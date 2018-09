Su Il Fatto Quotidiano Selvaggia Lucarelli ha criticato in modo provocatorio le nozze [VIDEO] di Fedez e Chiara Ferragni. Il rapper le ha subito risposto su Twitter.

Selvaggia Lucarelli ha definito 'taccagni' tutti gli ospiti al famoso matrimonio

L'opinionista ha detto che "dopo quella della nave Diciotti e i suoi ostaggi, l'Italia è costretta ad affrontare un'altra emergenza umanitaria, cioè gli ostaggi delle nozze dei Ferragnez. Ben 150 persone strappate alle loro case, sono state confinate su un aereo diretto in Sicilia, costrette a posare accanto a dei bambocci con le sembianze degli sposi e con la preoccupazione di assumere l'espressione migliore anche mentre stavano digerendo la cassata della cena".

La Lucarelli ha attaccato anche Giusy Ferreri che si è esibita alla festa organizzata il giorno prima delle nozze. Ha detto che "dopo l'omaggio catastrofico ad Aretha Franklin, la cantante ha scelto di omaggiare anche Fedez per avere la certezza di non essere più stonata di lui".

Ha anche criticato la raccolta fondi per beneficienza, affermando che "l'iniziativa ha raccolto 23 mila euro, quindi ogni ospite ha dato meno di 150 euro" e li ha definiti "taccagni". Selvaggia ha, poi, attaccato direttamente gli sposi, dicendo che "Chiara è di certo un genio della comunicazione. È lei che definisce tutto e Fedez obbedisce. Federico, più che sposo, è la sua 3ª sorella quando indossa camicie con il logo 'theferragnez' [VIDEO]cucito sul taschino. È il suo miglior amico quando le dà un bacio in modo imbranato ed è il suo accompagnatore alle feste".

Sui social il battibecco tra Fedez e la Lucarelli è stato infuocato

Su Twitter è arrivata subito la risposta del rapper. Ha definito sarcasticamente Selvaggia "poco astiosa, sempre obietiva e gentile". Ha scritto che "nonostante passi il tempo, lui la trovi sempre più concentrata nella scelta delle parole giuste". La Lucarelli gli ha scritto che "si aspettava più autoironia da chi sceglie un putto da cui esce della vodka". Fedez ha replicato che "ama tradire le aspettative". Lei, infine, lo ha invitato a "lasciar perdere il cellulare per potersi godere il primo giorno da marito". Il cantante ha chiuso il battibecco scrivendo che "credeva fosse anche lei più autoironica e che avrebbe chiesto alla moglie il permesso per fare un tuffo in piscina". Anche lui l'ha invitata a "non stare troppo tempo davanti al computer e godersi la giornata".