. A spezzare una lancia in favore di Carlotta c'è comunque Mimmo Del Moro, titolare dell'agenzia Pai di San Benedetto del Tronto che cura il concorso per la regione Marche. "Si tratta di scatti rubati, non è un servizio professionale - dice, dichiarazione riportata sul Resto del Carlino - e mi sono anche confrontato con gli avvocati del concorso.

Mi hanno detto che la corona di Miss non è a rischio". Se si fosse trattato di uno scatto pubblicato senza il consenso di Carlotta, quindi, non ci sarebbe stata problematica alcuna, ma la direzione preferisce avviare delle indagini più accurate per riuscire a dare un giudizio imparziale ed obiettivo.

La nuova Miss sogna di diventare mamma

Carlotta Maggiorana è una ragazza di 26 anni, con grinta da vendere e determinazione. Sposata con Emiliano Pierantoni, ha partecipato ad altre trasmissioni e cast nel corso della sua vita, ma il suo primo sogno nel cassetto è di ben altra natura. 'Sia io che Emiliano vorremmo avere un bambino e speriamo di riuscirci il prima possibile', queste le sue parole durante una delle solite interviste del concorso, 'va bene il lavoro e la fama - ha aggiunto - ma ho messo in conto anche una pausa per la gravidanza'. La ragazza sembra quindi avere le idee chiare sul proprio futuro.