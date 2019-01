Annuncio

Adrian, in particolare la prima parte dello show di Adriano Celentano [VIDEO], ha fatto ascolti tv non indifferenti. Nonostante i quasi 6 milioni di telespettatori portati a casa, però, ci sono stati anche molti commenti negativi. Sebbene i dati auditel abbiamo giocato a favore del ‘Molleggiato’, la fiction La Compagnia del Cigno si è aggiudicata la vittoria di ascolti e, quindi, a conti fatti, il progetto del cantante non è stato vincente come si prevedeva. Mediaset, però, appare ugualmente entusiasta del risultato.

‘Grandi ascolti per adriano celentano’, si legge tramite un comunicato ufficiale diffuso da Canale 5. ‘Adriano Celentano è un monumento dello spettacolo italiano’, recita ancora la nota.

Adrian, Celentano fa infuriare i napoletani

Nel frattempo, non sono mancate nemmeno le polemiche e la rabbia. Il 'Re degli ignoranti', infatti, ha fatto infuriare i napoletani. Nello specifico, il cartone animato ha fatto arrabbiare il pubblico di campani, per via della rappresentazione di Napoli. La città, in data 20168 (anno in cui è ambientato il cartoon), è stata rappresentata con un grattacielo, messo all'ombra del Vesuvio, con la scritta ‘Mafia International’. Anche le strade della città, poi, appaiono visibilmente riempite da immondizia.

Sui social, quindi, il progetto di Adrian pare essere stato bocciato a gran voce. Su Facebook si legge lo sconforto di un telespettatore: ‘Mi piacerebbe chiedere a Celentano che cosa vuol dire far vedere Napoli nel 2068 e poi la scritta Mafia International, perché come sempre pensi che a Napoli siamo tutti mafiosi?’.

L’associazione mafia-Napoli non è giustamente piaciuta al pubblico che, tra le altre cose, 'minaccia' di non vedere più il cartone animato. Nonostante l’aspetto anticonformista di Adriano Celentano, questa volta, forse gli stereotipi hanno preso il sopravvento.

Mediaset entusiasta del risultato

Nonostante le polemiche, il cantante continua ad essere considerato un vero innovatore, non solo della musica, ma anche nella rappresentazione dei linguaggi del nostro paese. Il direttore di rete, Giancarlo Scheri, ha avuto modo di commentare il risultato ottenuto ieri, con profonda gioia e gratitudine. Nonostante questo, resta ancora un fatto incomprensibile, la fuga durante lo show di Michelle Hunziker, Teo Teocoli e, sembra, anche di Ambra Angiolini.

Mediaset, dunque, ha commentato con entusiasmo lo spettacolo evento di Adriano Celentano [VIDEO]. Nonostante l’artista sia salito sul palcoscenico soltanto pochi minuti, il pubblico presente in teatro ha mostrato tutta la sua più vivida esaltazione, confermando tutta l’ansia che l’attesa aveva generato. Stasera andrà in onda il secondo episodio di Adrian, ma non si conoscono altri dettagli sulla ipotetica scaletta dello show. Ieri sera, per esempio, il varietà è terminato un'ora prima del previsto, 'costringendo' la rete a mandare in onda un film.